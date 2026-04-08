América Latina

El costo de la canasta básica en Ecuador subió a USD 829 en marzo de 2026

Cuenca, Quito y Manta lideran el ranking de ciudades más caras

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FOTO DE ARCHIVO Productos frescos con etiquetas que muestran los precios en la moneda de curso legal de Ecuador, el dólar estadounidense, se muestran en un mercado en Quito, Ecuador, el 20 de noviembre de 2023. REUTERS/Karen Toro
FOTO DE ARCHIVO Productos frescos con etiquetas que muestran los precios en la moneda de curso legal de Ecuador, el dólar estadounidense, se muestran en un mercado en Quito, Ecuador, el 20 de noviembre de 2023. REUTERS/Karen Toro

El costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) en Ecuador alcanzó aproximadamente los USD 829 en marzo de 2026, consolidando una tendencia de incremento sostenido en lo que va del año y profundizando la presión económica sobre los hogares, especialmente en las principales ciudades del país.

El dato, basado en la evolución de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), refleja un aumento progresivo frente a los meses anteriores: en enero la canasta se ubicó en USD 821,80 y en febrero en USD 824,17. Aunque el incremento mensual puede parecer moderado, su acumulación evidencia un encarecimiento persistente del costo de vida.

La Canasta Familiar Básica mide el valor de un conjunto de bienes y servicios esenciales, alrededor de 73 a 75 productos, que permiten cubrir las necesidades mínimas de un hogar promedio de cuatro miembros. Incluye alimentos, vivienda, transporte, salud, educación, vestimenta y otros gastos indispensables. En ese sentido, su variación constituye uno de los principales indicadores del poder adquisitivo en el país.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una mujer vende vegetales en el mercado de San Roque, en Quito, Ecuador, Febrero 18, 2017. REUTERS/Mariana Bazo
IMAGEN DE ARCHIVO. Una mujer vende vegetales en el mercado de San Roque, en Quito, Ecuador, Febrero 18, 2017. REUTERS/Mariana Bazo

El aumento registrado en marzo responde, en gran medida, al encarecimiento de productos alimenticios y al impacto de costos asociados al transporte y servicios. Estos factores inciden directamente en el gasto cotidiano de los hogares y tienden a trasladarse de forma transversal a la mayoría de bienes incluidos en la canasta.

El comportamiento del indicador también evidencia marcadas diferencias territoriales. Las ciudades de Cuenca, Quito y Manta se posicionan como las más costosas para cubrir la canasta básica. En Cuenca, el valor bordea los USD 870, manteniéndose como la urbe con mayor costo de vida del país. Quito se ubica en segundo lugar, con cifras cercanas a los USD 854, mientras que Manta alcanza valores que rondan los USD 850.

Estas diferencias responden a múltiples factores estructurales, entre ellos el costo del arriendo, la dinámica de los mercados locales y la presión sobre los servicios básicos. En ciudades como Cuenca y Quito, por ejemplo, el componente de vivienda tiene un peso significativo en el gasto total, mientras que en Manta influyen también factores asociados a la logística y el abastecimiento.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre compra comestibles en un mercado en Quito, Ecuador. 1 de junio, 2016. REUTERS/Guillermo Granja
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre compra comestibles en un mercado en Quito, Ecuador. 1 de junio, 2016. REUTERS/Guillermo Granja

El aumento de la canasta básica ocurre en un contexto en el que el salario básico unificado en Ecuador se mantiene en USD 482 en 2026, lo que evidencia una brecha estructural entre ingresos y costo de vida. Aunque la metodología oficial considera que un hogar promedio cuenta con 1,6 perceptores de ingreso, incluso bajo ese supuesto la cobertura de la canasta resulta limitada y altamente vulnerable a variaciones de precios.

Este desfase obliga a muchos hogares a recurrir a estrategias de ajuste, como la reducción del consumo, la búsqueda de ingresos adicionales o el endeudamiento. Además, impacta de forma diferenciada a los sectores más vulnerables, para quienes el gasto en alimentos representa una proporción mayor de su ingreso total.

El comportamiento de la canasta básica en los primeros meses de 2026 confirma una tendencia inflacionaria moderada pero sostenida. A diferencia de episodios de alta inflación, el escenario actual se caracteriza por incrementos graduales que, sin generar saltos abruptos, erosionan progresivamente la capacidad de compra.

Foto de archivo de un mercado en Quito January 10, 2024. REUTERS/Karen Toro
Foto de archivo de un mercado en Quito January 10, 2024. REUTERS/Karen Toro

En el contexto de una economía dolarizada como la ecuatoriana, este tipo de variaciones adquiere particular relevancia. La imposibilidad de ajustar el tipo de cambio limita los mecanismos de corrección interna, lo que hace que los hogares absorban directamente el impacto de los aumentos de precios.

El indicador de la canasta básica no solo es clave para medir el costo de vida, sino también para orientar decisiones de política pública, como la fijación del salario mínimo, el diseño de programas sociales y la evaluación de los niveles de pobreza urbana.

Mientras tanto, el costo de cubrir las necesidades básicas en Ecuador continúa en aumento, con efectos diferenciados según el territorio y una presión sostenida sobre los ingresos familiares.

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