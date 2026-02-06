Lula da Silva afirmó que la prioridad en Venezuela es el fortalecimiento de la democracia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia donde recibió la Orden Manuel Amador Guerrero en el Grado de Gran Cruz del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que el regreso del ex dictador venezolano Nicolás Maduro a Venezuela tras su captura en una operación estadounidense “no es la preocupación principal” dentro de sus prioridades, sino que el foco debe estar en “fortalecer la democracia” en ese país.

En ese sentido, señaló que la transición hacia una democracia plena en el país caribeño es un tema que le corresponde resolver a los propios venezolanos. “Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas. No sé si Delcy (Rodríguez) convocará a elecciones o no, pero ellos tiene que resolver sus problemas”, afirmó en una entrevista al portal UOL.

Lula planteó que la cuestión central es “si hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y de que regresen los 8,4 millones de venezolanos que abandonaron el país”, porque lo importante, bajo su mirada, es mejorar la vida de la población.

Además, reiteró su visión de América Latina como una “zona de paz” y su defensa de procesos políticos que favorezcan el desarrollo económico y democrático regional: “Eso vale para Venezuela”.

El presidente brasileño también reiteró la necesidad de entendimiento entre Washington y Caracas, recordando que en el pasado ya animó al fallecido Hugo Chávez a buscar el diálogo con el ex presidente estadounidense George W. Bush.

Luiz Inácio Lula da Silva, junto al ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio do Planalto, en Brasilia, el 29 de mayo de 2023 (EFE/Andre Coelho)

Lula da Silva, anunció que volverá a tratar el tema de Venezuela en la primera semana de marzo, durante su viaje a Washington para reunirse cara a cara con Donald Trump. Lula enfatizó que no existen asuntos vedados en la agenda de su encuentro con el presidente estadounidense, salvo la soberanía de Brasil, que calificó como “sagrada”.

“Lo que le he dicho a Trump es que somos dos seres humanos con 80 años y presidentes de las dos mayores democracias de Occidente, por lo que tenemos que sentarnos y ver lo que interesa a cada país, para establecer acuerdos en que podamos trabajar juntos. No hay temas prohibidos para discutir”, afirmó Lula.

El pasado 28 de enero, Lula dialogó con el mandatario republicano y manifestó su confianza en que las relaciones con Estados Unidos “volverán a la normalidad pronto”.

“Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros”, declaró Lula a periodistas al llegar a Panamá, donde participó en la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron por última vez en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El mandatario brasileño subrayó la importancia de que los líderes de “las dos principales democracias de Occidente” dialoguen “mirándose a los ojos”.

La reunión fue acordada durante una llamada telefónica de casi una hora entre ambos presidentes el lunes. El Gobierno brasileño precisó que el encuentro se realizará después de que Lula complete sus viajes a India y Corea del Sur en febrero, aunque aún no hay fecha confirmada.

De concretarse, será la primera visita oficial de Lula a Washington bajo la presidencia de Donald Trump, tras un año en el que la relación bilateral estuvo marcada por tensiones tanto en el ámbito comercial como político.

(Con información de EFE)