Los escándalos previos del chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos

Naranjo agredió con expresiones ofensivas y gestos insultantes a los miembros de la tripulación.

Este lunes salieron a la luz los antecedentes de Germán Naranjo Maldini (51), ciudadano chileno que protagonizó un vergonzoso incidente de racismo y homofobia en un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre Frankfurt y Santiago, con parada en San Pablo, por el cual permanece detenido en Brasil y arriesga entre 2 y 5 años de cárcel por el delito de injuria racial.

El altercado ocurrió el 10 de mayo cuando Naranjo, alto ejecutivo de una empresa pesquera, se dirigía a una feria en Alemania. En medio del trayecto, se trenzó en una discusión con miembros de la tripulación, en la que lanzó duros epítetos discriminatorios y se burló del color de piel de uno y la orientación sexual de otro.

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Todo quedó registrado en más de un video, en el que es posible apreciar cómo Naranjo insulta a los trabajadores con frases como “él es gay en contra de mí, yo no soy gay” o “la piel negra, el olor a negro, a brasileño”.

Tripulantes y pasajeros presentaron la denuncia y una vez en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Naranjo fue detenido por la Policía Federal de San Pablo.

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Sin embargo, no es la primera vez que Naranjo se “manda un show” como el que hizo arriba del avión con destino a Frankfurt, pues su historial registra al menos otros dos altercados en suelo chileno que dan cuenta de su carácter irascible y xenófobo: un intento de soborno a una funcionaria del Registro Civil para que le hicieran rápido un pasaporte, y una amenaza de bomba en un conocido hotel capitalino para “matar musulmanes”.

Brasil endureció en 2023 las sanciones por este tipo de casos al equiparar la injuria racial con el delito de racismo.

El intento de soborno

Por estos días, el 4.° Juzgado de Garantía de Santiago tramita una querella en contra de Naranjo Maldini por el delito de soborno a funcionario público, estampada por el Registro Civil luego de que en febrero de 2025 llegara junto a su esposa a retirar un pasaporte de su hijo a la oficina ubicada en la comuna capitalina de Lo Barnechea.

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De acuerdo al documento consignado por Meganoticias, Naranjo se saltó la fila y le habló de manera prepotente a la funcionaria detrás de la ventanilla, quién le informó que el pasaporte aún no estaba listo.

-“¿A quién hay que pagarle? Hace tres años le pagué a Mario Patiño para agilizar el trámite”, deslizó primero en voz baja.

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-“Tome esto y me hace el pasaporte rápido”, dijo a renglón seguido mostrando un fajo de billetes.

Cuando la funcionaria se negó a recibir el dinero y lo acusó con los guardias, Naranjo dio vuelta su discurso y a los gritos, afirmó que ella le estaba pidiendo dinero para entregarle rápido el documento de viaje.

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-“¿A qué weón hay que pagarle?, aquí tengo los billetes”, gritaba descontrolado.

Su comportamiento fue calificado como de "suma gravedad”, pues desde el Registro Civil señalaron que “afecta directamente la fe pública, vulnera la legalidad institucional y pone en riesgo el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”.

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No es la primera vez que Germán Naranjo protagoniza episodios de este tipo.

La amenaza de bomba

Varios años atrás, Naranjo estuvo involucrado en un incidente en el Hotel W, ubicado en el barrio alto santiaguino, hasta donde llegó el 29 de agosto de 2013 acompañado de una mujer.

Luego de reclamar porque no le había gustado la habitación y pedir que se la cambiaran, Naranjo le dijo al botones que tenía que volver a la habitación que le habían asignado inicialmente, puesto que allí había olvidado “una bomba para matar a todos los musulmanes”.

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El trabajador dio la alarma, se activaron los protocolos de seguridad y hasta el Grupo de Fuerzas Especiales (GOPE) de Carabineros se apersonó en el exclusivo hospedaje, solo para corroborar que la amenaza era falsa.

A pesar de ello, la fiscalía y el tribunal estimaron que el hecho no constituía delito y Naranjo salió libre de polvo y paja.

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Su abogado aseguró que “no se acuerda de lo que pasó” arriba del vuelo de LATAM y que está "muy arrepentido".

“No se acuerda de lo que pasó”

Por su parte, Pedro Mollo, el abogado de Germán Naranjo, señaló este lunes en entrevista con Meganoticias que, “infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento (...) no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales”.

Según el jurista, su defendido “tomó conocimiento de lo que pasó, vio el video, me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó, para la propia víctima. Dice que ama a Brasil y a los brasileños”.

De paso, señaló que Naranjo “usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico prescrito y me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol”.

Tocante a su estrategia para traerlo de vuelta a Chile, Mollo sostuvo que “vamos a intentar demostrar que él no representa un peligro para los ciudadanos brasileños, y que es posible dejarlo en libertad para que responda al proceso desde Chile o aquí en Brasil, en algún departamento arrendado o algo similar”.

Finalmente, el Canciller, Francisco Pérez Mackenna, condenó “enérgicamente lo que ha ocurrido”, pero afirmó que Naranjo esta vez corre por su cuenta.

“Lo apoyaremos como a cualquier chileno en materia de asegurarnos de que sus derechos estén respetados, pero hasta ahí llegamos; es un tema de la justicia brasilera”, remató.