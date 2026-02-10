América Latina

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales

La operación registró una elevada demanda y los menores diferenciales en más de una década para un papel soberano brasileño a largo plazo

Guardar
El presidente de Brasil, Lula
El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en los mercados internacionales mediante la emisión de un nuevo bono global a 10 años y la reapertura de su título de referencia a 30 años, informó el Ministerio de Hacienda.

Según el comunicado oficial, la operación registró una elevada demanda y los menores diferenciales en más de una década para un papel soberano brasileño a largo plazo.

El Tesoro Nacional lanzó el nuevo bono Global 2036, con el que captó 3.500 millones de dólares, el mayor volumen emitido por el país para un título a 10 años. Este bono ofrece un cupón anual del 6,25%, pagadero en forma semestral.

La segunda parte de la colocación fue la reapertura del bono Global 2056, con vencimiento el 12 de enero de 2056, que permitió captar 1.000 millones de dólares adicionales. Este papel otorga un rendimiento del 7,30% anual.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Brasil, Rogerio Ceron (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La operación generó un importante interés, con 466 órdenes en el libro de ofertas y una demanda que triplicó la oferta, alcanzando un máximo cercano a 12.000 millones de dólares.

El 90% de la colocación fue adquirida por inversores de Europa y Norteamérica. América Latina, incluido Brasil, absorbió cerca del 9%.

El Tesoro Nacional indicó que los resultados, con alta demanda y diferenciales reducidos, “reflejan la confianza internacional en la solidez y la credibilidad de la deuda soberana brasileña”.

También señaló que la emisión contribuye a alargar el perfil de la deuda pública, diversificar la base de inversores y consolidar referencias clave en la curva soberana, que suelen servir de guía para futuras emisiones.

La operación estuvo a cargo de HSBC, JP Morgan, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. La liquidación financiera se prevé para el 19 de febrero de 2026.

Temas Relacionados

BrasilbonoseconomíaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Millicom y NJJ adquirieron Telefónica Chile en el marco de una operación estratégica

La compra implicó un pago inicial de 50 millones de dólares, con la posibilidad de una contraprestación adicional de hasta 150 millones, condicionada a la generación de valor futuro

Millicom y NJJ adquirieron Telefónica

Índice de corrupción 2025 revela el estancamiento de Panamá

La puntuación obtenida por el país en el informe de Transparency International evidencia la persistencia de desafíos estructurales en materia de control institucional y la carencia de avances sostenidos en transparencia pública

Índice de corrupción 2025 revela

BID proyecta más de US$1,000 millones en inversiones para Panamá en 2026

El anuncio se da en el marco de la reunión de gobernadores y ministros de Economía del istmo, que se celebra en Ciudad de Panamá.

BID proyecta más de US$1,000

Inicia la construcción de una unidad de salud en El Salvador para beneficiar a más de 10 mil personas

Un proyecto sanitario en una zona rural del departamento de Morazán al oriente del país comenzó esta semana, con el objetivo de ampliar el acceso a consultas y tratamientos para habitantes de ambos lados de la frontera entre El Salvador y Honduras

Inicia la construcción de una

Narco uruguayo Luis Fernández Albín inició huelga de hambre en la cárcel y otros presos se sumaron a su reclamo

El imputado por narcotráfico extraditado desde Argentina asegura que se siente “aislado” en el centro de reclusión y sostiene que sufre “tortura psicológica”

Narco uruguayo Luis Fernández Albín
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés:

Yong Wu Nagahira, chef chino-japonés: “Para hacer un arroz tres delicias, deja el grano en remojo y con agua fría unos 30 minutos”

Star Wars Convention CDMX 2026: qué habrá, cuándo y dónde asistir gratis

Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política se encontró para definir los puntos más controvertidos de la reforma laboral

Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

Estados Unidos vuelve a cuestionar que España cumpla con la OTAN sin elevar el gasto en defensa: “Enséñenos a todos cómo hacerlo”

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de EEUU permite

Un tribunal de EEUU permite al Gobierno revocar la protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua

La Justicia de Perú decreta prisión preventiva de tres años para 'El Monstruo', líder de una banda de sicarios

(AMP) Telefónica vende su filial en Chile a Millicom y NJJ Holding por un importe de hasta 1.156 millones

Google ahora también notificará si encuentra resultados de búsqueda con tu pasaporte o número de la Seguridad Social

Tamara Gorro rompe su silencio ante los rumores de que ha sido ella quién ha filtrado su relación con Cayetano Rivera

ENTRETENIMIENTO

Exponen conversación privada entre Kim

Exponen conversación privada entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante el Super Bowl: “No llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá”

“Decía que debía comer menos”: Margot Robbie revela el incómodo regalo que recibió de un excompañero de reparto

Las letras explícitas de Bad Bunny generan indignación en el público angloparlante: “Pura degeneración”

Los secretos detrás del campo de caña en el show de Bad Bunny del Super Bowl LX: “Había gente llorando, sufriendo ataques de pánico”

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada