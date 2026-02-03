La cárcel de máxima seguridad de Uruguay está saturada tras la captura de importantes criminales

El narcotraficante Luis Fernández Albín está preso en una cárcel de estricta seguridad en Uruguay (Ministerio del Interior)

Con pocas semanas de diferencia, dos delincuentes peligrosos llegaron al sistema penitenciario uruguayo. El primero en caer fue el ”Betito” Suárez, jefe de una de las bandas narco de Montevideo. Luego fue el turno de la detención de Luis Fernández Albín, un narcotraficante que se presume que está vinculado a Sebastián Marset. En su caso, fue detenido en Argentina y luego extraditado a Uruguay.

A la espera de los juicios por los que están acusados, Fernández Albín y Suárez están presos en distintas cárceles porque la policía busca evitar el contacto entre ellos. Una de estas cuenta con estrictos controles de seguridad, bloqueadores de celulares, sensores de movimientos, doble cerca y dobles muros.

La cárcel en la que está Fernández Albín en Uruguay (Ministerio del Interior)

La captura de grandes criminales ha provocado que la cárcel de máxima seguridad de Uruguay se vea saturada. Así lo reconoció el ministro del Interior, Carlos Negro, que lidera la cartera a cargo de la seguridad en el país. Lo hizo al comparecer la semana pasada al Parlamento para hablar del plan de seguridad del gobierno, como informó el semanario Búsqueda.

Su planteo surgió como respuesta a una de las preguntas formuladas por la oposición, que indagó sobre el motivo por el que Fernández Albín no fue recluido en la única cárcel de máxima seguridad que tiene el sistema penitenciario uruguayo.

“Se ha capturado a un número importante de criminales pertenecientes a las bandas organizadas y eso ha ocasionado una saturación de lo que llamamos prisión de máxima seguridad”, explicó el ministro Negro en el Parlamento.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión Permanente del Parlamento uruguay (@SenadoUy)

“Se generó una acumulación de líderes criminales en ese lugar y es necesario tomar decisiones estratégicas de reubicación para evitar la comunicación entre estos líderes dentro de las cárceles y hacia afuera de las cárceles”, argumentó el jerarca del gobierno de Yamandú Orsi.

Fernández Albín, extraditado desde Argentina en medio de un fuerte operativo de seguridad, fue enviado al Centro de Ingreso de Diagnóstico y Derivación, una cárcel moderna, construida en 2018. Este lugar está pensado para que un equipo técnico evalúe a los reclusos que llegan hasta allí y disponga su traslado final hacia otro centro penitenciario. Sin embargo, el perfil de alto riesgo que tiene Fernández Albín hizo que ese sea su destino final.

El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina (Ministerio del Interior Uruguay)

“El análisis de riesgo indicó que era mejor alojarlo ahí con estrictas medidas de seguridad”, insistió Negro en su exposición parlamentaria.

“Tuvimos que crear nuevos lugares para el control adecuado de personajes tan particulares y con una peligrosidad importante. Las cárceles son un espacio crítico para el crimen organizado, ya que en ellas se puede contener o potenciar. Hoy estamos actuando decididamente para evitar lo segundo”, continuó Negro.

El Betito Suárez, uno de los líderes de un grupo narco en Montevideo (Captura Subrayado Canal 10)

Uno de los motivos para tomar esta decisión fue evitar que comparta la misma cárcel con Fernández Albín, quien sí está arrestado en la cárcel de máxima seguridad, informó Búsqueda. La Policía maneja la información de que ambos delincuentes trabajan juntos en algunas actividades.

Este narcotraficante capturado en Argentina está acusado por incautación de dos toneladas de droga. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi 2.000 kilos de la sustancia blanca dispuestos para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

Ministerio del Interior Uruguay

El Betito Suárez, en tanto, fue detenido luego de que los investigadores sospecharan por su estilo de vida: su nivel o coincidía con los ingresos que decía tener. En un allanamiento, la Policía incautó armas, drogas y autos de alta gama, lo que permitió su detención. Fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes para no consumo, pero la apuesta de las autoridades es profundizar la investigación sobre los bienes y poder sumarle otros delitos vinculados a lo patrimonial.