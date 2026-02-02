República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

La Junta de Aviación Civil de República Dominicana (JAC) confirmó este lunes la reapertura de las rutas aéreas con Venezuela, suspendidas desde julio de 2024, y autorizó la reanudación de los vuelos comerciales de pasajeros, carga y correo entre ambos países, en el marco de un acuerdo alcanzado con el régimen chavista.

Mediante un comunicado, la JAC informó que aprobó “reactivar las operaciones de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela”, y precisó que la decisión responde a entendimientos formales entre las autoridades de ambos países.

El organismo dominicano detalló que las aerolíneas venezolanas habilitadas para operar en esta etapa son Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.), RUTACA, Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional (LASER), Turpial Airlines y Avior Airlines. En el caso de las compañías dominicanas, fueron autorizadas Red Air y Sky High Aviation Dominicana.

La JAC subrayó además que respalda las definiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo y que el restablecimiento de las conexiones se realizará bajo criterios de seguridad operacional y coordinación bilateral. En ese sentido, indicó que la reactivación se llevará adelante “garantizando un proceso ordenado y seguro, conforme a los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos”.

Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (AP foto/Cristian Hernández)

La decisión de la autoridad aeronáutica dominicana se conoció un día después de que la Cancillería venezolana anunciara el restablecimiento tanto de la conectividad aérea como de los servicios consulares entre los dos países. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó que “en los próximos días se reactivarán los servicios consulares”, tras un “trabajo conjunto” entre las autoridades de Caracas y Santo Domingo.

La ruptura diplomática entre Venezuela y República Dominicana se formalizó a finales de julio de 2024, luego de que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, cuestionara públicamente los resultados de los comicios en los que el ente electoral venezolano proclamó vencedor al dictador Nicolás Maduro. En ese contexto, Caracas anunció el congelamiento de las relaciones políticas y la suspensión de los enlaces aéreos.

Junto con República Dominicana, otros gobiernos de la región —entre ellos los de Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú— expresaron entonces su “profunda preocupación” por el desarrollo del proceso electoral venezolano y solicitaron una revisión completa de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader

Desde la perspectiva dominicana, la reapertura de los vuelos se limita estrictamente al plano aeronáutico y administrativo. La Junta de Aviación Civil no informó una fecha concreta para la reanudación efectiva de las operaciones, pero dejó constancia de que las autorizaciones ya se encuentran vigentes para las aerolíneas incluidas en el acuerdo bilateral.

En paralelo al anuncio dominicano, la autoridad venezolana aún no difundió detalles operativos sobre el reinicio de los vuelos ni sobre los procedimientos de autorización para las aerolíneas extranjeras que operarán bajo el esquema bilateral.

El restablecimiento de las rutas aéreas se enmarca en un proceso más amplio de normalización de vínculos técnicos y consulares entre ambos Estados. Según informó la Cancillería venezolana, el reinicio de los servicios consulares permitirá nuevamente la atención de trámites migratorios, documentales y de asistencia a ciudadanos en ambos territorios.

La suspensión de los vuelos había afectado tanto al transporte de pasajeros como a las operaciones de carga y correo, sectores que ahora quedan formalmente habilitados para retomar actividades, una vez que las aerolíneas completen los procesos operativos y de coordinación con las autoridades aeroportuarias.

(Con información de EFE)