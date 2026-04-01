Guardacostas cubanos detectaron una embarcación rápida procedente de Estados Unidos dentro de aguas territoriales de la isla con diez ocupantes a bordo

Una misión del FBI ya se encuentra en La Habana para investigar el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha con matrícula de Florida ocurrido a fines de febrero, en el que murieron cinco personas.

Según confirmaron fuentes estadounidenses citadas por EFE y AFP, el grupo arribó a la capital cubana con el objetivo de desarrollar una pesquisa “independiente y exhaustiva” sobre el episodio.

La llegada de los investigadores responde al interés de Washington por verificar con medios propios la secuencia del operativo del 25 de febrero, después de que la mayor parte de la información pública proviniera del régimen cubano.

Desde la embajada de Estados Unidos en La Habana señalaron que el equipo técnico viajó el martes y que su tarea será establecer “exactamente qué sucedió” en la zona marítima donde se produjo el intercambio de disparos.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por la dictadura de Miguel Díaz-Canel, una embarcación rápida procedente de Estados Unidos fue detectada dentro de aguas territoriales de la isla con diez ocupantes a bordo. Cuando una unidad de guardafronteras se aproximó para identificarla, desde la lancha se habrían efectuado disparos contra los agentes, lo que desencadenó la respuesta armada de la patrulla cubana.

Una delegación del FBI llegó a La Habana para investigar el choque armado con una lancha de Florida que dejó cinco muertos

Cuatro pasajeros murieron en el lugar y otros seis quedaron heridos. Uno de ellos falleció más tarde en un hospital cubano, elevando el número de víctimas fatales a cinco. En el tiroteo también resultó lesionado un oficial de la fuerza marítima de la isla. Entre los ocupantes había cubanos residentes en Estados Unidos, incluidos dos con ciudadanía estadounidense.

El régimen cubano sostiene además que en la embarcación fueron halladas armas largas y cortas, junto con miles de municiones. El Ministerio del Interior reportó la incautación de 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 balas, un elemento central en la hipótesis de La Habana sobre una incursión armada organizada desde territorio estadounidense.

El dictador Miguel Díaz-Canel ya había anticipado semanas atrás la posibilidad de una visita del FBI y aseguró que su régimen estaba dispuesto a colaborar en el esclarecimiento.

El régimen cubano sostiene que en la embarcación fueron halladas armas largas y cortas, junto con miles de municiones (REUTERS)

En una comparecencia televisiva, Díaz-Canel explicó que la contraparte estadounidense había manifestado por canales diplomáticos y consulares su intención de participar en la investigación conjunta.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la necesidad de obtener “información independiente” antes de fijar una posición oficial. Esa línea es la que ahora guía el trabajo de los agentes desplazados a Cuba.

Seis tripulantes de la lancha interceptada fueron formalmente acusados de “terrorismo”, según informó el régimen cubano.

La fiscalía dispuso prisión provisional para todos los acusados y señaló que el proceso avanza bajo los cargos previstos en el Código Penal de la isla.

La Habana sostiene que este tipo de infiltraciones armadas desde el sur de Florida fueron frecuentes en las décadas posteriores al triunfo de la revolución en 1959.

La administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión sobre el régimen cubano, alegando que la isla es una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

El dictador Miguel Díaz-Canel, ya había anticipado semanas atrás la posibilidad de una visita del FBI y aseguró que su régimen estaba dispuesto a colaborar en el esclarecimiento (REUTERS/Archivo)

En el marco de este clima de tensión, el régimen cubano informó sobre la detención en La Habana de 10 ciudadanos panameños acusados de realizar “propaganda” contra el gobierno. El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han elevado la atención internacional sobre la situación política y de seguridad en Cuba.

(Con información de EFE y AFP)