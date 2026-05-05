América Latina

Chile y Bolivia pusieron en marcha un acuerdo de homologación de licencias de conducir

Los ciudadanos de ambos países podrán obtener un documento equivalente al que ya poseen sin necesidad de dar nuevos exámenes

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Chile y Bolivia pusieron en marcha un acuerdo de homologación de licencias de conducir
El ministro de Relaciones Exteriores altiplánico, Fernando Aramayo, y el cónsul chileno, Fernando Velasco, intercambian sus licencias en la ceremonia celebrada en La Paz.

Continúan los acercamientos entre Chile y Bolivia. Este lunes, ambas naciones informaron que ya está en marcha un acuerdo que homologa las licencias de conducir emitidas por ambos países, en una ceremonia en La Paz encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores altiplánico, Fernando Aramayo, y el cónsul chileno, Fernando Velasco.

De acuerdo a Aramayo, el objetivo de este convenio es procurar mayor bienestar “a los bolivianos en Chile, a los chilenos en Bolivia y a quienes transitan diariamente” entre ambos países, sobre todo en la frontera norte.

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“Es el rostro que queremos darle a nuestras relaciones internacionales, un rostro humano que tenga por delante los intereses de ambos pueblos y que permite entender que la diplomacia tiene que estar al servicio de los intereses de nuestros ciudadanos“, agregó el Canciller boliviano.

Así las cosas, las oficinas encargadas de atender dichas homologaciones son el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Bolivia y la Subsecretaría de Transportes de Chile (Subtrans), y debido a que el acuerdo entró en vigencia el 30 abril pasado, el cónsul chileno informó que ya se han recibido alrededor de 5.000 solicitudes por parte de conductores bolivianos.

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Chile y Bolivia pusieron en marcha un acuerdo de homologación de licencias de conducir
Alrededor de 5.000 conductores bolivianos ya presentaron su solicitud para homologar licencias.

Sin nuevos exámenes

Juan Diego Tejerina, director del Segip del país vecino, detalló los alcances del acuerdo explicando que los conductores de ambos países no necesitan someterse a nuevos exámenes prácticos o teóricos, y solo deben elevar una solicitud mediante correo electrónico a las oficinas correspondientes, adjuntando la licencia de conducir original, la cédula de identidad y un certificado médico y psicológico, el llamado “psicotécnico” en Chile.

Finalmente, el cónsul Fernando Velasco subrayó que este pacto de homologación deja en claro que “la diplomacia va más allá del discurso (...) en beneficio real de la gente”.

Cabe recordar que Chile y Bolivia mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente Kast en Santiago de Chile.

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