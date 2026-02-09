Brasil registró una disminución de muertes violentas, pero los feminicidios alcanzaron un nuevo récord

El 64,3% de los feminicidios en Brasil en 2024 ocurrieron dentro de la residencia de la víctima, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. (Foto Difusión)

En 2025, Brasil registró una reducción de los homicidios por quinto año consecutivo, confirmando una tendencia positiva en el ámbito de la seguridad pública. En comparación con 2024, la caída fue del 11%, con alrededor de 34.000 víctimas, lo que equivale a un promedio de 93 muertes por día. Se trata del nivel más bajo de los últimos cinco años. En 2020, por ejemplo, las muertes violentas habían superado las 45.000. Los datos, recopilados por las secretarías estatales de Seguridad Pública y consolidados por el Ministerio de Justicia, aún no son definitivos, ya que algunos estados no han enviado las cifras completas correspondientes al mes de diciembre. Frente a esta mejora general, sin embargo, emerge un dato alarmante: los feminicidios alcanzaron un nuevo récord histórico. En 2025 fueron asesinadas 1.470 mujeres, un promedio de cuatro por día, superando ya el total de 2024, cuando los casos habían sido 1.459. En 2025, la ciudad de San Pablo, con 57 feminicidios, batió el récord desde 2015, año en que comenzaron a recopilarse datos sobre el tema, mientras que en todo el estado 207 mujeres fueron asesinadas, frente a las 191 del año anterior. Además, según el Mapa Nacional de la Violencia de Género, alrededor de 3,7 millones de mujeres brasileñas sufrieron uno o más episodios de violencia doméstica en los 12 meses finalizados en noviembre del año pasado.

Casi siempre los agresores o asesinos son parejas o, sobre todo, ex parejas que no aceptan la separación. “Aunque la crueldad ya es un rasgo distintivo típico de los crímenes de feminicidio, es el rechazo lo que en ese hombre despierta una rabia, un odio, hasta el punto de que marca ese territorio, ya sea con golpes repetidos o exhibiendo la violencia ante la sociedad como si fuera prácticamente una forma de trofeo. Una manera de decir: ‘Aquí mando yo; si no eres mía, no serás de nadie”, declaró al portal de noticias G1 Fabíola Sucasas, de la Fiscalía para la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de San Pablo. El pasado diciembre, una megaoperación de la Policía Civil arrestó en pocas horas, en todo el estado de San Pablo, a 233 agresores de mujeres acusados de crímenes de violencia doméstica y familiar. En total, se habían emitido 1.400 órdenes de arresto, lo que demuestra hasta qué punto la violencia doméstica sigue siendo un problema gravísimo en Brasil. Según los datos más recientes del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) —organización que reúne a expertos del ámbito académico, policial y de la sociedad civil—, el principal lugar donde se produjeron los feminicidios en 2024 sigue siendo la residencia de la víctima, que representa el 64,3% de los casos, la misma proporción observada en 2023. Solo el 21,2% de los homicidios se cometió en espacios públicos, donde es más fácil pedir ayuda.

Recientemente, algunos casos han generado una ola de profunda indignación en todo Brasil. Es el caso, por ejemplo, de Tainara Souza Santos, de 31 años, a quien le amputaron ambas piernas después de haber sido atropellada y arrastrada durante un kilómetro por su ex novio. Tras una hospitalización de 25 días, la mujer no resistió las heridas y falleció. Se trata de un caso que, según los expertos, encaja en la llamada dinámica del “overkill”, es decir, cuando el agresor mata simbólicamente a la víctima más de una vez, mediante mutilaciones crueles, múltiples golpes o disparos repetidos, como una forma de afirmar el control sobre la víctima incluso después de muerta. En muchos casos, las familias de las víctimas deben esperar años para obtener justicia. A finales de enero, tras casi 24 años, fue arrestado en Bahía el empresario de 61 años Sergio Nahas, sobre quien pesaba una condena por el asesinato de su esposa Fernanda Orfali, ocurrido en 2002.

Muy conocido es también el caso de 1976 de Doca Street y Ângela Diniz, al que incluso se le dedicó una serie para una plataforma internacional de streaming. La mujer, perteneciente a la alta sociedad brasileña, fue asesinada con cuatro disparos por su amante Doca Street en su casa de Búzios, en Río de Janeiro. Durante el juicio, la defensa invocó la tesis del “homicidio en legítima defensa del honor”, entonces aún socialmente aceptada. El caso se convirtió en símbolo del machismo y de la impunidad en los crímenes contra las mujeres y contribuyó a cambiar el debate público y jurídico en Brasil. “El honor del agresor parece valer más que cualquier otra cosa. Lo vimos en el caso de Doca Street. Sostenía que su honor valía más que la propia vida de la víctima, y esa narrativa sigue persistiendo en el imaginario popular. Permaneció hasta su muerte afirmando que la culpa era de Ângela, que se trataba de un amor loco”, declaró la fiscal Sucasas al portal G1.

