América Latina

Chile expulsó a un ciudadano argentino que participó de una protesta estudiantil

Andrés Alexis Vergara estaba irregular en el país y fue detenido “en el marco de desórdenes públicos graves” a fines de marzo

Guardar
Un manifestante lanza un objeto mientras se utiliza un cañón de agua durante una protesta contra los recortes presupuestarios del gobierno chileno a la educación, en Santiago, Chile, 26 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza
Un manifestante lanza un objeto mientras se utiliza un cañón de agua durante una protesta contra los recortes presupuestarios del gobierno chileno a la educación, en Santiago, Chile, 26 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

El Gobierno de Chile expulsó de manera exprés a un ciudadano argentino identificado como Andrés Alexis Vergara (31 años), quien fue detenido en Santiago en medio de una manifestación estudiantil en marzo pasado. Este miércoles, el acusado fue escoltado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina.

Así lo informó mediante un comunicado de prensa la Subsecretaría del Interior, desde donde señalaron que Vergara se encontraba de manera irregular en el país, tras "haber excedido el plazo de permiso de permanencia transitoria autorizado en calidad de turista”.

De acuerdo al documento, el ciudadano argentino fue detenido por Carabineros el 26 de marzo pasado en la comuna santiaguina de Recoleta, en medio de una protesta convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, previa al “Día del Joven Combatiente”.

Carabineros constató que que Vergara participó “en la instalación de barricadas incendiarias en calle Bellavista, frente a la Universidad San Sebastián”, siendo formalizado el 30 de marzo por “interrumpir la libre circulación de personas y/o vehículos en la vía pública, mediante violencia y/o intimidación de las personas, contenido en la ley 21.208 (Ley Antibarricadas o Antisaqueos)”.

Ese día, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva y Vergara fue enviado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Sergio Henríquez Valenzuela, cabecilla de la Weichan Auka Mapu (WAM), es acusado del crimen de un comunero en 2022
Vergara pasó más de 20 días en prisión preventiva antes de ser expulsado este miércoles.

Expulsión exprés

Así las cosas, y “en uso de la atribución extraordinaria contenida en el inciso final del art. 132 de la Ley de Migraciones y Extranjería, el Subsecretario del Interior dictó, por instrucción del Ministro del Interior, Claudio Alvarado, la resolución Nº 4.418 la cual dispuso su expulsión del país, fundada en razones de seguridad interior”, prosigue el comunicado.

El 9 de abril, el acusado “fue notificado de la resolución Nº 4.418, dictada por el subsecretario del Interior”, y este miércoles “fue trasladado bajo custodia de la Policía de Investigaciones hasta el Complejo Fronterizo Los Horcones, donde fue entregado a personal de Gendarmería argentina, dando así cumplimiento efectivo a la medida de expulsión”.

El subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, señaló brevemente que el Gobierno de Chile “ha decidido ejercer esta atribución extraordinaria con el objeto de reafirmar la voluntad de que la libertad de expresión y reunión son incompatibles con los desórdenes públicos y con la condición migratoria irregular de una persona”.

“Por primera vez en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, se ha ejercido esta atribución legal, la que ejerceremos cada vez que sea necesaria como señal clara de que a Chile no se viene a delinquir. Esta decisión, materializada rápidamente, es una muestra de que en Chile los extranjeros deben respetar la ley”, remató la autoridad.

Temas Relacionados

ChileProtesta estudiantilCiudadano argentinoAndrés Alexis VergaraExpulsiónClaudio AlvaradoMáximo Pavez

Últimas Noticias

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un grupo de individuos irrumpió en una vivienda de Llano Grande durante la madrugada de este jueves y disparó contra una residente de 57 años, cuyo estado de salud es reservado mientras las autoridades buscan esclarecer el móvil del suceso

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un ministro de Bolivia pide disculpas públicas al embajador de Francia tras las críticas a la aerolínea estatal BoA

El ministro de Obras Públicas se disculpó con el embajador Olivier Fontan, que el lunes denunció haber sufrido demora en un vuelo y un retraso de 24 horas en la entrega de su equipaje

Un ministro de Bolivia pide disculpas públicas al embajador de Francia tras las críticas a la aerolínea estatal BoA

Un avión chileno y otro argentino chocaron en el Aeropuerto de Santiago

No hubo heridos que lamentar y ambos vuelos debieron ser reagendados

Un avión chileno y otro argentino chocaron en el Aeropuerto de Santiago

Cae un ministro y renuncia la presidenta de la estatal petrolera en medio del conflicto de combustible en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz cambió al ministro de Hidrocarburos horas después de la renuncia de la jefa de YPFB, que había asumido el cargo hace 20 días en medio de cuestionamientos al sector energético

Cae un ministro y renuncia la presidenta de la estatal petrolera en medio del conflicto de combustible en Bolivia

Un misterioso ciudadano ruso arribó a Montevideo y es investigado por las autoridades

Aleksey Golovachev llegó anoche a Uruguay procedente de Luxemburgo. Su presencia genera sospechas por su estatus de refugiado y su insistencia por conseguir un pasaporte anteriormente

Un misterioso ciudadano ruso arribó a Montevideo y es investigado por las autoridades
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Aumentan las muertes por cáncer colorrectal entre los jóvenes y alertan por el crecimiento acelerado en menores de 50

El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que fue un préstamo “con condiciones muy exigentes”

“No teníamos insumos”: un forense que trabajó en la escena del crimen de Nora Dalmasso reveló cómo improvisó ante la falta de materiales

DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un insecto similar al “avispón asesino” podría afectar a las abejas si continúa propagándose en Estados Unidos

Un ministro de Bolivia pide disculpas públicas al embajador de Francia tras las críticas a la aerolínea estatal BoA

Por qué hay un espacio antes del 0 en las reglas de medición y para qué sirve

Cae un ministro y renuncia la presidenta de la estatal petrolera en medio del conflicto de combustible en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron se retracta tras polémica frase sobre Timothée Chalamet y la IA: “Hablé sin saber”

Charlize Theron se retracta tras polémica frase sobre Timothée Chalamet y la IA: “Hablé sin saber”

Nikki Glaser reveló el insólito regalo de Leonardo DiCaprio tras una broma en los Globos de Oro

Russell Brand admite que tuvo relaciones íntimas con una menor de edad: “Fue explotador”

David Spade reflexionó sobre su carrera y admitió: “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena”

Jessica Jones regresa al Universo Cinematográfico de Marvel junto a Daredevil: Born Again