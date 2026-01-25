La policía desmantela red de cámaras ocultas del Barrio 18 en Ciudad de Guatemala

Cuatro pandilleros terroristas del barrio 18 han sido neutralizados y capturados por la la en la colonia Santa Fe, zona 13. Foto cortesía PNC Guatemala

El desmantelamiento de cámaras ocultas en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala revela el nivel de sofisticación alcanzado por la pandilla Barrio 18 en sus métodos de vigilancia.

Durante una operación reciente, la Policía Nacional Civil (PNC) descubrió dispositivos que permitían al grupo monitorear tanto a agentes estatales como a sus rivales, dificultando la labor de las fuerzas de seguridad y consolidando el control territorial de la organización.

La red de videovigilancia clandestina operaba desde viviendas y puntos clave, con cámaras conectadas a monitores dentro de inmuebles bajo dominio de la pandilla.

Según información difundida por Chapín TV, esta estructura tecnológica hacía posible reaccionar con rapidez ante cualquier incursión policial y facilitaba la coordinación de rutas de escape.

Las imágenes divulgadas por la PNC mostraron cómo los equipos permanecían camuflados en techos y paredes, pasando inadvertidos para vecinos y autoridades.

El impacto de estos sistemas iba más allá de la mera observación. Las autoridades detallaron que el Barrio 18 utilizaba la tecnología para anticipar movimientos del Estado y complicar la respuesta ante amenazas de seguridad pública.

De acuerdo con datos policiales, el sistema ilegal representaba un obstáculo para la recuperación de áreas controladas por el crimen organizado y ampliaba la capacidad de las bandas para coordinar acciones delictivas.

Alza de violencia y crisis carcelaria

La violencia en Guatemala escaló a uno de sus puntos más graves este enero, cuando una serie de motines simultáneos en tres cárceles, encabezados por el Barrio 18, resultó en el asesinato de diez agentes de la PNC y la toma de 46 rehenes, en su mayoría guardias penitenciarios.

Los disturbios, registrados en los centros penitenciarios Renovación I, Fraijanes II y el Centro Preventivo de la zona 18, incluyeron exigencias de traslado para líderes pandilleros y mayores privilegios en prisión, según reportaron AP News y El País.

Durante el proceso de la toma del control se ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes.

La respuesta estatal fue inmediata: el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por treinta días en todo el país. Esta medida restringió libertades civiles y autorizó arrestos sin orden judicial con el objetivo de frenar el accionar de las pandillas.

Durante las primeras 48 horas bajo esta normativa, se detuvo a 293 personas, entre ellas 23 miembros identificados de organizaciones criminales.

La operación que desarticuló la red de videovigilancia del Barrio 18 en la capital se produjo en este clima de alta tensión. Las autoridades consideran que el decomiso de los equipos constituye un avance relevante en la estrategia para recuperar espacios urbanos bajo control criminal.

La PNC anunció que intensificará patrullajes y labores de inteligencia para evitar que otras estructuras delictivas implementen sistemas similares.

La exposición de esta infraestructura tecnológica resalta el desafío que las pandillas representan actualmente para la seguridad y la estabilidad nacional.

Un hacinamiento carcelario sin precedentes

La crisis de seguridad en Guatemala alcanzó niveles críticos este enero y expuso la incapacidad estatal frente al crimen organizado y la precariedad del sistema penitenciario.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió recientemente que el sistema penitenciario del país funciona como una “bomba de tiempo permanente” por el hacinamiento del 340%, una condición que favorece el control y las operaciones de las pandillas desde el interior de las prisiones.

El funcionario describió la urgencia de acometer reformas profundas para frenar la capacidad de estos grupos de coordinar acciones violentas a gran escala como las ocurridas en los últimos días.

Autoridades ejecutan una operación coordinada en las tres principales cárceles de Guatemala. (Foto: @juanpaguatemala)

La ofensiva del gobierno guatemalteco se desarrolla en una atmósfera de incertidumbre, mientras la opinión pública presencia con inquietud el despliegue de medidas excepcionales y la intervención internacional. A pesar de los esfuerzos oficiales, la situación sigue siendo tensa y exige monitoreo constante para evaluar la eficacia de la respuesta estatal.