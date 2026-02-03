América Latina

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

“Hemos tenido intercambios de mensajes, tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir que hemos tenido una mesa de diálogo”, precisó Carlos Fernández de Cossío

El viceministro de Relaciones Exteriores
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El régimen de Cuba y Estados Unidos mantienen comunicaciones e intercambio de mensajes, pero no sostienen un diálogo formal, afirmó el lunes el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a Reuters y a la AFP, en un contexto de tensión bilateral marcado por nuevas medidas de Washington y por declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre un eventual acuerdo.

Fernández de Cossío señaló que existen contactos entre ambos gobiernos, aunque aclaró que esos intercambios no alcanzan el nivel de una mesa de diálogo. “Hemos tenido intercambios de mensajes, tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir que hemos tenido una mesa de diálogo”, expresó el vicecanciller a Reuters durante una entrevista en la sede de la cancillería cubana, en La Habana.

En la misma línea, dijo a la AFP: “No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes”.

El funcionario subrayó que Washington conoce la posición de La Habana. Según sus palabras, el Gobierno de Estados Unidos está consciente de que Cuba se encuentra “lista para tener un diálogo serio, significativo y responsable”.

Fernández de Cossío reiteró que cualquier acercamiento debe basarse en principios claros. “Un diálogo que sea serio, que sea responsable, que descanse en el derecho internacional, en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países”, precisó.

El ex dictador venezolano Nicolás
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel (REUTERS)

Las declaraciones del vicecanciller constituyen el primer indicio público de La Habana sobre contactos, aunque limitados, luego del deterioro de las relaciones a comienzos de mes, cuando aumentaron las tensiones tras la captura por parte de Estados Unidos del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado cercano de Cuba durante años.

Trump afirmó el domingo que su país inició conversaciones con el liderazgo cubano y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, dijo el mandatario a periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. El presidente repitió esa idea este lunes desde la Oficina Oval, al tiempo que Washington intensifica la presión sobre la isla. Cuba había negado inicialmente cualquier intercambio con Estados Unidos tras esas declaraciones.

Las afirmaciones del presidente estadounidense se produjeron días después de que declarara a Cuba una amenaza a la seguridad nacional y anunciara aranceles para cualquier nación que envíe petróleo a la isla del Caribe. Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con imponer esas medidas al considerar que Cuba representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

El lunes, Trump también aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba. “Cuba es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, el domingo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció su intención de enviar ayuda humanitaria a la isla y dijo que trabajaba en una forma de continuar los envíos de crudo.

Cuba enfrenta una profunda crisis económica, con escasez generalizada y apagones prolongados. La situación responde a una combinación de factores que incluyen el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo. A ese escenario se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano, que dejó a la isla en una situación de mayor vulnerabilidad.

Las autoridades del régimen cubano acusan a Washington de buscar el colapso económico del país. La Habana sostiene que las medidas estadounidenses apuntan a “asfixiar” su economía.

Fernández de Cossío advirtió sobre las consecuencias de la presión externa, aunque aseguró que el país tomó previsiones. “Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad”, dijo el vicecanciller.

Al mismo tiempo, subrayó que Cuba se viene “preparando” para escenarios que podrían “venir con el actual gobierno de Estados Unidos” y afirmó que “no es algo que nos agarra desprevenidos”.

(Con información de AFP y EFE)

