El turismo internacional a Cuba registró el nivel más bajo en 13 años en medio de la crisis social y humanitaria de la isla

El turismo internacional a Cuba cae un 6% en medio de la crisis humanitaria (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cuba recibió en enero 184.833 viajeros internacionales, un 5,9% menos que en el mismo mes de 2025, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Este dato representa el nivel más bajo en al menos 13 años, sin considerar los años de restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.

El turismo, sector clave para la economía cubana, ya mostraba cifras en descenso desde el año anterior, cuando registró los peores niveles desde 2002.

La mayoría de los mercados experimentaron caídas notables. La comunidad cubana residente en viajes al exterior disminuyó más de un 40% hasta los 12.574 viajeros, mientras que las llegadas desde Estados Unidos bajaron un 50,1 % hasta los 6.997 pasajeros. Las cifras también descendieron en mercados como México (3.384), Francia (2.939), España (2.641) y Colombia (2.333).

Las perspectivas para los próximos meses, coincidiendo con la temporada alta en la isla, se ven afectadas. En las últimas semanas, todas las aerolíneas de Canadá y Rusia suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba por falta de combustible y varios países desaconsejaron los viajes a la isla o recomendaron extremar precauciones.

Un turista tomando sol en Playa Larga, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

La incertidumbre sobre la evolución de las tensiones entre Washington y La Habana, junto con la crisis energética, impacta negativamente en el turismo. En 2025, Cuba recibió poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, lejos del objetivo de las autoridades del régimen de 2,6 millones. En 2024 la cifra fue de 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones.

La debilidad del sector turístico se atribuye a la crisis económica y energética, la reducción de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses a aquellos países que proporcionen petróleo a la isla.

El turismo resulta fundamental para la recuperación económica cubana, por su aporte al PIB y a la entrada de divisas, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Las cifras actuales distan de los máximos alcanzados en 2018 (4,6 millones) y 2019 (4,2 millones). Actualmente, en contraste, destinos del Caribe como Punta Cana y Cancún están alcanzando máximos históricos de visitantes.

La disminución se suma al descenso en mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, ante un panorama afectado por sanciones, reducción de rutas aéreas y desincentivos para viajar a la isla (Foto: Simone A. Mayer/dpa)

Cabe mencionar que las aerolíneas rusas finalizaron el domingo pasado la repatriación de casi 4.300 turistas varados en Cuba, afectados por la crisis energética que dejó a la isla sin combustible de aviación y sin capacidad para mantener la actividad turística.

El último vuelo de regreso, operado por la compañía Rossía del Grupo Aeroflot, aterrizó a las 17.27 en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú, procedente del balneario de Varadero, uno de los destinos preferidos por los rusos. El Ministerio de Transporte de Rusia confirmó la conclusión de la operación mediante un comunicado difundido en Telegram.

El operativo incluyó nueve vuelos para evacuar a turistas localizados en Varadero, La Habana, Holguín y Cayo Coco, desde el inicio de la campaña de repatriación el 13 de febrero. El día del vuelo final, el aeropuerto de Sheremétievo restringió sus operaciones debido a ataques de drones ucranianos, situación que complicó la logística de la repatriación. El ministerio ruso indicó que la reanudación de los vuelos comerciales dependerá de la “normalización de la situación con los suministros de queroseno” en Cuba.

La suspensión de las conexiones aéreas rusas con la isla se anunció a principios de mes, cuando las aerolíneas Rossiya y Nordwind informaron la imposibilidad de abastecerse de combustible en los principales aeropuertos cubanos. El 11 de febrero, Rusia recomendó a los operadores turísticos que dejaran de vender viajes a Cuba.

(Con información de EFE)