Flávio Bolsonaro definió su candidatura a la Presidencia como un “proyecto de Dios para Brasil”

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Callaghan O'Hare)

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, describió su candidatura presidencial como un "proyecto de Dios para Brasil" enfocado en combatir la violencia y reducir impuestos.

Durante una entrevista en el pódcast Inteligência Ltda, el representante del Partido Liberal cuestionó al presidente actual y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, por “mentir”, defender “ideas viejas” y no ofrecer “nada a los jóvenes”.

Flávio defendió a su padre, condenado a 27 años de cárcel por organizar un golpe de Estado, asegurando que fue “el mejor presidente de la historia de Brasil” y víctima de una “persecución” judicial. Señaló que, en su opinión, “no cometió ningún delito”.

Con 44 años y la mitad de su vida dedicada a la política, afirmó tener la “experiencia suficiente” para dirigir la mayor economía de América Latina. “Mi foco va a ser que los brasileños vuelvan a tener paz, que las leyes sean cumplidas y que los brasileños dependan cada vez menos de los políticos”, declaró.

Nombrado sucesor por su padre, quien está inhabilitado además de condenado, considera que es la persona adecuada para “rescatar la esperanza y la fe del pueblo brasileño”. “Esta misión es para mí un proyecto de Dios no solo para mi vida, sino también para la vida de mi país”, expresó.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro junto a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en 2022 (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Rechazó la etiqueta de extremista, aunque aseguró que será “radical” en temas de seguridad y elogió el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Llamó “sinvergüenzas” a quienes rechazan la aplicación de ese modelo en Brasil.

“En eso voy a ser radical, con una ley penal más dura y que se cumpla para que la gente esté más tiempo en prisión”, afirmó, y prometió construir más cárceles si resulta electo en octubre.

Mencionó informes policiales sobre la supuesta presencia de grupos islamistas como Hamas y Hezbollah en el país a través de lavado de dinero, y prometió resolver la “inaceptable” crisis de seguridad. “Si uno es detenido, irá a prisión y no saldrá, y si se enfrenta a la Policía, será neutralizado”, advirtió.

Durante la entrevista, el programa recordó a la audiencia mediante un aviso en pantalla que “es importante siempre investigar sobre los asuntos” tratados.

El senador reconoció que la seguridad requiere intervenciones en otras áreas como la educación.

El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Washington Alves)

En relación con una investigación pasada por presunto desvío de recursos públicos con asesores ficticios, defendió su inocencia: “No hay absolutamente nada”, afirmó.

También negó vínculos de su familia con grupos paramilitares de Río de Janeiro, aunque reiteró su apoyo a la labor policial.

Respecto a su compañero de fórmula, dijo que aún no está decidido, pero expresó su preferencia por que sea una mujer.

De acuerdo con los últimos sondeos de opinión, Flávio Bolsonaro aparece empatado en intención de voto con Lula para una posible segunda vuelta en las próximas elecciones.