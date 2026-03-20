Un preso político cubano fue hospitalizado tras más de seis semanas en huelga de hambre

El preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue hospitalizado en Holguín tras sufrir un paro cardíaco durante una huelga de hambre (Redes sociales)

Familiares y organizaciones no gubernamentales han alertado sobre el grave deterioro de la salud de Roilán Álvarez Rensoler, preso político cubano de 40 años, quien fue hospitalizado en la provincia de Holguín tras sufrir un paro cardíaco mientras cumplía una huelga de hambre que se extiende por más de seis semanas.

La situación fue confirmada por su hermana, Arianna Álvarez Rensoler, quien señaló que las autoridades le han restringido las visitas y solo ha podido comunicarse con él por teléfono.

Roilán Álvarez Rensoler inició la huelga el 31 de enero, después de ser detenido por colocar carteles con consignas antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Holguín.

El activista fue acusado formalmente de difundir propaganda en contra del régimen cubano. Su caso movilizó a entidades como Justicia11J, organización que monitorea las detenciones y protestas en Cuba desde el estallido social del 11 de julio de 2021, y que expresó preocupación por la vida de Álvarez tras conocerse que sufrió un paro cardíaco y requirió reanimación.

Las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba marcaron un hito en la historia reciente del país, con miles de ciudadanos exigiendo libertades y cambios políticos (EFE)

Según Justicia11J, Álvarez Rensoler permanece hospitalizado desde el 4 de marzo y su estado es crítico, ya que la huelga de hambre prolongada ha puesto en riesgo su vida. La organización Cubalex, con sede en Miami, también denunció el riesgo inminente para la vida del activista.

Álvarez Rensoler es miembro de los movimientos opositores Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y Cuba Decide, y anteriormente habia cumplido una condena de un año de prisión en Santiago de Cuba por el delito de desacato.

La huelga de hambre continúa siendo una forma habitual de protesta entre los disidentes encarcelados en la isla, y el caso de Álvarez se suma a la lista de activistas que han recurrido a este método para exigir cambios o denunciar su situación.

En Cuba, el antecedente más prolongado de huelga de hambre corresponde a Guillermo Fariñas, conocido como “Coco”, quien entre 1995 y 2016 realizó 25 huelgas, la más extensa de 54 días.

El opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas ostenta el récord de huelgas de hambre en la isla, con 25 protestas de este tipo entre 1995 y 2016 (EFE)

Desde 2010, al menos dos disidentes fallecieron tras protestas de este tipo, lo que refuerza la preocupación de los organismos internacionales y de derechos humanos por la vida de quienes adoptan esta medida extrema.

En paralelo al caso de Álvarez Rensoler, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al régimen de Cuba a liberar de inmediato al activista y a todas las personas detenidas por razones políticas.

Las autoridades cubanas, por su parte, niegan la existencia de presos políticos y sostienen que los opositores son “mercenarios” al servicio de intereses extranjeros, principalmente de Estados Unidos.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se registraron al menos 35 acciones represivas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores, incluyendo 15 detenciones arbitrarias vinculadas principalmente a protestas en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

Las protestas recientes en Cuba provocaron la detención de al menos 15 personas, incluidos dos menores de edad, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Reuters)

Además, se reportaron amenazas, vigilancia policial constante en domicilios, arrestos domiciliarios y episodios de brutalidad policial, lo que evidencia, según la ONG, un patrón de presión y control para silenciar la protesta y restringir derechos fundamentales.

(Con información de AFP)