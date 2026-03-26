América Latina

Chilenos hicieron largas filas en gasolineras para cargar por última vez a precio antiguo

Esta jornada la bencina de 93 octanos subió $372,2 por litro, la de 97, $391,5 y el diésel $580,3

Guardar
Cuatro comunas se quedaron sin stock, pero el gobierno descartó racionamiento.
Cuatro comunas se quedaron sin stock, pero el gobierno descartó racionamiento.

Filas interminables, estaciones de servicio colapsadas, miles de personas intentando llenar sus estanques y cacerolazos nocturnos en varias ciudades del país a manera de protesta, fueron las postales que dejó la histórica alza del precio de los combustibles anunciada por el gobierno la noche del lunes, la que finalmente se materializó esta jornada.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la tarde de este miércoles el aumento final: la bencina de 93 octanos subió $372,2 por litro; la de 97, $391,5; el diésel $580,3 y la parafina (kerosene), $138,5 por litro.

Desde el gobierno han señalado que las razones de este aumento radican en la guerra en Medio Oriente que elevó el precio del barril Brent de US$70 a US$110 en tres semanas, y la situación de estrechez fiscal heredada de la administración de Boric.

Una pantalla digital muestra precios de combustibles, con números blancos sobre fondo oscuro. Se ven las categorías 93, 95, 97, D y K, junto a un vehículo rojo
Los nuevos precios del combustible en Chile.

En medio de las críticas de la oposición, el gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento como el congelamiento de los precios del transporte público en Santiago hasta fin de año, una subvención mensual a taxis y colectivos y un subsidio a la parafina, entre otros.

Sin embargo, este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que no podía prometer congelar las tarifas del transporte público también en regiones, puesto que “a diferencia de la región Metropolitana, donde existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales (...) No puedo prometer que la tarifa no va a cambiar”.

Debido a esto, parlamentarios oficialistas pidieron esta jornada el Gobierno que sondee con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de rebajar el valor de los peajes y del TAG (Televía).

Imagen aérea nocturna de una gasolinera Aramco muy concurrida, con numerosos coches haciendo fila en sus surtidores bajo luces verdes y blancas
El gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento.

Stock de combustible

La tarde de este miércoles, la ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que debido a la alta demanda por combustibles desde la noche del lunes, cuatro comunas del país -La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena-, se quedaron momentáneamente sin stock, asunto que ya fue solucionado.

“Teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”, aseguró Rincón.

De acuerdo a la autoridad, tras conocerse la noticia del alza “las familias salieron a cargar el combustible y, obviamente, este se acabó en esos cuatro puntos específicos”.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día (miércoles)”, detalló.

“Combustible hay y la idea es que existan quiebres de stock”, remató Rincón, llamando a la calma.

Temas Relacionados

ChileAlza combustiblesJorge QuirozXimena Rincón

Últimas Noticias

El gobierno de Chile dijo que el proyecto de cable submarino con el régimen de China sigue en evaluación

El canciller, Francisco Pérez Mackenna, confirmó ante la Cámara de Diputados que la iniciativa aún no ha sido desechada pese a las advertencias

El gobierno de Chile dijo que el proyecto de cable submarino con el régimen de China sigue en evaluación

Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Ambas acciones se ejecutaron bajo informes de inteligencia y refuerzan las afirmaciones oficiales sobre amenazas transnacionales vinculadas al crimen organizado

Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Cuba recibió una donación de 15.600 toneladas de arroz procedente de China

El cargamento arribó al puerto de La Habana en el buque Loyalty Hong

Cuba recibió una donación de 15.600 toneladas de arroz procedente de China

Choferes de Bolivia radicalizan su protesta por problemas con la gasolina y anuncian un paro indefinido

Los transportistas de La Paz exigen que se adquiera combustible de mejor calidad y se acelere el resarcimiento de daños mecánicos atribuidos a la gasolina. El Gobierno apela al diálogo para mitigar la protesta

Choferes de Bolivia radicalizan su protesta por problemas con la gasolina y anuncian un paro indefinido

Jair Bolsonaro recibirá el alta este viernes y la familia ya prepara su casa para el arresto domiciliario

El ex presidente de Brasil, condenado por golpismo, evoluciona favorablemente en su estado de salud

Jair Bolsonaro recibirá el alta este viernes y la familia ya prepara su casa para el arresto domiciliario
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arde un depósito de materiales plásticos y pinturas en Francisco Álvarez: hay detonaciones y una inmensa nube de humo tóxico invade la zona

Arde un depósito de materiales plásticos y pinturas en Francisco Álvarez: hay detonaciones y una inmensa nube de humo tóxico invade la zona

“Desprotegidos”: Maestra de CDMX expone desafíos por conductas agresivas en aulas tras asesinato de profesoras en Michoacán

Quién es César Gastelum, “La Señora”, operador del Cártel de Sinaloa al que EEUU eliminó sanciones

¿Por qué el Gobierno de México quiere cambiar los vehículos de carga?

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

INFOBAE AMÉRICA
El CIS pregunta por el 'No a la guerra' de Sánchez en su encuesta sobre sexualidad y un 60% apoya no autorizar las bases

El CIS pregunta por el 'No a la guerra' de Sánchez en su encuesta sobre sexualidad y un 60% apoya no autorizar las bases

La norma que permite a plataformas rastrear material pedófilo expirará en abril por desacuerdo en la UE

Alemania y P. Bajos desean acelerar repatriaciones migratorias y cooperar más en seguridad

Trump le dice a la OTAN que nunca olvidará que le dieran la espalda con Irán

Telegram "está muriendo", dice jefe de la corporación estatal rusa para telecomunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

Guardaespaldas habla tras incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho: “Asumo toda la responsabilidad”

Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente de intento de homicidio

Nicholas Brendon, estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, fue encontrado sin vida por un amigo: nuevos detalles de su muerte salen a la luz