América Latina

Nuevos cacerolazos en La Habana contra el régimen de Miguel Díaz-Canel por la crisis humanitaria: “¡Qué se oiga!”

Durante la novena noche consecutiva de protestas contra las autoridades de la dictadura de Cuba, cientos de isleños se manifestaron haciendo ruidos de ollas y recorriendo las calles, iluminados por las luces de motos

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Cuba atraviesa una profunda crisis energética y los apagones en la isla dispararon nuevamente el malestar social. Vecinos del barrio Nuevo Vedado, en La Habana, realizaron un cacerolazo la noche del sábado para manifestar su descontento por los cortes eléctricos prolongados y la escasez de alimentos en la isla.

“Cacerolazo fuerte en Nuevo Vedado, cerca de Boyeros y Tulipán. Todos somos Morón ahora mismo”, indicó la periodista Yoani Sánchez, quien compartió un video en el que se escucha el rotundo sonido de los utensilios golpeando las ollas.

Se trata del segundo cacerolazo reportado en ese barrio en los últimos días, tras una protesta similar ocurrida el jueves cerca de la Plaza de la Revolución. En uno de los videos publicados en redes sociales se logra escuchar un grito contra el dictador Miguel Díaz-Canel y a otra persona arengando la manifestación: “¡Qué se oiga!”

A su vez, residentes del poblado de Guatemala, municipio de Mayarí, en Holguín, salieron a las calles en el marco de las manifestaciones nocturnas en la isla.

Un video difundido por la activista Lara Crofts mostró a numerosos residentes caminando las calles del pueblo, gritando contra el régimen en medio de la oscuridad y haciendo sonar calderos y los motores de sus motos.

El viernes se registró en Morón, Ciego de Ávila, la protesta más numerosa en meses en el país. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a residentes movilizándose por las calles, lanzando consignas contra las autoridades y golpeando ollas. Frente a la sede municipal del Partido Comunista se produjeron enfrentamientos, daños al edificio y un incendio en la vía pública.

En video compartido reflejó también el momento en que un joven cae tras escucharse un disparo cerca del edificio del PCC y es auxiliado por manifestantes que lo transportan en una motorina hasta un hospital.

Diversos reportes en redes sociales indican que el joven habría recibido un disparo de un agente policial y mencionan la posibilidad de que sea menor de edad.

Las recientes protestas en Cuba, motivadas por los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos, llevaron a Miguel Díaz-Canel a reconocer el “malestar social”, aunque advirtió que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”. En Morón se reportaron los incidentes más graves, con acciones policiales y detenciones, lo que evidencia un aumento de la conflictividad en la isla.

Díaz-Canel admitió que la población enfrenta una crisis profunda y tiene motivos legítimos para manifestarse, pero remarcó que no permitirá actos violentos ni vandálicos. El dictador volvió a atribuir la crisis humanitaria al “bloqueo energético de Estados Unidos” y estableció una distinción entre el descontento social y los hechos que afectan la tranquilidad pública, subrayando que la violencia será perseguida por las autoridades.

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