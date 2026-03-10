Los cubanos piden cambios pero sienten que es imposible: “El pueblo no tiene cómo defenderse”

Los cubanos piden cambios pero sienten que es imposible

Sin previo aviso, el tranquilo pueblo agrícola cubano de San Antonio de los Baños estalló en protestas una mañana hace casi cinco años, lo que desencadenó una serie de manifestaciones similares en todo el país que sacudieron al gobierno comunista como nunca antes en décadas.

Frustrados por la escasez crónica de alimentos y medicinas y los largos cortes de energía mientras persistía la pandemia del coronavirus, los manifestantes marcharon por las calles coreando “Patria y Vida”, el título de una canción popular que invierte el lema comunista “Patria o Muerte”.

La frase se convirtió en un grito de guerra para un movimiento que fue rápidamente aplastado por las fuerzas de seguridad del Estado.

El carbonero Ariel Anillo, de 52 años, espera a sus clientes sentado junto a una imagen del fallecido presidente cubano Fidel Castro, en medio de las sanciones estadounidenses y un bloqueo petrolero que han profundizado la crisis del país, en el barrio de Guinera, La Habana, Cuba, el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

Ahora, con Cuba bajo un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y sanciones que han sumido al país en una crisis más profunda, Reuters visitó los mismos barrios donde la policía y los manifestantes se enfrentaron más ferozmente el 11 de julio de 2021: San Antonio de los Baños y el marginado barrio habanero de La Ginerau.

En entrevistas realizadas en marzo de 2026, Reuters descubrió que la gente recuerda la brutalidad de la última represión, testimonio de la perdurable fuerza del aparato de seguridad cubano. Sin embargo, algunos se apresuraron a culpar a Washington y a las severas sanciones económicas estadounidenses contra Cuba.

Una mujer se encuentra junto a un cartel que dice "Hoy no hay pan", en San Antonio de los Baños (REUTERS/Norlys Pérez)

Aunque los cubanos han expresado su frustración por los prolongados apagones, golpeando ollas de cocina para pedir que se restablezca la luz, al menos por ahora, parece improbable que se repita lo del 11 de julio. Desde entonces, la mayoría de los líderes disidentes han sido encarcelados o exiliados, y el gobierno ha cortado el internet ante indicios de protestas, como hizo ese día. Sin embargo, el miedo también influye.

Brian Jiménez, un panadero de 26 años de San Antonio de los Baños, afirmó que la gente no volvería a salir a las calles porque tiene miedo.

Personas caminan por las calles de San Antonio de los Baños, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

Reuters no pudo verificar su relato sobre las palizas policiales a los detenidos, aunque otros manifestantes y organizaciones de derechos humanos reportaron abusos similares. El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios.

Los cubanos expresaron diversas opiniones, desde la simpatía hacia el gobierno cubano ante el antagonismo estadounidense hasta la crítica abierta al gobierno comunista por su incapacidad para generar prosperidad. Otros pidieron diálogo y entendimiento.

Un hombre tira de una carreta con carbón, en San Antonio de los Baños (REUTERS/Norlys Pérez)

Pero todos coincidieron en que había pocas perspectivas de que se produjera otro levantamiento popular masivo en un futuro próximo, citando la violenta represión del gobierno de 2021, que resultó en largas penas de prisión para muchos manifestantes, aunque también observaron que las manifestaciones no produjeron ningún cambio significativo.

Aunque se encuentra a solo 40 km de La Habana, San Antonio de los Baños, con una población de 50.000 habitantes, es un mundo aparte, típico de muchos pueblos de la isla con forma de ceja. Tractores y carretas tiradas por caballos flacos, con las costillas visibles a través de las pieles curtidas por el clima, son casi tan comunes como los autos en las calles, donde los vendedores ofrecen papas, cebollas y pepinos de cultivo local.

Hombres recogen basura (REUTERS/Norlys Pérez)

Un hombre anda en bicicleta por la calle junto a un cartel que dice: "Un pueblo en revolución jamás podrá ser derrotado" (REUTERS/Norlys Pérez)

En la plaza del pueblo donde muchos cubanos se reunieron frente a la iglesia ese día, el estudiante universitario Robert Pérez dijo que el gobierno ha tomado represalias contra los manifestantes del 11 de julio y sus familias, provocando efectivamente una autocensura.

Grupos de derechos humanos, la Unión Europea y Estados Unidos estiman que Cuba ha encarcelado entre 1.000 y 1.500 personas desde aquellas protestas generalizadas, muchas de las cuales continúan cumpliendo condenas prolongadas.

El gobierno cubano no respondió a una pregunta sobre cuántos prisioneros tiene actualmente por condenas relacionadas con las protestas del 11 de julio.

Personas en una calle de La Habana en medio de un apagón (REUTERS/Norlys Pérez)

Las autoridades cubanas afirman que los encarcelados fueron declarados culpables de delitos como desorden público, resistencia al arresto, robo y vandalismo. Cuba culpa a Estados Unidos de financiar los disturbios y fomentar su propagación, como parte de un complot más amplio para derrocar al gobierno de la isla.

La frustración por los apagones a veces se extiende a las calles. Reuters presenció varias manifestaciones en barrios pobres de La Habana la noche del sábado 7 de marzo, donde la gente golpeaba cacerolas. En una ocasión, las luces volvieron a encenderse a mitad de la protesta. La protesta terminó rápidamente.

Una mujer hace sonar su cacerola en una protesta por los apagones en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

El lunes (9 de marzo), unos 20 estudiantes se sentaron en las escaleras de la Universidad de La Habana en protesta, exigiendo un plan que les permita regresar a clases, que han sido suspendidas debido a la escasez de combustible.

Mucho antes del 11 de julio, Estados Unidos impuso a Cuba el régimen de sanciones unilaterales más amplio y de mayor duración del mundo, en gran medida con la intención de presionar y desestabilizar al gobierno comunista en nombre de la promoción de la democracia y los derechos humanos.

Estados Unidos ha endurecido aún más las reglas este año, capturando al venezolano Nicolás Maduro, el principal aliado de Cuba. Posteriormente, impuso un bloqueo petrolero casi total a Cuba y se unió a Israel para atacar a otro antiguo adversario de Washington: Irán. Trump ha declarado que su gobierno está negociando con los líderes cubanos para alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque Cuba aún no ha reconocido las conversaciones oficiales.

