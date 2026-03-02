Petroecuador informó que el incendio en la Refinería de Esmeraldas fue controlado

Imágenes del incendio en la Refinería de Esmeraldas. (X/Hernán Higuera)

El incendio registrado la noche del domingo 1 de marzo en la Refinería de Esmeraldas fue controlado en su totalidad, informó la estatal Petroecuador, que aseguró que no existe riesgo para la población ni para las instalaciones estratégicas del complejo. El incidente se produjo en las bombas de carga de la Unidad Sevía, encargada de procesar fondos de vacío para reducir su viscosidad y producir fuel oil, dentro del esquema operativo habitual del mayor centro de refinación del país.

Según el boletín oficial difundido por la empresa pública, el evento se reportó durante la tarde-noche y a las 21:35 fue declarado controlado, tras activarse de inmediato el Plan de Emergencias y Contingencias del centro refinador. La entidad precisó que no fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas y que las labores estuvieron a cargo de brigadas internas contra incendios, así como de personal de Seguridad, Salud y Ambiente.

De acuerdo con información publicada por el portal Primicias el 2 de marzo de 2026, el incendio inició cerca de las 19:20 y afectó específicamente las bombas de carga de la unidad Sevía . En redes sociales circularon videos en los que se observaban estructuras envueltas en llamas, lo que generó preocupación entre habitantes de la provincia. Sin embargo, Petroecuador sostuvo que las llamas correspondían a la combustión del material derramado y que la presencia de producto se encontraba bajo control, sin riesgo de propagación.

Como medida preventiva, las operaciones de la Refinería de Esmeraldas fueron suspendidas temporalmente mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes. La empresa indicó que las actividades se retomarán una vez que se garantice la seguridad total de las instalaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos también informó del incidente la noche del domingo, señalando que las causas aún no habían sido determinadas.

La Refinería de Esmeraldas es el complejo refinador más importante del país. Tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles diarios, lo que representa alrededor del 63% de la capacidad nacional de refinación. El sistema se complementa con las refinerías de Shushufindi y La Libertad, pero Esmeraldas concentra la mayor parte de la producción de derivados para el mercado interno.

Este nuevo evento ocurre en un contexto operativo complejo para la planta. En 2025, la refinería enfrentó una combinación de incidentes y paros que afectaron varias de sus unidades críticas. Entre esos, un sismo en abril provocó la detención intempestiva de unidades y daños en sistemas de lubricación y enfriamiento, mientras que en mayo un incendio en un tanque de almacenamiento afectó una subestación eléctrica que abastecía a la unidad de craqueo catalítico fluido (FCC), clave para la producción de combustibles de mayor valor agregado.

Como consecuencia de esos eventos, varias unidades —entre ellas Crudo 1, Crudo 2, Vacío 1, Vacío 2 y Visbreaking 1— permanecieron fuera de servicio entre cuatro y siete meses, lo que derivó en una caída cercana al 30% en la producción de combustibles durante 2025. Esa disminución obligó al país a incrementar la importación de derivados a precios internacionales, con impacto en las finanzas públicas.

Además, en enero de 2026 se registró otro incendio en la Refinería de Esmeraldas, esta vez en una piscina de slop ubicada en la parte externa del complejo, incidente que tardó alrededor de tres horas en ser controlado y que, según la empresa, no dejó víctimas ni daños en equipos principales. Con el episodio del 1 de marzo, suman tres incendios en menos de un año en el principal centro refinador del país.

Hasta el momento, Petroecuador no ha detallado las causas técnicas que originaron el más reciente incendio. La empresa reiteró que la situación está controlada y llamó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.