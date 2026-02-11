Los therians llegaron a Uruguay y un centenar se reunió en Montevideo: “Desde chico me identifico como mono”

Se realizó en Uruguay el primer encuentro de therians y cerca de 100 personas se dieron cita en la Plaza Independencia de Montevideo

Uruguay se sumó a la tendencia de los nuevos personajes conocidos como therians. Son personas que aseguran sentirse animales y adoptan comportamientos en la vida cotidiana. En la tarde del martes, cientos de ellos se dieron cita en Montevideo y colmaron la Plaza Independencia con máscaras de animales que cubrían sus rostros y otros accesorios.

Un centenar de jóvenes, en su mayoría adolescentes, se encontraron en ese punto céntrico de la capital uruguaya, de acuerdo a la crónica del noticiero Telemundo de Canal 12. La idea en Uruguay surgió de una joven llamada Manuela, que vio la tendencia internacional y decidió replicarla en Uruguay. En un video de Tik Tok planteó su curiosidad, propuso reunirse y su posteo se viralizó. Y el encuentro se hizo realidad.

Francesca, una joven que participó del encuentro, contó que su familia se tomó “bastante bien” la decisión porque no es “muy prejuiciosa”. “Yo soy un humano normal, me comporto como humano. Es espiritualmente que yo me siento conectada”.

Los therians llegaron a Uruguay: un centenar se reunió en la Plaza Independencia

“En mi caso me identifico solo con el mono. Desde chico siempre me gustó estar abajo de los árboles, comer banana, caminar de esta forma”, relató otro de ellos en la televisión uruguaya.

Uno de los jóvenes detalló que no están todo el tiempo vestidos de esa manera porque se haría imposible la vida en sociedad. Entonces, es una vestimenta que queda para los ratos libres. Aclaró, sin embargo, que no pueden replicar todas las conductas: “No podemos c... en la calle, por ejemplo, ni tener sexo en la calle como haría un gorila salvaje”.

Otra de las jóvenes relató que es un “politherian”: “Es un therian que tiene más de un theritipo, por lo que me identifico con más de un animal. Ser therian no se puede elegir porque es una conexión. He visto muchos therians que dicen: ‘Uh, me gusta ser therian, voy a serlo’. Si querés hacerlo está bien, pero no es lo recomendado”, señaló la adolescente.

“El término therian es sentir una conexión con el animal. Sentís que pertenecés a esa vida”, señaló.

Algunos de los participantes señalaron que durante la mayor parte del día se comportan como seres humanos normales.

Consultada en Telemundo, otra adolescente contó que “desde siempre” fue una therian. “Empecé sintiéndome sola, haciéndome máscaras. Las intentaba vender, pero nadie me las compraba. Nadie sabía lo que era. Entonces, en un momento descubrí lo que era la comunidad therian y ahí empecé a juntarme más, a conocer gente, incluso a enseñar a gente a saltar y caminar. Ahí empezó todo”, describió.

La joven luego remarcó: “¡Los therians no están locos! Los therians sienten alguna conexión con un animal”.

Enzo, uno de los therian que estaba en la juntada, relató a Canal 5 que hay distintas categorías de therian. Una de ellas se denomina “otra pata” y consiste simplemente en utilizar la máscara, la cola y los guantes. Ellos, según el joven, siguen una “moda” y utilizan la máscara por “estética”.

Otro segundo nivel se llama “otro corazón”, pensado para quienes se identifican “espiritualmente” con un animal. El tercer nivel es propiamente ser un therian, para quienes se identifican completamente. Puede ser porque la persona siente que “en otra vida” fue un animal, relató el joven.

El senador uruguayo Sebastián Da Silva como therian (@camboue)

“En mi caso, me identifico como un perro. Un perro así nomás. ¿Por qué? Porque considero que tengo la personalidad de un perro. Soy muy leal, muy fiel”, comentó.

Muchos llegaron hasta la Plaza Independencia solo por curiosidad y observaron cómo los jóvenes saltaban y exhibían otras destrezas que los identificaba con un animal.

El senador opositor Sebastián Da Silva se sumó a la tendencia. En la red social X bromeó en una repuesta a un usuario: “Me hice therian así cambiás un poco la obsesión”.