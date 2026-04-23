Chile expulsó a un ciudadano argentino que participó de una protesta estudiantil

Un manifestante lanza un objeto mientras se utiliza un cañón de agua durante una protesta contra los recortes presupuestarios del gobierno chileno a la educación, en Santiago, Chile, 26 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

El Gobierno de Chile expulsó de manera exprés a un ciudadano argentino identificado como Andrés Alexis Vergara (31 años), quien fue detenido en Santiago en medio de una manifestación estudiantil en marzo pasado. Este miércoles, el acusado fue escoltado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina.

Así lo informó mediante un comunicado de prensa la Subsecretaría del Interior, desde donde señalaron que Vergara se encontraba de manera irregular en el país, tras "haber excedido el plazo de permiso de permanencia transitoria autorizado en calidad de turista”.

De acuerdo al documento, el ciudadano argentino fue detenido por Carabineros el 26 de marzo pasado en la comuna santiaguina de Recoleta, en medio de una protesta convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, previa al “Día del Joven Combatiente”.

Carabineros constató que que Vergara participó “en la instalación de barricadas incendiarias en calle Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián”, siendo formalizado el 30 de marzo por “interrumpir la libre circulación de personas y/o vehículos en la vía pública, mediante violencia y/o intimidación de las personas, contenido en la ley 21.208 (Ley Antibarricadas o Antisaqueos)”.

Ese día, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva y Vergara fue enviado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Vergara pasó más de 20 días en prisión preventiva antes de ser expulsado este miércoles.

Expulsión exprés

Así las cosas, y “en uso de la atribución extraordinaria contenida en el inciso final del art. 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, el Subsecretario del Interior dictó, por instrucción del Ministro del Interior, Claudio Alvarado, la resolución Nº 4.418 la cual dispuso su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior”, prosigue el comunicado.

El 9 de abril, el acusado “fue notificado de la resolución Nº 4.418, dictada por el subsecretario del Interior”, y este miércoles “fue trasladado bajo custodia de la Policía de Investigaciones hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina, dando así cumplimiento efectivo a la medida de expulsión”.

El subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, señaló brevemente que el Gobierno de Chile “ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”.

“Por primera vez en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir. Esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la ley”, remató la autoridad.