América Latina

Apagones en Quito y Guayaquil en Semana Santa reavivaron alertas por déficit energético en Ecuador

Los cortes de luz reportados en el feriado coincidieron con advertencias técnicas sobre la fragilidad del sistema eléctrico

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Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)
Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Durante el feriado de Semana Santa, usuarios en Quito y Guayaquil reportaron interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores, en medio de un contexto marcado por advertencias de expertos sobre un posible déficit energético en Ecuador. Aunque no existe hasta ahora un balance oficial consolidado que detalle la magnitud de los cortes a nivel nacional, los episodios registrados reactivaron el debate sobre la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico del país.

Los cortes, que en algunos casos fueron intermitentes y en otros se extendieron por varias horas, coincidieron con un incremento en la demanda eléctrica propio de los días festivos, cuando se intensifica el consumo residencial y turístico. Esta presión adicional ocurre en un sistema que, según especialistas, ya operaba con márgenes reducidos debido a factores acumulados en los últimos meses.

Ecuador depende mayoritariamente de la generación hidroeléctrica para abastecer su demanda interna. En condiciones normales, esta fuente puede representar entre el 70% y el 90% de la producción total de energía. Sin embargo, esta dependencia también implica una alta exposición a variaciones climáticas, especialmente en periodos de estiaje, cuando disminuyen los caudales de los ríos que alimentan las principales centrales del país.

Fotografía de archivo en donde se ve a un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Fotografía de archivo en donde se ve a un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

A finales de marzo de este año, el Gobierno de Ecuador aseguró que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar cortes programados de electricidad, pese a reconocer la existencia de un déficit estructural de generación que se arrastra desde al menos 2023. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó en una entrevista con Ecuavisa que el sistema eléctrico se encuentra bajo presión por factores climáticos y operativos, pero descartó que el país enfrente un escenario de apagones generalizados en el corto plazo.

No obstante, los reportes de suspensión del servicio se vuelven más frecuentes.

Asimismo, la falta de lluvias en las zonas clave de generación hidroeléctrica volvió a encender las alertas. La reducción sostenida de los caudales en el embalse Mazar, parte del complejo Paute, y en el río Coca, que alimenta a la central Coca Codo Sinclair, está comprometiendo la producción de electricidad en dos de las infraestructuras más importantes del sistema nacional, responsables de una porción significativa del suministro energético.

En este contexto, varios expertos del sector energético han advertido que el sistema enfrenta tensiones estructurales derivadas de la combinación de menor disponibilidad hídrica, limitaciones en el parque térmico y un crecimiento sostenido de la demanda. Estas condiciones reducen la capacidad de respuesta ante picos de consumo, como los que suelen registrarse en feriados prolongados.

Fotografía de archivo del embalse Mazar, en la provincia del Azuay (Ecuador). EFE/ Robert Puglla
Fotografía de archivo del embalse Mazar, en la provincia del Azuay (Ecuador). EFE/ Robert Puglla

Uno de los elementos es la capacidad de generación térmica, que debería actuar como respaldo cuando la producción hidroeléctrica disminuye. No obstante, varias centrales térmicas han enfrentado históricamente problemas de mantenimiento, disponibilidad de combustible o eficiencia operativa, lo que limita su aporte en momentos críticos. A esto se suma el alto costo de este tipo de generación, que implica un impacto fiscal significativo.

Otro factor relevante es la necesidad de importación de energía desde países vecinos, particularmente Colombia, cuando la oferta interna resulta insuficiente. Esta dependencia externa, aunque útil como mecanismo de contingencia, también expone al sistema ecuatoriano a condiciones del mercado regional y a la disponibilidad de excedentes en otros países.

FOTO ARCHIVO: Vista de las instalaciones de la central hidroeléctrica ecuatoriana Coca Codo Sinclair en Napo, Ecuador. 1 de junio de 2018. REUTERS/Daniel Tapia/Archivo
FOTO ARCHIVO: Vista de las instalaciones de la central hidroeléctrica ecuatoriana Coca Codo Sinclair en Napo, Ecuador. 1 de junio de 2018. REUTERS/Daniel Tapia/Archivo

El tema energético tiene además implicaciones políticas y económicas relevantes. Las interrupciones del servicio eléctrico afectan directamente a sectores productivos, al comercio y a la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que incide en la percepción de la gestión gubernamental. En un contexto de alta sensibilidad social frente a temas como la seguridad y la economía, los problemas energéticos pueden amplificar el desgaste institucional.

A nivel económico, el uso intensivo de generación térmica para compensar déficits hidroeléctricos implica mayores costos para el Estado, especialmente en un escenario en el que los combustibles utilizados para este tipo de generación suelen estar subsidiados. Esto añade presión sobre las finanzas públicas y limita el margen de maniobra para inversiones en infraestructura energética.

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