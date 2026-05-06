América Latina

Chile: gobierno asegura que más de 1400 migrantes salieron del país voluntariamente tras el cambio de mando

El director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que la mayoría son venezolanos

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El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que el gobierno ha llegado a acuerdos para que migrantes abandonen el país pagando su pasaje.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que el gobierno ha llegado a acuerdos para que migrantes abandonen el país pagando su pasaje.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el canciller subrogante, Patricio Torres, se apersonaron este martes en el Congreso Nacional para detallar ante la Comisión de Gobierno del Senado las cifras sobre reconducción y flujos de migrantes que marca el actual gobierno desde el cambio de mando, el 11 de marzo pasado.

Cabe recordar que en medio de su campaña presidencial, el entonces candidato José Antonio Kast aseguró que a los migrantes irregulares que viven en el país “les quedan días para que salgan voluntariamente”.

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De entrada, Sauerbaum valoró los resultados que ha tenido la excavación de zanjas en la frontera norte, asegurando que sus efectos ya son palpables, e informó que a la fecha van 648 reconducciones, correspondientes a 485 ciudadanos bolivianos, 98 venezolanos y 45 colombianos.

“Básicamente, ha habido menos presencia en la frontera, por tanto se reconducen menos personas”, señaló.

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Sauerbaum refutó así a quienes aseguran que no se están reconduciendo ciudadanos venezolanos, y explicó que “en el fondo la figura legal que se usa no es la expulsión, entonces Venezuela los recibe igual”.

“Por ejemplo, hace unos días atrás se conoció un caso de cuatro personas venezolanas que fueron expulsadas, pero se llegó a un acuerdo con ellos y finalmente “salieron voluntariamente” y se fueron pagándose incluso el pasaje”, dijo el director nacional de migraciones.

Así, explicó que “en el fondo, son expulsadas pero el pasaje no es pagado por el Estado. Por lo tanto, Venezuela lo recibe como la llegada de un compatriota, por decirlo de alguna manera”.

A renglón seguido, sostuvo que gracias a la política migratoria que ha implementado el gobierno, desde el 11 de marzo 1.424 personas han salido voluntariamente del país, y que la mayoría de ellos son, precisamente, venezolanos.

Hay más de 75.000 órdenes de deportación pendientes y la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos
Desde la oposición subrayaron la urgencia de seguir adelante con las deportaciones, teniendo en cuenta que 6.000 de ellas ya tienen visto bueno.

Las críticas

Sin embargo, las críticas desde la oposición no se hicieron esperar y varios senadores oficialistas mostraron preocupación por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, asunto que impide la salida de miles de ciudadanos de ese país al no contar con una embajada o consulado funcionando en Chile.

“No tuvimos respuesta sobre qué es lo que se prevé para mejorar la relación con Venezuela”, fustigó la senadora Danisa Astudillo (PS).

“Nos dijeron que habían logrado devolver 70 venezolanos, pero que lo hicieron sin ningún proceso de expulsión, sino que fue un acuerdo para que ellos pagaran el pasaje, subieran el avión, y el país venezolano los recibiera, pero eso es el único dato”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Gobierno, senadora Loreto Carvajal (PPD), recalcó la urgencia de seguir adelante con las deportaciones, teniendo en cuenta que 6.000 de ellas ya tienen visto bueno.

Cabe señalar que en 2024 el país expulsó a 4.235 ciudadanos extranjeros y en 2025, a otros 5.057.

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