América Latina

Santiago Peña expresó su respaldo a Horacio Cartes tras ser hospitalizado en terapia intensiva

Las máximas autoridades del Ejecutivo paraguayo comunicaron su acompañamiento al titular de la ANR, quien permanece en cuidados intensivos bajo observación mientras se aguardan resultados médicos para definir el curso del tratamiento

El presidente Santiago Peña y
El presidente Santiago Peña y el ex jefe de estado Horacio Cartes, en una foto de archivo (Presidencia Paraguay)

El presidente del Paraguay Santiago Peña y su vicepresidente Pedro Alliana manifestaron hoy público respaldo y mensajes de ánimo al líder del movimiento Honor Colorado y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, tras la descompensación provocada por una crisis hipertensiva que llevó a que Cartes fuera internado en cuidados intensivos en un sanatorio de Asunción.

Ambos líderes detallaron que acompañan el proceso de recuperación en oración y con confianza en la solidez de la salud de Cartes, que continuará controlada mientras se esperan resultados de estudios médicos, indicaron los médicos tratantes según informó el medio La Nación.

El senador Antonio Barrios, quien además es el médico de cabecera de Cartes, junto al jefe del equipo médico, Eugenio Báez, informó que el estado de salud de Cartes es actualmente estable y contenido, aunque no se ofrecerán nuevos reportes hasta contar con mayor información tras el análisis de exámenes complementarios.

Desde las primeras horas de la mañana, el episodio que afectó al expresidente movilizó expresiones de apoyo en las principales figuras del oficialismo. Peña recurrió a sus redes sociales para declarar: “Querido amigo y conductor de nuestro Partido Colorado, todo nuestro acompañamiento y nuestras oraciones están contigo. Estamos atentos y unidos en la fe por tu salud y tu plena recuperación. Confiamos en tu fortaleza. ¡Fuerza, Horacio!”.

ARCHIVO: Horacio Cartes, expresidente de
ARCHIVO: Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, conversa con los medios de comunicación después de votar en las elecciones primarias de su partido en un centro de votación en Asunción, Paraguay, el 18 de diciembre de 2022 (Reuters)

Alliana, vicepresidente de la República, adoptó un tono similar y añadió: “Querido amigo y hermano Horacio Cartes, presidente de la ANR, estamos contigo y en familia oramos por tu pronta recuperación. En manos de Dios, todo va a estar mejor. ¡Fuerza, HC!”, según consignó su perfil oficial en la red social X.

Calma tras la crisis hipertensiva de Cartes

Barrios precisó a La Nación que el estado general de Cartes no presenta riesgo inmediato y permanecerá bajo monitorización en cuidados intensivos hasta próximo aviso. Báez, jefe médico del equipo a cargo, coincidió en que se mantiene la estabilidad del presidente de la ANR y que los siguientes pasos estarán sujetos a evaluaciones médicas.

Los estudios practicados a Cartes permitieron descartar la presencia de hemorragia cerebral u obstrucción arterial, dos de los escenarios más temidos en situaciones de crisis hipertensivas, según explicó Barrios ante los medios.

Como bien explicó el doctor Eugenio Báez, lo más importante es haber descartado la posibilidad de que haya una hemorragia cerebral, que eso no ocurrió o una obstrucción de una arteria, para nosotros realmente fue un gran alivio”, dijo el médico, quien fue el primero en asistir a la vivienda del ex presidente en Asunción.

El médico subrayó que el exmandatario se mantiene bajo control y que “ahora es controlar la presión, todavía está con la presión un poquito alta y ver cómo evoluciona”.

Barrios destacó que, pese a padecer una hernia de disco crónica, Cartes nunca había manifestado antes signos de presión alta ni requería medicamentos de manera habitual. “Él es una persona bastante sana, nunca tuvo presión alta, no toma ningún tipo de medicamentos y hoy ocurrió este episodio, tuvo una crisis hipertensiva”, afirmó el senador y médico.

Detalló además: “Él tiene ese problema, pero es un problema crónico de su hernia que nunca pudimos solucionar del todo, entonces eso siempre tuvo, por eso tiene una marcha un poquito complicadita a veces, pero vamos para adelante”.

Cartes, como titular de Honor Colorado y presidente de la ANR, concentra el liderazgo de la principal fuerza política del país, condición que hace que las novedades sobre su salud adquieran dimensión nacional. El proceso de recuperación será seguido de cerca, mientras médicos aguardarán resultados adicionales que determinen la extensión de la internación y los pasos a seguir en la atención.

