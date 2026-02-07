Inician los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Atletas de República Dominicana participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, celebrados en San Salvador, El Salvador./ (Facebook cuenta oficial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe)

La Jefatura de Misión del Comité Olímpico Dominicano inició esta semana el proceso de preparación de la delegación que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento que coincidirá con el centenario de la fundación de Centro Caribe Sports y que, según informó el presidente de la entidad, Luis Mejía Oviedo a la Presidencia de la República Dominicana, reviste una importancia especial tanto por la efeméride como por tratarse de la tercera vez que el país caribeño será sede de esta competencia regional.

Durante la primera reunión celebrada el jueves, la Jefatura de Misión y la dirección técnica del Comité Olímpico Dominicano abordaron los principales ejes estratégicos para la organización de la delegación quisqueyana. José Mera, jefe de misión, subrayó la magnitud del desafío: “El país tiene un gran compromiso y resulta importante comenzar desde temprano los trabajos que nos permitan organizar la delegación que nos representará en estos juegos”, informó Listín Diario.

Según el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, a Presidencia de la República Dominicana, el evento tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Se prevé la participación de más de 6,000 atletas procedentes de distintos países centroamericanos y caribeños, quienes intervendrán en más de 30 deportes y aproximadamente 60 disciplinas, con un total estimado de 413 eventos a disputarse. Numerosas pruebas funcionarán además como clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Entre los asistentes a la reunión de organización estuvieron Juan Febles, director técnico, así como Marcel Vidal, encargado de inscripciones deportivas; Adrienne Portes, Julio Florentino, José Clase, Radhamés Kalaf y Emilio Valdez. Durante la cita se presentó el cronograma de trabajo y se especificó el inicio de la entrega de formularios de recolección de datos a las federaciones deportivas, además de discutir el calendario de competencias y la reglamentación específica de disciplinas y modalidades.

La mascota oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llamada Colí, fue presentada en una ceremonia que contó con la presencia del presidente dominicano Luis Abinader, la cual está inspirada en el barrancolí, un ave endémica de la República Dominicana. (Facebook: Centro Caribe Sports)

La elección del periodo de realización respondió tanto al avance en la planificación como a la necesidad de coordinar con los calendarios del Comité Olímpico Internacional y Panam Sports (antes Odepa), según indicaron Luis Mejía Oviedo y José P. Monegro a Presidencia de la República Dominicana.

La Jefatura de Misión y la dirección técnica hicieron hincapié en la relevancia de establecer una agenda de trabajo permanente para monitorear el progreso logístico y deportivo de la delegación nacional. En el encuentro también se detallaron los mecanismos de comunicación y los roles de cada área en el montaje del evento.

Los responsables de Centro Caribe Sports, en voz de Luis Mejía Oviedo ante Presidencia de la República Dominicana, expresaron su compromiso de respaldar totalmente al Comité Organizador durante todas las etapas, y agradecieron el apoyo del presidente dominicano Luis Abinader. Se espera que el evento impulse el desarrollo de los deportistas locales y fortalezca la política pública de turismo deportivo, integrando a la dirigencia nacional y movilizando a cerca de 100,000 visitantes hacia la capital dominicana.

El Comité Organizador cuenta también con la participación de figuras como la alcaldesa Carolina Mejía, el ministro de deportes Francisco Camacho, el ministro de Obras Públicas Deligne Asención, el presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldy Bautista, así como Felipe Vicini, José Manuel Ramos, Fernando Langa, Mercedes Canalda y Frank Elías Rainieri.