América Latina

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca los expresidentes Jaime Paz Zamora y George Bush, junto a sus hijos

Guardar
George Bush y Jaime Paz
La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotografías inéditas del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca los expresidentes Jaime Paz Zamora, de Bolivia, y George H.W. Bush, de Estados Unidos, junto a sus hijos en 1990.

En las imágenes –en las que aparecen George W. Bush y Rodrigo Paz Pereira, que años más tarde se convertirían en presidentes de sus países– volvió a poner en el foco un episodio ocurrido hace más de tres décadas, durante la visita oficial a Washington, cuando el entonces mandatario boliviano viajó acompañado de su familia y le entregó como obsequio a su homólogo estadounidense una cruz de filigrana de oro que era parte del legado familiar.

“En 1990, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora le regaló al presidente George H.W. Bush una cruz de herencia familiar durante una visita a la Casa Blanca. El Presidente Bush lo aceptó con una condición: que sea devuelto si uno de los hijos de Paz Zamora alguna vez llegaba a presidente”, señala el texto que acompaña las imágenes.

Días después de ese encuentro, Bush padre envió una nota manuscrita al entonces presidente boliviano prometiéndole que conservaría la reliquia “en un lugar muy especial de honor” en su biblioteca.

George Bush y Jaime Paz
La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

Más de 30 años después de ese encuentro, en octubre del año pasado, Rodrigo, el segundo hijo de Paz Zamora, ganó la presidencia de Bolivia al vencer en el balotaje al candidato Jorge Quiroga con el 54,96 % de los votos y la promesa de la devolución del crucifijo se cumplió.

El 7 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entregó a Paz la joya familiar. “La biblioteca del presidente Bush me mandó una nota de todo lo que había ocurrido y me dijo que se lo entregara, así que ahí lo tiene”, manifestó el secretario de Estado al hacer la simbólica devolución.

La entrega ocurrió durante el encuentro de conformación de la alianza Escudo de las Américas, en la que 12 mandatarios latinoamericanos sellaron un compromiso de cooperación con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera en el hemisferio.

Durante el acto de devolución, Rodrigo Paz contó que estuvo presente junto a su padre y hermano en esa visita oficial y en el momento de la promesa de su padre. “Cuando mi padre estaba en Miami, de regreso a Bolivia, se acercó un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y le entregó una carta de Bush. Fue una sorpresa porque no fue algo de lo que hubieran hablado durante su encuentro en la Casa Blanca”.

George Bush y Jaime Paz
La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos inéditas de un encuentro que sostuvieron en 1990, Jaime Paz Zamora y George Bush, expresidentes de Bolivia y EEUU, respectivamente, junto a sus hijos, dos de los cuales luego serían presidentes de ambos países.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se refirió a este caso y lo calificó como una de sus “anécdotas favoritas”. Al relatar la historia del crucifijo en su cuenta de X, Landau manifestó que tras la victoria de Paz en las elecciones de octubre en Bolivia, la Biblioteca Bush los contactó de inmediato para cumplir con la promesa. “¿Y lo mejor? El presidente Rodrigo Paz pudo compartir esta historia con su padre, ahora de 86 años”, escribió Landau.

La publicación de estas fotografías se produce más de 30 años después de aquel premonitorio encuentro. Según la propia fundación, distintas instituciones estadounidenses participaron en el proceso de restitución de la cruz, cerrando así un episodio que quedó registrado tanto en documentos como en las imágenes difundidas.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazGeorge H.W. BushGeorge BushJaime Paz Zamoracrucifijo

Últimas Noticias

El Salvador: el déficit de granos básicos amenaza con agravarse en el ciclo agrícola 2026-2027, advierte gremial CAMPO

La situación del sector agropecuario se complica por el retraso del invierno, la falta de relevo generacional y la dependencia creciente de importaciones, circunstancias que aumentan la vulnerabilidad del sistema alimentario nacional

El Salvador: el déficit de granos básicos amenaza con agravarse en el ciclo agrícola 2026-2027, advierte gremial CAMPO

Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

Dos ciudadanos chilenos y un extranjero serán formalizados esta jornada en Iquique

Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

La ausencia de partidos tradicionales marca el primer ballotage en Santa Cruz de la Sierra

La aparición de candidatos ajenos a las estructuras conocidas reconfigura el panorama, mientras la contienda por la gobernación se convierte en un punto de inflexión tras la salida de líderes históricos y la fragmentación de alianzas

La ausencia de partidos tradicionales marca el primer ballotage en Santa Cruz de la Sierra

Kast prepara una batería de medidas económicas en medio de las críticas de la oposición y advertencias de expertos

El proyecto de Reconstrucción Nacional sería ingresado al Congreso esta semana y contempla una baja del impuesto a las empresas y ajustes a la gratuidad universitaria, entre varios otros puntos

Kast prepara una batería de medidas económicas en medio de las críticas de la oposición y advertencias de expertos

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas

El encuentro organizado por un senador y la mayor organización campesina. Las demandas incluyen la reducción salarial en el Legislativo y de la renta vitalicia para expresidentes, entre otros puntos

Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron un bebé muerto dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Encontraron un bebé muerto dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de La Plata

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

La Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones en el juicio por YPF y avanza la aplicación del fallo favorable a la Argentina

Flash electoral de Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna pone a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

Tatuajes y deudas: quién es el sospechoso detrás del cuerpo hallado dentro de la pared de una obra en construcción

INFOBAE AMÉRICA
El Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada del artista en el siglo XIX

El Museo del Prado examina cómo la fotografía cambió la mirada del artista en el siglo XIX

Detenidos en Estonia una cifra récord de supuestos espías rusos en el último año

Lula cesa al jefe de la Seguridad Social por su mala gestión ante un caso de corrupción

Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás al que acusa del "ataque más letal" contra su Ejército

El reportero Carlos Chamorro alerta que la represión en Nicaragua se ha vuelto permanente

ENTRETENIMIENTO

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

La salud de Kylie Jenner genera preocupación tras su aparición en Coachella

El director de Toy Story 5 reflexionó sobre la influencia digital en la infancia: “Cuando entra la tecnología, gana”

El regreso de Céline Dion podría dejar un impacto de 1.200 millones de euros en París

Grandes figuras de Hollywood se unen contra la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount: “Costos más altos y menos opciones para el público”