América Latina

El turismo internacional a Cuba registró el nivel más bajo en 13 años en medio de la crisis social y humanitaria de la isla

La falta de combustible y las recientes suspensiones de vuelos desde países clave acentúan el deterioro del sector, lo que repercute en la economía local y limita las perspectivas para la temporada alta

Guardar
El turismo internacional a Cuba
El turismo internacional a Cuba cae un 6% en medio de la crisis humanitaria (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cuba recibió en enero 184.833 viajeros internacionales, un 5,9% menos que en el mismo mes de 2025, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Este dato representa el nivel más bajo en al menos 13 años, sin considerar los años de restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

El turismo, sector clave para la economía cubana, ya mostraba cifras en descenso desde el año anterior, cuando registró los peores niveles desde 2002.

La mayoría de los mercados experimentaron caídas notables. La comunidad cubana residente en viajes al exterior disminuyó más de un 40% hasta los 12.574 viajeros, mientras que las llegadas desde Estados Unidos bajaron un 50,1 % hasta los 6.997 pasajeros. Las cifras también descendieron en mercados como México (3.384), Francia (2.939), España (2.641) y Colombia (2.333).

Las perspectivas para los próximos meses, coincidiendo con la temporada alta en la isla, se ven afectadas. En las últimas semanas, todas las aerolíneas de Canadá y Rusia suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba por falta de combustible y varios países desaconsejaron los viajes a la isla o recomendaron extremar precauciones.

Un turista tomando sol en
Un turista tomando sol en Playa Larga, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

La incertidumbre sobre la evolución de las tensiones entre Washington y La Habana, junto con la crisis energética, impacta negativamente en el turismo. En 2025, Cuba recibió poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, lejos del objetivo de las autoridades del régimen de 2,6 millones. En 2024 la cifra fue de 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones.

La debilidad del sector turístico se atribuye a la crisis económica y energética, la reducción de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses a aquellos países que proporcionen petróleo a la isla.

El turismo resulta fundamental para la recuperación económica cubana, por su aporte al PIB y a la entrada de divisas, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Las cifras actuales distan de los máximos alcanzados en 2018 (4,6 millones) y 2019 (4,2 millones). Actualmente, en contraste, destinos del Caribe como Punta Cana y Cancún están alcanzando máximos históricos de visitantes.

La disminución se suma al
La disminución se suma al descenso en mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, ante un panorama afectado por sanciones, reducción de rutas aéreas y desincentivos para viajar a la isla (Foto: Simone A. Mayer/dpa)

Cabe mencionar que las aerolíneas rusas finalizaron el domingo pasado la repatriación de casi 4.300 turistas varados en Cuba, afectados por la crisis energética que dejó a la isla sin combustible de aviación y sin capacidad para mantener la actividad turística.

El último vuelo de regreso, operado por la compañía Rossía del Grupo Aeroflot, aterrizó a las 17.27 en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú, procedente del balneario de Varadero, uno de los destinos preferidos por los rusos. El Ministerio de Transporte de Rusia confirmó la conclusión de la operación mediante un comunicado difundido en Telegram.

El operativo incluyó nueve vuelos para evacuar a turistas localizados en Varadero, La Habana, Holguín y Cayo Coco, desde el inicio de la campaña de repatriación el 13 de febrero. El día del vuelo final, el aeropuerto de Sheremétievo restringió sus operaciones debido a ataques de drones ucranianos, situación que complicó la logística de la repatriación. El ministerio ruso indicó que la reanudación de los vuelos comerciales dependerá de la “normalización de la situación con los suministros de queroseno” en Cuba.

La suspensión de las conexiones aéreas rusas con la isla se anunció a principios de mes, cuando las aerolíneas Rossiya y Nordwind informaron la imposibilidad de abastecerse de combustible en los principales aeropuertos cubanos. El 11 de febrero, Rusia recomendó a los operadores turísticos que dejaran de vender viajes a Cuba.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaCrisis en CubaCubaturismocrisis humanitariaRusiaLa Habana

Últimas Noticias

El ministro de Defensa de El Salvador confirma que buque con droga incautada tenía bandera de Tanzania

La embarcación, que portaba matrícula extranjera, fue identificada durante patrullajes preventivos y su detención se inscribe en los procedimientos establecidos por protocolos de seguridad internacionales implementados en el país

El ministro de Defensa de

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.

El Ejecutivo asegura que la utilización temporal de las terminales permitirá mantener operaciones mientras se define su valoración.

Mulino descarta expropiación de puertos

El régimen de Venezuela liberó a otros 30 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía

Los excarcelados salieron del penal Rodeo I en medio de abrazos, celebraciones familiares y denuncias sobre demoras e irregularidades en la aplicación de la nueva legislación

El régimen de Venezuela liberó

Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja junto a intendencias del área metropolitana en una transformación de la movilidad

Uruguay busca mejorar los tiempos

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Motociclistas podrían recibir multa de

Motociclistas podrían recibir multa de hasta $740.000 por no portar este elemento

Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Adrián Villar intentó conciliar: “La vida de mi hermana no tiene precio”

Temblor hoy 24 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Dónde y cómo donar sangre para militares heridos tras enfrentamientos en Jalisco

Cómo se hace una laringoscopia, la prueba que examina la garganta para diagnosticar la tos persistente o el cáncer

INFOBAE AMÉRICA
HRW pide a Sudáfrica que

HRW pide a Sudáfrica que proteja a los denunciantes de corrupción y delitos

La Reina Letizia preside este martes el acto central del Tour del Talento en Huesca y visita la Fundación Ibercaja

Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos

Metrovacesa logra récord de beneficios en 2025, con 56,9 millones de euros, y dispara su Ebitda un 74%

Bit2Me consigue unos ingresos de 21,6 millones de euros en 2025, un 13% más

ENTRETENIMIENTO

Los primeros detalles de la

Los primeros detalles de la segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: episodios, trama y nuevos personajes

El actor Robert Carradine muere a los 71 años: trabajó con John Wayne, fue padre de Lizzie McGuire y miembro de una famosa saga de actores

La estrella de ‘Project Runway’, Tim Gunn, revela la razón por la que ha mantenido el celibato durante 43 años

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente