Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Empresarios del sector en Punta del Este se reunieron con la Intendencia de Maldonado y señalaron su preocupación a pesar de la buena temporada veraniega

Operadores turísticos evalúan como positiva la temporada de verano, pero tuvieron problemas de rentabilidad (RS Fotos)

Una vez culminada la parte fuerte de la temporada –el final de diciembre y enero–, varios empresarios del sector turístico ya se animan a pasar raya sobre lo que dejó esta etapa. Si bien la evaluación definitiva llegará en enero, tanto las autoridades como los empresarios adelantan sus impresiones. Pero sus comentarios están condicionados por un aspecto coyuntural, que excede al sector turístico: la baja cotización del dólar.

En Uruguay, la desvalorización mundial de la divisa estadounidense ha tenido un efecto más marcado que en el resto del mundo y esto se vio reflejado en decisiones que tomó el equipo económico. La semana pasada, el Banco central del Uruguay (BCU) definió un fuerte recorte de su tasa de interés al tiempo que el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que adelantaría las compras en dólares para intentar elevar la cotización.

Algunos días después de estos anuncios, el dólar cerró al alza y en lo que va del año se ha valorizado un 0,2%. Sin embargo, en comparación a lo que sucedía hace 12 meses la caída es de 11,4%.

Empresarios del sector turístico reunidos en la Intendencia de Maldonado (Intendencia de Maldonado)

Este martes, en la Intendencia de Maldonado, se reunieron jerarcas del gobierno departamental con privados y allí concluyeron que la temporada “viene siendo buena”, pero alertaron por esta preocupación sobre el dólar. Estuvieron dirigentes de varias gremiales empresariales de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis.

El director de Turismo de la Intendencia, Edgar Silvera, dijo sobre al cierre del encuentro que se trató de una instancia “beneficiosa para ambas partes”. El sector público y el privado coincidieron en que lo que va de la temporada está dentro de los números esperados, aunque adelantaron que el análisis final se hará en marzo.

De cara a la semana de carnaval, en tanto, señaló que las expectativas son altas.

Punta del Este, a tope en la temporada (RS Fotos)

La Intendencia de Maldonado informó que el punto central fue el comienzo de un trabajo en conjunto, público-privado, que tenía el objetivo de articular actividades para lograr un proyecto como destino.

Este plan sigue pendiente. El director de Turismo señaló, en este sentido, que se reunirán de forma mensual o bimensual para generar, más allá de los análisis de la temporada, una estrategia común de promoción y funcionamiento.

Pero más allá de este encuentro puntual, la Cámara de Turismo (Camtur) de Uruguay advirtió también este martes en un comunicado el efecto que está causando la baja cotización del dólar. Los empresarios agremiados destacaron las medidas que tomó el BCU, pero señalaron que el problema “viene de años” y que últimamente “tuvo una aceleración” que provoca que la situación sea más grave.

El gobierno tomó decisiones ante la suba del dólar

Aunque la temporada de verano parece tener una demanda firme en varios destinos del país, la combinación de costos locales y un tipo de cambio depreciándose, está erosionando los márgenes de rentabilidad y encareciendo la oferta uruguaya en dólares”, advierte la Camtur.

Este problema de rentabilidad supone “un riesgo” concreto para la continuidad de inversiones y el mantenimiento del empleo en el corto y el mediano plazo. Esto, en particular, golpea a los trabajadores más jóvenes: el turismo es uno de los principales generadores de trabajos para personas hasta 29 años, que en muchos casos tienen problemas de acceso al empleo.

Los empresarios turísticos uruguayos señalan que compiten “todos los días” con otros destinos internacionales. “Sin condiciones de competitividad adecuados, resultará cada vez más difícil sostener la actividad, el empleo formal y el derrame territorial que el sector produce en el interior del país”, expresan.

Vista de la playa Piriápolis (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

“Desde la cámara se considera imprescindible complementar las posibles decisiones de política monetaria con otras medidas de política pública que incidan sobre la estructura de costos, carga fiscal, tarifas y precios regulados, conectividad, promoción internacional y facilitación de inversiones, entre otros factores clave”, agrega el comunicado.

