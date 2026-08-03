Chile y Venezuela reactivan sus relaciones consulares: un funcionario chileno ya está en Caracas

Las tratativas con el gobierno caribeño comenzaron el día que José Antonio Kast asumió la presidencia.

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Este domingo aterrizó en Caracas el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, a fin de restablecer las relaciones consulares con Venezuela, que permanecen cortadas desde que el ex presidente Gabriel Boric cuestionara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones llevadas a cabo en julio de 2024.

Las conversaciones entre ambos países comenzaron el mismo 11 de marzo en que José Antonio Kast asumió la presidencia en Chile, pero el diálogo se mantuvo en reserva hasta alcanzar el convenio con las autoridades venezolanas, pues tal como ya lo había señalado el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad”.

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Trascendió que dicho acuerdo se logró luego de que el Gobierno de Chile se comprometiera a no criticar o aludir negativamente al proceso que atraviesa el gobierno caribeño luego de la caída de Maduro.

Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, valoró el tenor de las conversaciones con Chile y dio las gracias personalmente al presidente José Antonio Kast en un mensaje transmitido por la televisión pública.

“Cuenta usted también con una venezolana de bien, que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos”.

Delcy Rodríguez valoró el acuerdo alcanzado con Chile.

Primera etapa

De acuerdo a cifras oficiales, actualmente existen unas 37.000 órdenes de expulsión pendientes para ciudadanos venezolanos, lo que equivale aproximadamente a la mitad de las más de 75.000 resoluciones de deportación acumuladas en el país para extranjeros.

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Sin embargo, desde la Cancillería informaron que esta primera etapa de acercamiento no contempla activar dichas órdenes de expulsión ni tampoco implica el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales, pues el Gobierno de Kast no tiene entre sus planes cambiar de opinión respecto a la situación actual en el país caribeño.

“Es una buena instancia para que Chile pueda tener espacio en instancias internacionales para seguir presionando para que Venezuela vuelva a un proceso de transición y podamos democratizarnos”, aseguró la ex embajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, según consignó BioBíoChile.

Así las cosas, la controversia en Chile radica ahora en quién asumirá el puesto de cónsul en Caracas, pues mientras en el oficialismo creen que debiera ser un político de fuste, desde la oposición se inclinan por un diplomático de carrera.

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