Chile: la oposición criticó a Kast por aclarar que la promesa de expulsar a 300 mil migrantes era “metafórica”

Parlamentarios de oposición aseguraron que un país “no se gobierna con metáforas”.

Nada bien cayeron en la oposición las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien este miércoles aseguró que su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares del país era “una metáfora”, precisamente en medio de las críticas por la lentitud con que el gobierno ha concretado dichas deportaciones.

“Algunos dicen: ‘Llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, sostuvo el mandatario en una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción.

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Cabe recordar que el endurecimiento de las restricciones a la migración irregular fue, junto con la reactivación económica, uno de los focos de su campaña presidencial. Sin embargo, “otra cosa es con guitarra” y el gobierno ha enfrentado dificultades en dar curso a las miles de órdenes de expulsión pendientes, sobre todo en el caso de los ciudadanos venezolanos, ya que que las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen cortadas.

A la fecha, el gobierno ha concretado dos vuelos de expulsión con 40 migrantes irregulares en cada uno, el primero a mediados de abril con ciudadanos colombianos, bolivianos y ecuatorianos, y el segundo el 8 de mayo pasado con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

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A la fecha el gobierno ha concretado dos vuelos de expulsión con 40 pasajeros cada uno.

Las críticas

Los dichos del presidente Kast no pasaron desapercibidos en la oposición, desde donde fustigaron sus declaraciones asegurando que “no se gobierna con metáforas”, tal como afirmó el senador Iván Flores (DC).

“Ya no me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir. ¿Para qué hizo tanta parafernalia? ¿Para qué se compromete? ¿Para qué hizo una cuenta regresiva?”, enjuició.

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De la misma opinión fue su par comunista, Daniel Núñez, quien sostuvo que el mandatario “relativiza sus propias promesas de campaña y le resta credibilidad como presidente de la República. La seguridad y el control migratorio requieren políticas serias, no marketing electoral”.

En tanto, el diputado Ignacio Achurra (FA), emplazó de paso a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuya presentación ante el Congreso este miércoles fue puesta en tela de juicio por la oposición en pleno.

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“El presidente Kast nos notifica que la promesa de expulsión de 300 mil inmigrantes irregulares era ‘una metáfora’. A la luz de la presentación de la ministra Steiner en la Cámara, la promesa en seguridad también era una metáfora: no hay un plan robusto ni medidas nuevas”, manifestó.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (FA) reprochó la actitud del mandatario, quien “cada vez que fue interpelado sobre la viabilidad de sus medidas, cada vez que se cuestionó la simpleza excesiva de sus soluciones a problemas complejos, rehuyó del debate.”

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Asimismo, el diputado, Bernardo Salinas (PC) afirmó que la ciudadanía espera votar “por compromisos serios, por planes reales y por gobernantes que asuman con responsabilidad el peso de sus palabras. Y es la ciudadanía también la que deberá juzgar si fue una metáfora o derechamente un engaño”.

Incluso la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL), Gloria Naveillán, agregó “fuego amigo” al debate, afirmando con tono sardónico que “la gran mayoría de los chilenos deben tener poca comprensión, porque nadie lo entendió como metáfora. Me queda la duda“, remató.

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