América Latina

La trama de reuniones clandestinas con un empresario chino que provocó la destitución del presidente peruano José Jerí

El escándalo que precipitó la caída, conocido como “Chifagate”, estalló cuando el mandatario apareció en imágenes llegando de noche a un restaurante con capucha para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética

Guardar
El Congreso de Perú destituyó
El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí por haber tenido reuniones secretas con empresarios chinos

El Congreso de Perú destituyó el martes al presidente José Jerí, apenas cuatro meses después de que asumiera el cargo, tras un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. La medida prolonga la inestabilidad política que afecta al país andino desde hace años y convierte a Jerí en el tercer mandatario consecutivo removido del poder.

La votación registró 75 legisladores a favor de la destitución, 24 en contra y tres abstenciones. Con esa decisión, el Parlamento dejó vacante la jefatura del Estado y deberá elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la presidencia de la República, lo que colocará a Perú ante su octavo mandatario en pocos años.

El escándalo que precipitó la caída, conocido como “Chifagate”, estalló cuando Jerí apareció en imágenes llegando de noche a un restaurante con capucha para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética. La cita no figuraba en la agenda oficial ni se comunicó públicamente.

Jerí había llegado al poder en octubre tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, removida por el Congreso en medio de denuncias de corrupción y descontento social por el aumento de la delincuencia. Sin vicepresidente en funciones, Jerí —entonces titular del Parlamento— ocupó la presidencia por línea de sucesión.

El empresario chino Zhihua Yang
El empresario chino Zhihua Yang es propietario de tiendas y titular de una concesión energética

Ese mismo carácter interino facilitó su salida. En lugar de un juicio político, que exige una supermayoría de 87 votos en un Congreso de 130 miembros, los legisladores aprobaron una censura que lo despojó de la presidencia del Parlamento con mayoría simple, lo que automáticamente lo sacó también de la jefatura del Estado.

La congresista Ruth Luque, que respaldó la medida, sostuvo que el objetivo es iniciar una transición centrada en la ciudadanía. “Pedimos que se ponga fin a esta agonía para que podamos realmente crear la transición que la ciudadanía anhela”, afirmó. También advirtió sobre prácticas opacas en la política reciente: “No una transición con intereses ocultos, tráfico de influencias, reuniones secretas y figuras encapuchadas. No queremos ese tipo de transición”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a asumir la presidencia pese a que la Constitución lo ubica como sucesor inmediato. Por ello, el Parlamento deberá elegir a un nuevo titular el miércoles, quien quedará automáticamente al frente del Ejecutivo.

Jerí manifestó que respetará la decisión legislativa. Su salida reproduce un patrón de destituciones rápidas que, según analistas, evidencia la incapacidad del sistema político para atender demandas sociales como seguridad y lucha contra la corrupción.

El presidente del Congreso, Fernando
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a asumir la presidencia pese a que la Constitución lo ubica como sucesor inmediato

Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, consideró que la votación respondió también a cálculos electorales. “Me parece que no hay rastro de altruismo aquí, solo cálculos electorales”, señaló. “Muchos legisladores concluyeron que apoyar a Jerí los perjudicaría en las elecciones, así que tuvieron que actuar”.

La nueva transición se producirá a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril, en un escenario con decenas de candidatos y un electorado mayoritariamente indeciso, según encuestas recientes. La sucesión recuerda a la de 2020, cuando Francisco Sagasti asumió tras la breve presidencia de Manuel Merino y masivas protestas.

Pese a la turbulencia institucional, la economía peruana mostró resistencia. El país registró un crecimiento de 3,4% en 2025 y una inflación de 1,7%, cifras que reflejan estabilidad macroeconómica en un contexto político volátil, impulsada en gran parte por el sector minero.

La destitución de Jerí refuerza la percepción de un sistema político atrapado en ciclos de gobiernos breves y enfrentamientos entre poderes del Estado. Mientras el Congreso se prepara para designar a un nuevo líder, Perú encara otra transición acelerada con la incertidumbre de si el próximo mandatario logrará completar el camino hasta las elecciones.

Temas Relacionados

José JeríPerúChinaLimaCongreso de PerúÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Centroamérica registra un récord histórico en remesas familiares durante 2025

El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que los envíos de dinero desde el extranjero hacia El Salvador, Guatemala y Honduras registraron un aumento del 20 %

Centroamérica registra un récord histórico

El tráfico aéreo en Centroamérica crece 9 % impulsado por Panamá y Costa Rica

Durante 2025, la región registró una expansión significativa en la conectividad aérea intrarregional, con Panamá consolidando su papel de nodo logístico principal y Costa Rica como segundo mayor mercado en volumen de pasajeros

El tráfico aéreo en Centroamérica

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

La embarcación, de 183 metros de eslora y código IMO 9103843, aparece parcialmente cargado, aunque se desconoce el tipo y volumen exacto de combustible que transporta

Un buque petrolero arribó a

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Washington intensifica las sanciones energéticas y mantiene contactos secretos con figuras clave del poder cubano, mientras el bloqueo petrolero agrava la crisis social y humanitaria en la isla caribeña

La Casa Blanca exige cambios

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en Carnaval

Autoridades abrieron procesos por corrupción de menores y explotación sexual luego de episodios registrados durante actividades festivas.

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Martha Moyano furiosa ante elección

Martha Moyano furiosa ante elección de José María Balcázar y advierte posible indulto a Pedro Castillo

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Maquillaje efecto “cara lavada”: claves para lograr un look natural y luminoso

SCJN delimita derecho a asistencia consular: sólo aplica a personas detenidas o procesadas, no a testigos

Katherine Miranda denuncia 19 “elefantes blancos” hospitalarios del gobierno de Petro: más de medio billón en riesgo

INFOBAE AMÉRICA
Letonia anuncia diez millones en

Letonia anuncia diez millones en apoyo militar a Ucrania a través de compras de armamento de EEUU

El izquierdista José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

Sánchez recurre el archivo del caso de la lona de Hazte Oír y dice ser objeto de una "campaña de deshumanización"

Venezuela y EEUU acuerdan una "agenda de cooperación" contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

Hungría afirma que no "pide un favor" a Croacia sino cumplir con normas de la UE por el "bloqueo" de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

De The Mandalorian al ring:

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer