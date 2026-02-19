Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Universidad Central de Ecuador

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Juan Emilio Ocampo, anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por la presunta alteración de calificaciones académicas en el sistema informático de la universidad, en lo que ha sido calificado como un escándalo con repercusión nacional.

La denuncia se produce luego de que la propia facultad identificara irregularidades en las notas de 19 estudiantes de la carrera de Medicina, quienes originalmente habían reprobado varias asignaturas clave como Patología, Histología, Embriología y Bioquímica; aparecieron como aprobadas en la base de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

La investigación interna determinó que las modificaciones fueron realizadas entre el 21 y 22 de octubre de 2025 desde una cuenta identificada como prquishpe y una dirección IP que no coincide con las habituales del campus, lo que motivó la apertura de pesquisas para establecer responsabilidades técnicas y administrativas, así como posibles delitos informáticos.

19 alumnos reprobados luego fueron aprobados en el sistema (Pexels)

La reacción de las autoridades académicas fue rápida y contundente. Tras una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas el 16 de enero de 2026, se resolvió solicitar la apertura del sistema SIIU para que los docentes responsables ingresen las calificaciones reales que obtuvieron los estudiantes, anular las matrículas en las materias afectadas y encargar a la Dirección de Tecnologías de la Información una auditoría detallada que incluya fechas, horas, direcciones IP y perfiles de usuario implicados en los cambios.

También se requirió a las autoridades universitarias y a los propios estudiantes involucrados informes sobre lo actuado en cada caso, como parte del proceso que ahora dará paso a la denuncia ante la Fiscalía, por presunción de delito informático, lo que implica una investigación penal más amplia.

El caso ha generado una fuerte polémica en el ámbito educativo y en la opinión pública ecuatoriana, en parte porque toca la integridad académica de futuras generaciones de profesionales de la salud en un país donde la formación médica tiene un rol social y sanitario estratégico.

Comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Ecuador sobre el caso.

Las autoridades de la Universidad Central han insistido en que la prioridad es restablecer la veracidad de los registros oficiales y determinar cómo se produjo una filtración o uso indebido de credenciales que permitió la manipulación de datos académicos dentro de su sistema. Además, según reportes de medios locales, fuentes internas han señalado que esta situación podría tener implicaciones administrativas y legales para las personas cuyos accesos o roles no deberían haber habilitado tales cambios.

Este escándalo académico en Ecuador se ha comparado en debates públicos con otros casos de fraude en educación superior en América Latina, como el acontecido en Argentina en 2025, cuando autoridades detectaron presuntas irregularidades en el Examen Único de Residencias Médicas que obligaron a miles de aspirantes, entre ellos muchos extranjeros, incluidos ecuatorianos, a repetir la prueba bajo supervisión reforzada.

Las autoridades argentinas, tras observar patrones de resultados estadísticamente inusuales y evidencias de uso de dispositivos no autorizados por parte de algunos candidatos, emitieron denuncias penales y revisaron las políticas de acceso a especializaciones médicas, lo cual generó una amplia discusión sobre la transparencia y la equidad de los procesos selectivos en ese país.

Estos incidentes evidencian la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de gestión académica, implementar mejores mecanismos de autenticación y control de acceso, y promover la cultura de integridad académica entre estudiantes y docentes. Varios expertos han señalado que, sin esas salvaguardas, cualquier sistema, por más moderno que sea, puede ser vulnerable a manipulaciones que socaven la confianza pública en las instituciones formadoras de profesionales, especialmente en áreas tan sensibles como la medicina.

A medida que se avecina la presentación formal de la denuncia ante la Fiscalía, tanto autoridades universitarias como expertos en tecnologías de información y derecho académico seguirán de cerca el avance del proceso, en el que se espera que la justicia determine responsabilidades y establezca precedentes sobre la manipulación de datos académicos y la protección de la integridad de los registros educativos en Ecuador.