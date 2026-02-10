Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Police detain an anti-government demonstrator during a protest in Havana, Cuba, Sunday July 11, 2021. Hundreds of demonstrators went out to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs, amid the new coronavirus crisis. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Amnistía Internacional (AI) denunció el lunes una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba y expresó su preocupación por el “alarmante estado de salud” de algunos presos políticos en la isla, según un comunicado difundido por la organización.

“Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (...) en Cuba”, señaló la organización en el documento, en el que advirtió sobre la situación de opositores y su entorno.

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana denunciaron también la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales.

Medina y Pérez utilizan las redes para dar su visión de la realidad que enfrenta la isla, sumida en una profunda crisis económica, y para criticar abiertamente al régimen comunista.

Según Amnistía Internacional, las detenciones de corta duración forman parte de un patrón reiterado. “Las detenciones arbitrarias de corta duración (...) forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”, afirmó la investigadora de AI para el Caribe, Johanna Cilano, citada en el comunicado.

El disidente cubano José Daniel Ferrer, fundador del grupo opositor Unión Nacional Patriótica de Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Foto de archivo)

La organización también expresó “su preocupación por el alarmante estado de salud de varios presos de conciencia”, entre los que mencionó a Félix Navarro, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, movimiento disidente fundado por el ahora exiliado José Daniel Ferrer.

Asimismo, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el caso de Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel “Osorbo” y coautor de la canción “Patria y Vida”. La organización indicó que el artista fue trasladado recientemente de prisión, sin que “se haya informado oportunamente a sus familiares”.

El comunicado también señaló que Amnistía Internacional sigue “de cerca” el caso del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en la isla.

Además, la organización pidió al gobierno cubano la liberación de “todos los presos de conciencia” y el fin de “las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el acoso” contra opositores y familiares.

La denuncia de AI se suma a los señalamientos de otras entidades sobre detenciones recientes en el país. Las organizaciones de derechos humanos, la SIP y la embajada estadounidense en La Habana se refirieron específicamente al arresto de Medina y Zayas Pérez en Holguín, ocurrido el viernes.

En el comunicado, la organización reiteró su preocupación por el estado de salud de varios detenidos y por las condiciones en las que permanecen en prisión. También insistió en que las detenciones arbitrarias de corta duración constituyen un mecanismo de presión contra quienes expresan posturas críticas.

Las autoridades del régimen cubamo rechazan estas acusaciones. La Habana niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser “mercenarios” de Estados Unidos.

(Con información de AFP)