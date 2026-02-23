Estados Unidos acusa a Chile de “socavar la seguridad regional” con el proyecto de cable submarino con China

El proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE) busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong. En la foto, el Presidente Boric y su par chino, Xi Jinping (Europa Press)

Continúan los coletazos luego que el Departamento de Estado de EE.UU retirara la visa a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, quienes fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), el que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas por el gobierno norteamericano.

Cabe recordar que el documento que informó la revocación de las visas de los funcionarios chilenos -el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen-, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo como respuesta una nota de protesta por parte de gobierno de Chile, que llamó a consulta el embajador norteamericano, Brandon Judd.

En dicha declaración, el gobierno norteamericano sostuvo que la medida reafirma “el compromiso del presidente (Donald) Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. En su ocaso, el legado del gobierno de (Gabriel) Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración entrante de (José Antonio) Kast”.

El ministro Muñoz, por su parte, confirmó este lunes en entrevista con Tele13Radio que el embajador Judd ya le había transmitido, en una tensa conversación, su preocupación por el proyecto.

“Nos lo han dicho y hemos tomado los antecedentes. Ellos veían que un cable que cruzara el Pacífico desde China a nuestro país era una condición de inseguridad, un riesgo a la seguridad nacional tanto para su país como para el nuestro”, aseguró.

“El vínculo fue directo, él transmitió que esto podía pasar (la revocación de las visas-, si el proyecto seguía adelante. Yo le dije: ‘los antecedentes que me está entregando los agradezco, creo que son importantes y los van a analizar para efectos de esta autorización”, agregó el futuro exministro de Boric.

Tocante a la acusación de “socavar la seguridad regional”, Muñoz dijo que le parece un asunto “inaudito” y que “ninguno de esos calificativos” se ajusta a la realidad.

FOTO DE ARCHIVO-eL Embajador de EEUU en Chile Brandon Judd asiste a reunión con parlamentarios en el Congreso, en Valparaíso, Chile, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Rodrigo Garrido

Embajador Judd y el gobierno de Kast

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, publicó la tarde de esta jornada una declaración pública señalando que “durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio”.

Ello, puesto que “durante los últimos dos meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”, continuó.

De acuerdo al diplomático, el proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), que aún se enucentra en su etapa de análisis, “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales”.

“Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto”, advirtió Judd.

Finalmente, el embajador dijo tener confianza en la nueva administración de José Antonio Kast.

“Creo que en un nuevo gobierno que toma la seguridad de la información en forma seria y los datos personales de sus ciudadanos y de información de seguridad nacional de su país, será capaz de abordar estas preocupaciones a mantener nuestra estrecha relación de intercambio de información en el futuro”, complementó.

“En diciembre el pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos optaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno para proveer lo que exige el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región, nuestro vecindario compartido, sea segura y próspera para todos”, remató el embajador norteamericano en Santiago.