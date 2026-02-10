Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales

El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en los mercados internacionales mediante la emisión de un nuevo bono global a 10 años y la reapertura de su título de referencia a 30 años, informó el Ministerio de Hacienda.

Según el comunicado oficial, la operación registró una elevada demanda y los menores diferenciales en más de una década para un papel soberano brasileño a largo plazo.

El Tesoro Nacional lanzó el nuevo bono Global 2036, con el que captó 3.500 millones de dólares, el mayor volumen emitido por el país para un título a 10 años. Este bono ofrece un cupón anual del 6,25%, pagadero en forma semestral.

La segunda parte de la colocación fue la reapertura del bono Global 2056, con vencimiento el 12 de enero de 2056, que permitió captar 1.000 millones de dólares adicionales. Este papel otorga un rendimiento del 7,30% anual.

El secretario del Tesoro de Brasil, Rogerio Ceron (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La operación generó un importante interés, con 466 órdenes en el libro de ofertas y una demanda que triplicó la oferta, alcanzando un máximo cercano a 12.000 millones de dólares.

El 90% de la colocación fue adquirida por inversores de Europa y Norteamérica. América Latina, incluido Brasil, absorbió cerca del 9%.

El Tesoro Nacional indicó que los resultados, con alta demanda y diferenciales reducidos, “reflejan la confianza internacional en la solidez y la credibilidad de la deuda soberana brasileña”.

También señaló que la emisión contribuye a alargar el perfil de la deuda pública, diversificar la base de inversores y consolidar referencias clave en la curva soberana, que suelen servir de guía para futuras emisiones.

La operación estuvo a cargo de HSBC, JP Morgan, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La liquidación financiera se prevé para el 19 de febrero de 2026.