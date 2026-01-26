Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

La Canciller Gabriela Sommerfeld y Joseph Humire, subsecretario de Guerra de los Estados Unidos para Asuntos de Seguridad de las Américas. (Cancillería Ecuador)

La Cancillería ecuatoriana confirmó el fortalecimiento de las operaciones militares y de seguridad conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos, en el marco de una estrategia bilateral orientada a enfrentar el crimen organizado transnacional y a profundizar el intercambio político y operativo en materia de defensa y seguridad hemisférica.

El pronunciamiento se produjo tras una reunión de alto nivel encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, junto con los ministros de Defensa y del Interior, y miembros del Gabinete de Seguridad, con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de los Estados Unidos para Asuntos de Seguridad de las Américas. El encuentro se inscribe en una agenda de cooperación que, según el comunicado oficial, prioriza acciones coordinadas frente a amenazas comunes, particularmente aquellas asociadas a redes criminales con capacidad transnacional.

Si bien la institución no ha detallado el despliegue específico ni el alcance táctico de las operaciones anunciadas, fuentes oficiales subrayan que estas iniciativas se enmarcan en esquemas ya existentes de cooperación en seguridad, que incluyen intercambio de información estratégica, fortalecimiento de capacidades institucionales, entrenamiento especializado y apoyo técnico. En este contexto, las operaciones conjuntas no implican la instalación de bases extranjeras ni la cesión de soberanía, sino mecanismos de coordinación operativa entre fuerzas nacionales, conforme a los marcos legales vigentes, según se ha informado.

La seguridad se ha convertido en un asunto clave en la relación bilateral de Ecuador y Estados Unidos.

Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que el reforzamiento de la cooperación militar responde a un escenario de seguridad interna marcado por el avance del narcotráfico, el tráfico de armas y la consolidación de organizaciones criminales que operan a través de corredores regionales. La lectura oficial sostiene que estas amenazas exceden las capacidades de respuesta aislada de los Estados y requieren estrategias compartidas, particularmente con socios estratégicos con experiencia y recursos técnicos avanzados.

Durante la reunión, el representante estadounidense destacó el compromiso del Ecuador en materia de seguridad y su rol como aliado estratégico en la región. Esta valoración política refuerza la narrativa del Gobierno ecuatoriano, que busca posicionar al país como un actor confiable dentro de los esquemas de cooperación hemisférica, en un momento en que la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la relación bilateral con Washington.

En términos operativos, las acciones conjuntas anunciadas se orientan a mejorar la capacidad de respuesta frente a estructuras criminales complejas, mediante la articulación entre fuerzas armadas, policías y agencias de seguridad. Esto incluye, según ha señalado el propio Gobierno en pronunciamientos previos, el uso de inteligencia compartida, el fortalecimiento del control marítimo y aéreo, y el apoyo en tecnología y logística, siempre bajo mando y control de las autoridades ecuatorianas.

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y las autoridades del Gabinete de Seguridad se reunieron con Joseph Humire, Subsecretario de Guerra de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad de las Américas. (Cancillería Ecuador)

El comunicado oficial también remarca que este proceso se sustenta en el respeto mutuo y la cooperación, una fórmula discursiva que busca responder a las preocupaciones históricas existentes en sectores políticos y sociales respecto del involucramiento de actores externos en asuntos de seguridad interna.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que el fortalecimiento de estas operaciones conjuntas no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio de recomposición de alianzas estratégicas y de redefinición de su política de seguridad. En ese marco, el encuentro con autoridades estadounidenses reafirma la voluntad de profundizar una relación bilateral que, según la Cancillería, continuará desarrollándose sobre la base de la cooperación y el respeto a la soberanía de ambos países.

Por ahora, las autoridades no han precisado fechas, zonas de intervención ni características específicas de las operaciones militares conjuntas anunciadas. El mensaje oficial deja claro que la seguridad se ha consolidado como uno de los pilares centrales del vínculo entre Ecuador y Estados Unidos, en un contexto regional marcado por el avance de economías criminales y por la presión creciente para articular respuestas coordinadas frente a amenazas transnacionales.