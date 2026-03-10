Noboa afirmó que Hamás, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní entrenan a criminales en Ecuador

El presidente Daniel Noboa. (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que organizaciones como Hamás, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán estarían vinculadas al entrenamiento de grupos criminales ecuatorianos, en una entrevista concedida al medio estadounidense Univisión, en la que abordó la expansión del crimen organizado y las posibles conexiones internacionales de las bandas que operan en el país.

Durante la conversación televisiva, el mandatario sostuvo que algunas organizaciones delictivas locales habrían recibido formación o apoyo de estructuras vinculadas a esos grupos, que son considerados organizaciones terroristas por varios países y organismos internacionales. Según Noboa, estas redes formarían parte de un entramado transnacional que alimenta la violencia y el narcotráfico en Ecuador.

Las declaraciones se producen en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, marcada por el fortalecimiento de bandas criminales, la escalada de homicidios y la presencia de organizaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas. Desde enero de 2024, el Gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra grupos del crimen organizado, a los que el Ejecutivo calificó como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales.

26/02/2021 Imagen de archivo de la Guardia Revolucionaria iraní POLITICA ASIA IRÁN INTERNACIONAL CONTACTO

En ese contexto, Noboa explicó que el problema de seguridad en Ecuador no se limita a bandas locales, sino que responde a dinámicas regionales y globales del narcotráfico. El país se ha convertido en un punto estratégico para el envío de droga hacia mercados internacionales debido a su ubicación geográfica y a su infraestructura portuaria, lo que ha permitido la expansión de organizaciones criminales que mantienen vínculos con redes internacionales.

El mandatario también defendió la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estas amenazas. Según señaló en la entrevista con Univisión, el combate al crimen organizado requiere coordinación entre Estados, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra las estructuras financieras y logísticas que sostienen estas economías ilícitas.

Las afirmaciones del presidente se producen después de que su gobierno adoptara medidas para vincular la lucha contra el crimen organizado con el combate al terrorismo internacional. En septiembre de 2025, Noboa firmó un decreto mediante el cual Ecuador pasó a considerar oficialmente como organizaciones terroristas a Hamás, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La decisión se basó en informes del Centro Nacional de Inteligencia que advertían sobre la posible presencia o influencia de estas organizaciones en América Latina y sus eventuales conexiones con redes criminales.

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

El decreto también ordenó a las autoridades ecuatorianas investigar posibles vínculos entre esas estructuras y bandas del crimen organizado que operan dentro del país. Entre las organizaciones delictivas más conocidas se encuentran grupos como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, que han protagonizado disputas violentas por el control del tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilegales.

Ecuador ha experimentado un aumento acelerado de la violencia en los últimos años. La tasa de homicidios, que era de alrededor de cinco por cada 100.000 habitantes en 2017, se disparó hasta cifras cercanas a 46 por cada 100.000 en 2023, según distintos análisis sobre la crisis de seguridad.

El deterioro de la seguridad también ha estado acompañado por episodios de alto impacto, como ataques armados, atentados contra instituciones públicas, secuestros de policías y la irrupción de hombres armados en un canal de televisión durante una transmisión en vivo en enero de 2024. Estos hechos llevaron al gobierno a militarizar parte de la respuesta contra las bandas criminales y a desplegar operaciones conjuntas entre fuerzas armadas y policía.

Imagen extraída del vídeo emitido por el canal TC Televisión en el que aparece un hombre encapuchado y armado al lado de dos trabajadores del medio en plena retransmisión en vivo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (TC Televisión vía AP)

En la entrevista con Univisión, Noboa sostuvo que la amenaza que enfrenta Ecuador tiene dimensiones regionales y que el país busca fortalecer alianzas con otros gobiernos para enfrentar el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

Las declaraciones del presidente se suman a un debate más amplio sobre la presencia de redes criminales internacionales en América Latina y su posible interacción con grupos armados o organizaciones catalogadas como terroristas, un tema que ha sido señalado por distintos gobiernos de la región y por agencias de inteligencia.