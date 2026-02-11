América Latina

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar: se trata de un mínimo histórico

La moneda local continúa depreciándose en un contexto de crisis económica caracterizada por escasez de productos básicos, alta inflación, caída de la producción y apagones prolongados

Un vendedor ambulante muestra pesos
Un vendedor ambulante muestra pesos cubanos en el centro de La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

El peso cubano alcanzó este miércoles un mínimo histórico en el mercado informal, depreciándose hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en un contexto de crecientes presiones de Washington sobre la isla.

El medio independiente El Toque, que publica a diario el principal indicador de referencia del mercado informal, reportó este nuevo valor tras una caída del 15% en lo que va del año respecto al dólar.

El endurecimiento de las restricciones petroleras por parte de Estados Unidos ha provocado un clima de fuerte incertidumbre en Cuba, que enfrenta desde hace seis años una crisis económica caracterizada por escasez de productos básicos, alta inflación, caída de la producción y apagones prolongados.

La depreciación del peso en el mercado informal se registra desde la fallida reforma monetaria de 2021, conocida como "Tarea Ordenamiento“, cuyo objetivo era eliminar la doble moneda en el país.

La caída del peso se intensificó en los últimos meses, de acuerdo con la tasa de El Toque, que se usa comúnmente en la calle y entre economistas independientes.

Un hombre muestra un peso
Un hombre muestra un peso convertible cubano y un billete de dólar estadounidense (EFE/Rolando Pujol/Archivo)

Este proceso coincide con el aumento de la presión estadounidense en el Caribe, que incluyó un bloqueo naval sobre Caracas que dificultó el envío de petróleo venezolano a Cuba, y posteriormente medidas directas hacia La Habana.

El régimen cubano y el Banco Central de Cuba (BCC), en respuesta a la dinámica del mercado informal, han ajustado las tasas oficiales en los últimos años.

En 2021 se estableció un tipo de cambio oficial de 24 pesos por dólar, pero en agosto de 2022 esa tasa quedó reservada para personas jurídicas y se habilitó otra de 120 pesos para personas físicas y pequeñas y medianas empresas.

En diciembre de 2024, ante una economía en recesión y una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio formal e informal, el BCC implementó un tercer tipo de cambio oficial para ciertos tenedores de divisas.

Este tipo de cambio, de carácter flotante y fijado diariamente por el BCC, comenzó en 410 pesos cubanos por dólar. Este miércoles llegó a 455 pesos por dólar, lo que amplía la diferencia con el mercado informal.

El Toque ha enfrentado presiones de las autoridades, incluyendo represión a sus periodistas —la mayoría de los cuales se exilió— y campañas de desprestigio desde medios oficiales.

