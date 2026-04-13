Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotografías inéditas del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca los expresidentes Jaime Paz Zamora, de Bolivia, y George H.W. Bush, de Estados Unidos, junto a sus hijos en 1990.

En las imágenes –en las que aparecen George W. Bush y Rodrigo Paz Pereira, que años más tarde se convertirían en presidentes de sus países– volvió a poner en el foco un episodio ocurrido hace más de tres décadas, durante la visita oficial a Washington, cuando el entonces mandatario boliviano viajó acompañado de su familia y le entregó como obsequio a su homólogo estadounidense una cruz de filigrana de oro que era parte del legado familiar.

“En 1990, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora le regaló al presidente George H.W. Bush una cruz de herencia familiar durante una visita a la Casa Blanca. El Presidente Bush lo aceptó con una condición: que sea devuelto si uno de los hijos de Paz Zamora alguna vez llegaba a presidente”, señala el texto que acompaña las imágenes.

Días después de ese encuentro, Bush padre envió una nota manuscrita al entonces presidente boliviano prometiéndole que conservaría la reliquia “en un lugar muy especial de honor” en su biblioteca.

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

Más de 30 años después de ese encuentro, en octubre del año pasado, Rodrigo, el segundo hijo de Paz Zamora, ganó la presidencia de Bolivia al vencer en el balotaje al candidato Jorge Quiroga con el 54,96 % de los votos y la promesa de la devolución del crucifijo se cumplió.

El 7 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entregó a Paz la joya familiar. “La biblioteca del presidente Bush me mandó una nota de todo lo que había ocurrido y me dijo que se lo entregara, así que ahí lo tiene”, manifestó el secretario de Estado al hacer la simbólica devolución.

La entrega ocurrió durante el encuentro de conformación de la alianza Escudo de las Américas, en la que 12 mandatarios latinoamericanos sellaron un compromiso de cooperación con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera en el hemisferio.

Durante el acto de devolución, Rodrigo Paz contó que estuvo presente junto a su padre y hermano en esa visita oficial y en el momento de la promesa de su padre. “Cuando mi padre estaba en Miami, de regreso a Bolivia, se acercó un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y le entregó una carta de Bush. Fue una sorpresa porque no fue algo de lo que hubieran hablado durante su encuentro en la Casa Blanca”.

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se refirió a este caso y lo calificó como una de sus “anécdotas favoritas”. Al relatar la historia del crucifijo en su cuenta de X, Landau manifestó que tras la victoria de Paz en las elecciones de octubre en Bolivia, la Biblioteca Bush los contactó de inmediato para cumplir con la promesa. “¿Y lo mejor? El presidente Rodrigo Paz pudo compartir esta historia con su padre, ahora de 86 años”, escribió Landau.

La publicación de estas fotografías se produce más de 30 años después de aquel premonitorio encuentro. Según la propia fundación, distintas instituciones estadounidenses participaron en el proceso de restitución de la cruz, cerrando así un episodio que quedó registrado tanto en documentos como en las imágenes difundidas.