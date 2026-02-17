Chile: el déficit estructural que dejará Gabriel Boric a José Antonio Kast

La deuda se debe a los "ajustes cíclicos" del precio del cobre y a una “recaudación tributaria no minera” que alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años.

El viernes pasado, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicaron la última edición de su Informe de Finanzas Públicas, el que arrojó un déficit estructural de 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, asunto que representa un nuevo incumplimiento en la meta fiscal que se propuso el gobierno de Gabriel Boric y que tiene más que preocupados a las autoridades del gobierno entrante de José Antonio Kast.

Desde la Dipres explicaron que dicho débito se debe a los "ajustes cíclicos" del precio del cobre y a una “recaudación tributaria no minera” que alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años.

En simple, este “agujero fiscal” se produce “cuando hay un exceso de gastos por sobre los ingresos y el déficit se cubre con deudas”, según explicó el economista de la Universidad Católica, William Díaz, a BioBíoChile.

El guarismo, sin embargo fue calificado como “inédito” por el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, sobre todo porque no hubo “ninguna crisis externa o interna, como la subprime, o la pandemia, o el estallido social”.

En su penúltima entrega del año pasado, la Dipres cifró el déficit efectivo en 2,8% del PIB -alrededor de 9,5 billones de pesos (USD 10.941.111.381)-, por sobre el 2,0% previsto en el último Informe de Finanzas Públicas, por lo que el déficit estructural de 3,55% conlleva “números rojos” que bordean los US$13.200 millones para el fisco.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya confirmó que el gobierno de Kast hará un recorte de USD$6.000 millones del gasto público.

Las críticas

Así las cosas, desde la oposición fustigaron la política económica de Boric y llamaron al gobierno entrante a ser cuidadoso con la billetera fiscal.

“La próxima administración va a recibir una carga pesada y debe actuar con firmeza para detener esa cuenta, porque cuando el Estado gana más de lo que puede recaudar, son las familias las que terminan pagando esa cuenta”, señaló la diputada republicana Chiara Barchiesi.

De la misma opinión fue su par, Stephan Schubert, quien sostuvo que la deuda que dejará la administración de Boric es una “muy mala señal para el país, porque el nuevo gobierno que entra en marzo deberá enfrentar un déficit en su presupuesto mayor al esperado”.

Cabe recordar que una de las primeras medidas que tomará el gabinete económico de Kast será recortar USD$6.000 millones del gasto público y la mitad de ese ajuste se llevará a cabo durante el primer año de gestión, tal como lo confirmó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que el gobierno de Boric ha actuado con "rigurosidad" en materia fiscal.

La defensa del gobierno

Sin embargo, desde el gobierno de Boric defendieron su política fiscal asegurando que el Ejecutivo en materia tributaria ha actuado con “rigurosidad”, tal como lo señaló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“En lo que respecta al gasto fiscal, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad”, sostuvo Elizalde este lunes en un punto de prensa, agregando que la deuda podría haber sido mayor y que existe un ahorro al respecto de unos US$1.000 millones en intereses.

Finalmente, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recordó que la deuda bruta no tuvo mayores variaciones por primera vez en veinte años, rozando el 41,7% del PIB, por debajo del 42,4% estimado en el último informe del año pasado.