La hermana del dictador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, fue ascendida en el congreso de Corea del Norte

La promoción la colocó al frente de uno de los espacios de mayor influencia dentro de la estructura del partido gobernante y accedió así a una posición clave para el líder del régimen norcoreano

Kim Yo-jong, hermana del líder
Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asiste a la ceremonia de colocación de una corona de flores en el Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, Vietnam (REUTERS/Jorge Silva/Archivo)

La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, obtuvo un ascenso como directora titular de departamento en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, según confirmaron este martes los medios estatales.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), la decisión se tomó durante el congreso quinquenal del partido gobernante en Pyongyang, donde el Comité Central oficializó el nuevo cargo de la funcionaria.

Kim Yo-jong ocupaba hasta ahora el puesto de subdirectora de departamento y su promoción la coloca al frente de uno de los espacios de mayor influencia dentro de la estructura partidaria. El evento, que congregó a miles de miembros de la elite, marcó uno de los pocos momentos en que se permite observar el funcionamiento interno del régimen norcoreano.

El congreso, que se realiza cada cinco años, define las prioridades del Partido de los Trabajadores en áreas clave como la diplomacia y la planificación militar. La cumbre también sirve como escenario para que el líder norcoreano consolide su control sobre la estructura.

Nacida a fines de la década del ochenta, de acuerdo con datos del gobierno surcoreano, Kim Yo-jong es hija de Kim Jong-il y de Ko Yong-hui, quien fue bailarina y tercera pareja conocida del ex mandatario. Tanto ella como su hermano cursaron estudios en Suiza, antes del ascenso de Kim Jong-un tras el fallecimiento de su padre en 2011, y su avance en la jerarquía política se aceleró a partir de ese momento.

Kim Yo-jong, hermana del líder
Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte Kim Jong Un, pronuncia un discurso durante una reunión nacional (Agencia Central de Noticias de Corea vía AP/ Archivo)

La KCNA indicó que se prevé que Kim Jong-un anuncie las próximas etapas del programa nuclear norcoreano en el transcurso del congreso, que continuará durante varios días.

El dictador norcoreano fue reelecto como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte durante este noveno congreso de la organización. La decisión, adoptada en la cuarta jornada del encuentro, recibió el respaldo unánime de los delegados y formalizó así su control sobre el poder político y militar del país.

El partido calificó el nombramiento como expresión de la “voluntad inquebrantable” de sus miembros y destacó la figura de Kim como el único dirigente capaz de encarnar la fortaleza del Estado.

“La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia”.

El congreso, considerado el máximo órgano de decisión política del régimen, reúne a cerca de 7.000 participantes entre delegados y observadores. Su función es definir las grandes directrices del Estado, que abarcan desde los planes económicos y sociales hasta las prioridades militares.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un habla durante la quinta sesión del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang, Corea del Norte, el 23 de febrero de 2026 (REUTERS)

“El nuevo plan quinquenal se convertirá en una etapa para estabilizar y consolidar nuestra economía y lograr su desarrollo cualitativo gradual”, señaló Kim en un discurso el lunes.

Según información difundida por el partido, la reunión incluyó la revisión de las normas internas de la organización, pero no se detallaron los cambios aprobados.

En la sesión de apertura, Kim Jong-un señaló ante los delegados: “Hoy, nuestro partido se enfrenta a difíciles y urgentes tareas históricas de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo, y de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible”.

Las autoridades del partido adelantaron que el congreso servirá para presentar la siguiente fase del programa nuclear norcoreano y para avanzar en la sofisticación de la disuasión militar.

(Con información de AFP)

