América Latina

Estados Unidos acusa a Chile de “socavar la seguridad regional” con el proyecto de cable submarino con China

El Departamento de Estado revocó las visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y el embajador en Santiago calificó de “irrisoria” la sorpresa del Ejecutivo

Guardar
El proyecto de cable submarino
El proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE) busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong. En la foto, el Presidente Boric y su par chino, Xi Jinping (Europa Press)

Continúan los coletazos luego que el Departamento de Estado de EE.UU retirara la visa a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, quienes fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), el que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas por el gobierno norteamericano.

Cabe recordar que el documento que informó la revocación de las visas de los funcionarios chilenos -el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen-, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo como respuesta una nota de protesta por parte de gobierno de Chile, que llamó a consulta el embajador norteamericano, Brandon Judd.

En dicha declaración, el gobierno norteamericano sostuvo que la medida reafirma “el compromiso del presidente (Donald) Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. En su ocaso, el legado del gobierno de (Gabriel) Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de (José Antonio) Kast”.

El ministro Muñoz, por su parte, confirmó este lunes en entrevista con Tele13Radio que el embajador Judd ya le había transmitido, en una tensa conversación, su preocupación por el proyecto.

“Nos lo han dicho y hemos tomado los antecedentes. Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China a nuestro país era una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro”, aseguró.

“El vínculo fue directo, él transmitió que esto podía pasar (la revocación de las visas-, si el proyecto seguía adelante. Yo le dije: ‘los antecedentes que me está entregando los agradezco, creo que son importantes y los van a analizar para efectos de esta autorización”, agregó el futuro exministro de Boric.

Tocante a la acusación de “socavar la seguridad regional”, Muñoz dijo que le parece un asunto “inaudito” y que “ninguno de esos calificativos” se ajusta a la realidad.

FOTO DE ARCHIVO-eL Embajador de
FOTO DE ARCHIVO-eL Embajador de EEUU en Chile Brandon Judd asiste a reunión con parlamentarios en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Rodrigo Garrido

Embajador Judd y el gobierno de Kast

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, publicó la tarde de esta jornada una declaración pública señalando que “durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio”.

Ello, puesto que “durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”, continuó.

De acuerdo al diplomático, el proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), que aún se enucentra en su etapa de análisis, “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales”.

“Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto”, advirtió Judd.

Finalmente, el embajador dijo tener confianza en la nueva administración de José Antonio Kast.

“Creo que en un nuevo gobierno que toma la seguridad de la información en forma seria y los datos personales de sus ciudadanos y de información de seguridad nacional de su país, será capaz de abordar estas preocupaciones a mantener nuestra estrecha relación de intercambio de información en el futuro”, complementó.

“En diciembre el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos optaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exige el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región, nuestro vecindario compartido, sea segura y próspera para todos”, remató el embajador norteamericano en Santiago.

Temas Relacionados

Donald TrumpGabriel BoricChile-China Express (CCE)Juan Carlos MuñozMarco RubioBrandon Judd

Últimas Noticias

ANDA anuncia interrupción del servicio agua en el Área Metropolitana de San Salvador

La suspensión del suministro comenzará a las seis de la mañana de este martes y se extenderá por 12 horas en varios municipios. La autónoma anunció que se implementarán medidas alternativas para abastecer a la población mediante camiones cisterna

ANDA anuncia interrupción del servicio

Una “falla mayor” provoca interrupción en el sistema eléctrico de República Dominicana

Una falla registrada en el sistema nacional provocó la suspensión temporal de actividades cotidianas y de transporte en la capital este lunes, según los reportes difundidos durante el desarrollo de los trabajos de recuperación

Una “falla mayor” provoca interrupción

Chile mantiene permiso para cazar jabalíes todo el año en La Araucanía

La especie fue introducida para criadero hace décadas y se ha expandido causando graves daños a los agricultores

Chile mantiene permiso para cazar

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC

El Gobierno activó un periodo de transición de 18 meses para garantizar la continuidad operativa de Balboa y Cristóbal mientras se define el nuevo esquema de concesión.

Filiales de Maersk y MSC

Autoridad Marítima de Panamá recibe orden de asumir control de puertos operados por empresa respaldada por China

En la Gaceta Oficial se publicó el fallo de la La Corte Suprema de Justicia que declaró inválida la prórroga del contrato y sus actos inherentes

Autoridad Marítima de Panamá recibe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Arrolladora Banda El Limón

La Arrolladora Banda El Limón pospone concierto en Michoacán tras ola de violencia atribuida al CJNG

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

Otro impactante operativo en el Aconcagua: un andinista japonés fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros

“Me duele enormemente el corazón”: Ariadne Díaz alza la voz tras jornada violenta en Jalisco

INFOBAE AMÉRICA
Citigroup estudia vender una participación

Citigroup estudia vender una participación del 24% de Banamex a Blackstone y Televisa

El Papa alertó en noviembre a obispos españoles del peligro de que la fe se contagie de ideología

El Ibex 35 sube un 0,5% al cierre y supera los 18.200 enteros, nuevo máximo histórico

Cuba denuncia la "dictadura" de EEUU sobre el orden global

Carlos Sainz: "El Williams se puede mejorar en todo, está muy verde"

ENTRETENIMIENTO

Vicki Gunvalson, estrella de “The

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

El incómodo momento entre Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los premios BAFTA tras recibir insulto racista

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”