Desde el punto de vista jurídico, el caso de Ângela Diniz marcó un punto de inflexión fundamental en Brasil. Tras una primera condena leve en 1979, obtenida gracias a la tesis de la “legítima defensa del honor”, la indignación de la opinión pública y la movilización del movimiento feminista llevaron a un nuevo juicio. En 1981, Doca Street fue condenado a 15 años de prisión, y la justicia rechazó de hecho la idea de que el “honor” pudiera justificar un homicidio. Desde entonces, la tesis de la defensa del honor perdió progresivamente legitimidad en los tribunales brasileños, hasta ser definitivamente declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2021, que prohibió su uso en casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.

A pesar de la mejora en seguridad, los feminicidios en Brasil alcanzaron un récord histórico en 2025, con 1.470 mujeres asesinadas, según datos oficiales. REUTERS/Amanda Perobelli

Otro paso adelante importante fue la aprobación de la Ley Maria da Penha en 2006 (Ley n.º 11.340/2006), el principal instrumento jurídico brasileño contra la violencia doméstica y de género. La ley reconoce que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una violación de los derechos humanos, y define cinco formas de violencia doméstica y familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial y moral. La norma introdujo medidas urgentes de protección para las víctimas, como la expulsión inmediata del agresor, la prohibición de acercamiento y la protección del hogar y de los bienes de la mujer. También reforzó la responsabilidad del Estado, obligando a la policía y a la magistratura a intervenir con rapidez e impidiendo la conciliación entre víctima y agresor en los casos de violencia doméstica. La ley Maria da Penha surgió del caso real de Maria da Penha Maia Fernandes, una mujer brasileña que sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte de su esposo, y marcó un cambio cultural y jurídico: la violencia de género pasó a ser tratada como un fenómeno estructural, y no como un episodio aislado, sentando las bases para el combate al feminicidio en Brasil. Maria da Penha se convirtió en una activista reconocida a nivel nacional, hasta el punto de que en 2024 fue incluida en el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, debido a amenazas y ataques en línea relacionados con su labor en defensa de las mujeres.

La semana pasada, además, los tres Poderes de la República firmaron un pacto nacional para combatir el feminicidio. Los firmantes fueron el presidente del STF, Edson Fachin; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Davi Alcolumbre y Hugo Motta, respectivamente; y la ministra de las Mujeres, Márcia Lopes. El objetivo del pacto es un nuevo compromiso integrado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para combatir la violencia contra las mujeres, con acciones centradas en la prevención, la protección, la rendición de cuentas de los agresores y la garantía de derechos.

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, el camino sigue siendo cuesta arriba en Brasil. Aún faltan políticas públicas distribuidas de manera equitativa en todo el territorio nacional, así como son todavía pocas las comisarías especializadas en la defensa de las mujeres. Pero, sobre todo, el eslabón más débil de la cadena sigue siendo la falta de supervisión por parte de las autoridades del cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas que denuncian. También en el ámbito de la prevención falta un enfoque sistémico, empezando por programas en las escuelas que preparen a los hombres del futuro para una educación relacional, en un país donde —conviene recordarlo— muchos jóvenes aún se jactan de que su esposa o compañera no trabaja. “Si las mujeres evolucionan en la vida pública, los hombres pueden evolucionar en la vida privada”, ha declarado en varias ocasiones la exministra de las Mujeres del gobierno de Lula, Cida Gonçalves, subrayando cómo estas dinámicas, si no se abordan, pueden conducir con el tiempo a la violencia y a la subordinación familiar.

La ley reconoce que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una violación de los derechos humanos, y define cinco formas de violencia doméstica y familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial y moral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Brasil, los datos en este sentido son alarmantes. La participación femenina en el mercado laboral es significativamente menor que la masculina (alrededor del 41% frente al 68% en 2025), en gran medida debido a la concentración de las mujeres en trabajos de cuidado no remunerados y a la imposición de roles sociales desiguales. La región con mayor empleo femenino es el sudeste, seguida por el nordeste y el sur del país. Los datos del Ministerio de Trabajo de 2025 y los estudios basados en cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran también que las mujeres brasileñas enfrentan una mayor tasa de desempleo (6,9% frente al 4,8% de los hombres en el segundo trimestre de 2025) y una fuerte concentración en sectores de bajo salario, como los servicios. En cuanto a la brecha salarial, se trata de un fenómeno persistente a pesar de que la igualdad de remuneración está consagrada en la legislación laboral brasileña desde 1943. Hoy, las mujeres brasileñas ganan aproximadamente un 21% menos que los hombres. En 2023, la promulgación de la Ley 14.611/2023 representó un avance importante, ya que la norma busca promover una mayor transparencia salarial y combatir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. El problema, sin embargo, sigue siendo el de los controles, todavía insuficientes para modificar un escenario arraigado desde hace décadas.