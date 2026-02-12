América Latina

Haití: el reclutamiento de menores por grupos armados se triplicó en 2025, según Unicef

La pobreza extrema y las amenazas obligan a muchas familias a entregar a sus hijos a cambio de dinero

Naciones Unidas reporta casos de
Naciones Unidas reporta casos de reclutamiento de niños desde los nueve años de edad (Reuters)

El reclutamiento de menores para integrar grupos armados en Haití se triplicó durante 2025, lo que evidencia una creciente dependencia de la explotación infantil en medio de la violencia generalizada, según alertó Unicef este jueves.

La organización estimó un aumento del 200% respecto al año anterior, con miles de niños expuestos a peligros vinculados al conflicto, según un comunicado emitido en el Día de las Manos Rojas, una campaña internacional que exige el fin de la participación de niños y niñas en enfrentamientos armados.

El informe de Unicef advierte que más de 1,4 millones de personas permanecen desplazadas internamente en Haití, y más de la mitad son menores afectados por crisis de violencia, pobreza y desastres naturales.

Al menos 299 personas fueron
Al menos 299 personas fueron asesinadas en Haití solo en enero de 2026, según Ordedh (Europa Press)

El reclutamiento infantil constituye una violación grave de derechos y un incumplimiento del derecho internacional. Naciones Unidas estima que entre el 30% y el 50% de los miembros de los grupos armados son menores de edad, con casos de captación desde los nueve años.

En el caso de las niñas, muchas sufren violencia sexual y tareas domésticas impuestas, como cocinar y lavar ropa. Algunos menores o sus familias reciben pagos que, según datos de Naciones Unidas, varían entre USD 30 semanales y varios cientos de dólares mensuales.

Además, la pobreza extrema, que afecta a más del 60% de la población haitiana con ingresos menores a USD 4 diarios, lleva a veces a las familias a entregar a un hijo a cambio de dinero.

Más del 60% de la
Más del 60% de la población haitiana sobrevive con menos de USD 4 diarios (AP Foto/Odelyn Joseph)

La organización, en coordinación con organismos estatales y la sociedad civil, promueve apoyo psicosocial, gestión de casos, derivación a servicios de salud, espacios temporales de aprendizaje y asistencia para la reunificación familiar cuando es posible y seguro.

El éxito del proceso depende de la edad, el género, el tiempo de permanencia en los grupos armados y la disposición de la familia o comunidad. Los adolescentes mayores enfrentan mayores dificultades para retomar la vida escolar, por lo que Geeta Narayan, representante de UNICEF en Haití, advirtió que es necesario desarrollar opciones educativas y de capacitación profesional.

La situación en Puerto Príncipe es alarmante: AP reportó que las pandillas controlan alrededor del 90% de la ciudad y extensas zonas del centro del país.

Las pandillas controlan cerca del
Las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe y amplias zonas del país (AP Foto/Odelyn Joseph)

Unicef instó a gobiernos donantes, el sector privado y otras entidades a invertir en programas de asistencia para la niñez afectada, advirtiendo que la financiación sigue siendo insuficiente.

No podemos tratar como perpetradores a los niños y niñas asociados con grupos armados. Estos niños y niñas deben recibir los servicios de reintegración adecuados y estar protegidos contra el estigma, las represalias y otros peligros”, dijo Catherine Russell, Directora Ejecutiva de Unicef, en el comunicado.

El alarmante incremento del reclutamiento infantil por parte de los grupos armados en Haití no solo agrava la crisis humanitaria, sino que alimenta la espiral de violencia que domina el país.

El poder de las pandillas
El poder de las pandillas debilita aún más la autoridad y capacidad de respuesta estatal (AP Foto/Odelyn Joseph)

Al menos 299 personas fueron asesinadas en Haití durante enero de 2026, víctimas de disparos o enfrentamientos, según un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que también denuncia una “explosión de secuestros” que desafía la autoridad estatal.

(Con información de AP y EFE)

