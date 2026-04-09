El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró el miércoles por la noche que una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló su condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024 y agradeció al presidente Donald Trump, quien lo indultó en noviembre pasado. “Es un borrón completo, es justicia total. Le damos las gracias al presidente Trump, a todos los amigos que sé que son miles y miles en Honduras y fuera de Honduras que nos han apoyado”, declaró en una conferencia virtual desde una ciudad estadounidense sin identificar.

El mensaje del ex mandatario se difundió durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa en la que su esposa, Ana García, informó que una corte de apelaciones anuló “la condena y sentencia” y ordenó al juez Kevin Castel eliminar el castigo impuesto en junio de 2024. “Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más”, afirmó García desde su residencia.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado por cargos de haber colaborado con el tráfico de cientos de toneladas de droga hacia Estados Unidos, en alianza con capos como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. Tras conocerse la decisión judicial, el ex gobernante sostuvo: “Hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón”, y pidió a Trump que facilite visas a su familia para poder reencontrarse.

Cuando concedió el indulto, Trump sostuvo que Hernández, conocido como “JOH” en Honduras, fue víctima de un “montaje” atribuido a su antecesor, Joe Biden. La decisión generó cuestionamientos en sectores que la consideran contradictoria con la política de combate al narcotráfico impulsada por Washington en América Latina.

La defensa del ex mandatario había desistido previamente de la apelación al considerar que el indulto hacía innecesario continuar el proceso. Hernández, abogado de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, poco después de dejar el poder, por el gobierno de Xiomara Castro, bajo una ley de extradición aprobada durante su etapa como presidente del Congreso en 2012, en medio de presiones de Washington.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado por cargos de haber colaborado con el tráfico de cientos de toneladas de droga hacia Estados Unidos, en alianza con capos como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán

En su intervención, el ex gobernante denunció motivaciones políticas detrás de su proceso judicial. “Hace cuatro años me sacaron de una forma oprobiosa del país por una venganza política de aquellos que acosándome querían esconder sus propios delitos”, expresó.

También aseguró que no enfrenta antecedentes penales tras la anulación de la condena. “No hay antecedente criminal”, afirmó.

Hernández anunció su intención de regresar a Honduras. “Pronto volveré con la frente en alto, como siempre la tuve, a pesar de que quisieron que me arrodillara. Voy a seguir demostrando mi inocencia”, declaró. Además, solicitó a la justicia hondureña que suspenda cualquier orden de captura en su contra para poder enfrentar procesos en su país si corresponde.

El ex mandatario sostuvo durante años que era víctima de una “venganza” por parte de narcotraficantes extraditados durante su gobierno, varios de los cuales declararon en su contra en tribunales de Nueva York. En el juicio, un testigo aseguró que escuchó a Hernández afirmar que introduciría droga en Estados Unidos sin ser detectado, una acusación que el ex gobernante siempre rechazó.

El caso también involucró a su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, detenido en 2018 en Miami y condenado en 2021 a cadena perpetua por narcotráfico a gran escala.

(Con información de AFP)