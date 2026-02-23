Panamá

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña

El proyecto apunta a fortalecer la protección de manglares, bosques inundables y humedales costeros del Pacífico darienita.

Guardaparques recorrieron 32 kilómetros por vía acuática y 8 kilómetros terrestres para evaluar zonas propuestas de ampliación del humedal. Cortesía

Panamá avanza en su objetivo de ampliar el Humedal Ramsar Punta Patiño mediante recorridos técnicos, monitoreo ambiental y trabajo comunitario desarrollados en la provincia de Darién, en un proceso que busca fortalecer la protección de uno de los ecosistemas más relevantes del país.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCÓN) realizaron patrullajes terrestres y marítimos enfocados en verificar límites actuales, evaluar zonas propuestas para anexión y recopilar información científica que sustente la ampliación.

Las acciones incluyeron 32 kilómetros por vía acuática y 8 kilómetros por vía terrestre, abarcando límites perimetrales actuales y territorios considerados estratégicos para la conectividad ecológica.

En paralelo, se desarrollaron espacios de diálogo comunitario con representantes de Punta Alegre, Taimatí, Sambú y Garachine, donde se abordaron beneficios ambientales, alcances del proyecto y zonas de interés prioritario que podrían incorporarse al sitio Ramsar.

Muestreos de agua incluyeron mediciones de salinidad, temperatura, zooplancton y profundidad para analizar la dinámica hidrológica. Cortesía

El proceso contempló también trabajos científicos en campo, incluyendo monitoreo de aves, evaluaciones forestales y establecimiento de parcelas de investigación, elementos que forman parte del sustento técnico requerido para la ampliación.

Equipos especializados realizaron muestreos de agua con instrumentos multiparámetro, mediciones de salinidad y temperatura, colecta de zooplancton y registros de profundidad, con el objetivo de evaluar la salud del ecosistema y su dinámica hidrológica.

Dentro de la ruta de evaluación se incluyeron Guagaral, Playa Cueca, lagunas cercanas a Sambú y sectores próximos a Garachine, áreas consideradas clave para justificar la expansión del humedal y fortalecer la conservación del Corredor Biológico Serranía de Bagre.

En la comunidad de Punta Alegre, autoridades presentaron mapas topográficos y trabajaron con residentes en la delimitación participativa de zonas potenciales para anexión, registrando el proceso mediante fotografías georreferenciadas.

El proceso de ampliación incorpora diálogo con comunidades de Punta Alegre, Taimatí, Sambú y Garachine para delimitar áreas prioritarias. Cortesía

La Reserva Natural Privada Punta Patiño, administrada por ANCÓN, constituye la primera reserva natural privada del país y protege una de las muestras más representativas del bosque tropical panameño, con ecosistemas que incluyen manglares, humedales costeros y bosques inundables.

Su integración al sistema Ramsar responde a la importancia ecológica del área, particularmente como hábitat de especies, regulador hídrico y barrera natural frente a eventos climáticos extremos.

Un sitio Ramsar es un humedal reconocido internacionalmente bajo la Convención Ramsar, tratado ambiental que promueve la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas debido a su valor para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, la mitigación de inundaciones y el sustento de comunidades locales.

En materia normativa, Panamá incorporó la Convención Ramsar mediante la Ley 6 de 1989 y cuenta con disposiciones como la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998), normas de ordenamiento territorial, regulaciones sobre manglares y la Política Nacional de Humedales aprobada en 2018.

Panamá cuenta con otros humedales Ramsar como la Bahía de Panamá, reconocida internacionalmente por su importancia para aves migratorias y ecosistemas de manglar. Cortesía Municipio de Panamá

La ampliación de Punta Patiño se inserta en esa estrategia global de protección de humedales de importancia internacional.

Panamá cuenta con otros sitios Ramsar como Bahía de Panamá, San San Pond Sak y el Golfo de Montijo, reconocidos por su relevancia para aves migratorias, manglares y ecosistemas costeros, lo que refleja la diversidad de humedales presentes en el país.

En ese contexto, la ampliación de Punta Patiño busca incrementar la cobertura protegida, mejorar la gestión ambiental y reforzar la conectividad entre ecosistemas terrestres y marinos.

Desde el punto de vista ecológico, la expansión propuesta apunta a proteger zonas de transición entre bosques, manglares y áreas marinas, ecosistemas que funcionan como corredores biológicos y refugios para especies amenazadas.

Autoridades ambientales señalan que la incorporación de nuevas áreas permitiría fortalecer procesos de restauración, mejorar la vigilancia ambiental y ampliar el monitoreo científico dentro del sitio Ramsar.

Los humedales panameños enfrentan presiones por actividades como la tala, cambios en el uso del suelo y expansión urbana, factores que amenazan su equilibrio ecológico. Cortesía

El componente comunitario constituye un eje central del proceso, ya que la ampliación requiere participación local y reconocimiento de usos tradicionales del territorio.

Las reuniones desarrolladas durante los patrullajes permitieron identificar preocupaciones, oportunidades de conservación y posibles beneficios socioeconómicos, incluyendo ecoturismo, investigación científica y programas de educación ambiental vinculados al humedal.

El proceso de ampliación continuará con evaluaciones técnicas, consultas comunitarias y revisión cartográfica, etapas necesarias para sustentar la modificación de límites y su eventual reconocimiento internacional.

Las autoridades destacan que la iniciativa busca consolidar la protección de Punta Patiño dentro del sistema Ramsar y reforzar el papel de los humedales como infraestructura natural clave para la resiliencia ambiental del país.

El proyecto busca ampliar la cobertura protegida y fortalecer la gestión ambiental del ecosistema. Cortesía

Igualmente, señalan que la gestión futura de los humedales debe priorizar el ordenamiento territorial, el control del turismo, la protección de cuencas hidrográficas y la integración de estos ecosistemas en las políticas de adaptación al cambio climático.

La presión sobre los humedales panameños se ha incrementado en los últimos años como resultado de la expansión urbana, los rellenos, los cambios en el uso del suelo, el turismo no regulado, la contaminación y los efectos del cambio climático.

