Ecuador registró un superávit comercial con Colombia tras la imposición de aranceles, según el gobierno

FOTO DE ARCHIVO: El tráfico se mueve en el puente internacional de Rumichaca el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia. el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro/Archivo

Ecuador registró un superávit comercial de USD 62 millones con Colombia con corte a marzo de 2026, un resultado que contrasta con la tendencia histórica de déficit en la balanza bilateral y que coincide con la entrada en vigor de un arancel del 30% a productos colombianos dispuesto por el gobierno de Daniel Noboa.

El dato marca un giro en la relación comercial entre ambos países, que en los últimos años se había caracterizado por un saldo negativo para Ecuador cercano a los USD 1.000 millones. Sin embargo, expertos advierten que el superávit responde más a una contracción de las importaciones que a un aumento sostenido de las exportaciones ecuatorianas.

La medida arancelaria fue implementada a partir de febrero de 2026 bajo el argumento de proteger la producción nacional y responder a riesgos asociados a la seguridad, como el narcotráfico y la minería ilegal en zonas fronterizas. En la práctica, el arancel encareció el ingreso de productos colombianos al mercado ecuatoriano, reduciendo su volumen de importación en el corto plazo.

El gobierno anunció el superávit. REUTERS/Karen Toro

Este efecto se reflejó rápidamente en la balanza comercial. Al disminuir las compras a Colombia, el saldo se inclinó a favor de Ecuador, generando el superávit registrado en el primer trimestre del año. No obstante, el comportamiento de las exportaciones ecuatorianas hacia ese país no evidenció un crecimiento proporcional que explique por sí solo el cambio en el balance.

La relación comercial entre Ecuador y Colombia ha sido históricamente dinámica, con un intercambio anual que ronda los USD 5.000 millones. Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región andina, especialmente en la provisión de manufacturas, alimentos procesados y productos industriales. La imposición de aranceles altera este equilibrio y genera efectos en cadenas de suministro que dependen de esa integración.

La respuesta de Colombia no se hizo esperar. El gobierno colombiano anunció la aplicación de aranceles recíprocos a productos ecuatorianos, en una primera fase sobre más de 50 bienes y posteriormente ampliados a otros sectores. Además, se adoptaron medidas complementarias que incluyen restricciones temporales en el suministro de energía y una presión diplomática en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Este intercambio de medidas ha sido interpretado como una escalada comercial que podría tener impactos más amplios en la región. La CAN, que establece principios de libre comercio entre sus miembros, enfrenta tensiones por decisiones unilaterales que afectan la integración económica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El conflicto también refleja diferencias en los enfoques de política pública entre ambos gobiernos. Mientras Ecuador ha adoptado una línea más restrictiva vinculada a seguridad y control económico, Colombia mantiene una política orientada a la apertura comercial, lo que añade una dimensión política al diferendo.

El superávit puede ser presentado como un logro de política económica en términos de reducción del déficit comercial. Sin embargo, también puede implicar efectos secundarios, como el encarecimiento de productos importados, menor disponibilidad de ciertos bienes y posibles presiones inflacionarias.

Asimismo, existe el riesgo de que las medidas proteccionistas generen distorsiones en el mercado y afecten a sectores productivos que dependen de insumos provenientes de Colombia. Esto podría impactar en costos de producción y competitividad en otros mercados.

De cara a los próximos meses, el comportamiento de la balanza comercial dependerá de la evolución del conflicto arancelario y de eventuales negociaciones bilaterales. Un escenario de escalada podría reducir significativamente el volumen de comercio entre ambos países, mientras que una normalización progresiva podría revertir el superávit y retornar a la tendencia histórica.

En cualquier caso, el saldo positivo de USD 62 millones puede ser leído en el contexto de una política económica puntual y no necesariamente como una transformación estructural del comercio exterior ecuatoriano.