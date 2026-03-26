Chilenos hicieron largas filas en gasolineras para cargar por última vez a precio antiguo

Cuatro comunas se quedaron sin stock, pero el gobierno descartó racionamiento.

Filas interminables, estaciones de servicio colapsadas, miles de personas intentando llenar sus estanques y cacerolazos nocturnos en varias ciudades del país a manera de protesta, fueron las postales que dejó la histórica alza del precio de los combustibles anunciada por el gobierno la noche del lunes, la que finalmente se materializó esta jornada.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la tarde de este miércoles el aumento final: la bencina de 93 octanos subió $372,2 por litro; la de 97, $391,5; el diésel $580,3 y la parafina (kerosene), $138,5 por litro.

Desde el gobierno han señalado que las razones de este aumento radican en la guerra en Medio Oriente que elevó el precio del barril Brent de US$70 a US$110 en tres semanas, y la situación de estrechez fiscal heredada de la administración de Boric.

Los nuevos precios del combustible en Chile.

En medio de las críticas de la oposición, el gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento como el congelamiento de los precios del transporte público en Santiago hasta fin de año, una subvención mensual a taxis y colectivos y un subsidio a la parafina, entre otros.

Sin embargo, este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que no podía prometer congelar las tarifas del transporte público también en regiones, puesto que “a diferencia de la región Metropolitana, donde existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales (...) No puedo prometer que la tarifa no va a cambiar”.

Debido a esto, parlamentarios oficialistas pidieron esta jornada el Gobierno que sondee con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de rebajar el valor de los peajes y del TAG (Televía).

El gobierno lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, con varias medidas tendientes a paliar el aumento.

Stock de combustible

La tarde de este miércoles, la ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que debido a la alta demanda por combustibles desde la noche del lunes, cuatro comunas del país -La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena-, se quedaron momentáneamente sin stock, asunto que ya fue solucionado.

“Teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”, aseguró Rincón.

De acuerdo a la autoridad, tras conocerse la noticia del alza “las familias salieron a cargar el combustible y, obviamente, este se acabó en esos cuatro puntos específicos”.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día (miércoles)”, detalló.

“Combustible hay y la idea es que existan quiebres de stock”, remató Rincón, llamando a la calma.