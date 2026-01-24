Crisis en Haití: el Consejo de Transición inició el proceso para destituir a su primer ministro a dos semanas de dejar el poder

El Consejo de Transición de Haití inició el proceso para destituir a su primer ministro a dos semanas de dejar el poder

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití confirmó este viernes que avanzará con la destitución del primer ministro interino, Alix Didier Fils-Aimé, una decisión adoptada por mayoría a menos de dos semanas de que el propio Consejo deba disolverse, el próximo 7 de febrero.

El anuncio, realizado en Puerto Príncipe, expuso las fracturas internas del órgano que ejerce el poder ejecutivo y reavivó las tensiones con Estados Unidos, que había pedido explícitamente preservar la estabilidad del Gobierno.

“El proceso está en marcha. La decisión está tomada y se están siguiendo los procedimientos para su publicación oficial”, afirmó el asesor presidencial Edgard Leblanc Fils, uno de los miembros con derecho a voto del CPT. Según explicó, la medida fue adoptada por una mayoría cualificada y prevé la designación de un nuevo primer ministro en un plazo máximo de 30 días, que surgiría del actual gabinete interino.

Leblanc defendió la autonomía del Consejo frente a las críticas externas y sostuvo que la comunidad internacional “tendrá que tomar nota de nuestras decisiones”. En esa línea, cuestionó los pronunciamientos de actores extranjeros en respaldo a Fils-Aimé y afirmó que “en redes sociales se ven mensajes de representantes de la comunidad internacional sin mucho respeto por el pueblo haitiano”.

El anuncio se produjo un día después de que Washington advirtiera que mantener a Fils-Aimé en el cargo era “integral” para enfrentar la violencia de las pandillas armadas, que controlan amplias zonas del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con el primer ministro para reiterar su apoyo y subrayar que la inseguridad solo puede revertirse con un liderazgo firme y sostenido. Además, recordó que el CPT debe disolverse al finalizar su mandato y alertó sobre “consecuencias severas” para actores políticos considerados corruptos.

Pese a esas advertencias, el asesor presidencial Leslie Voltaire reafirmó que el Consejo avanzará con la remoción.

“Nosotros nombramos a Didier Fils-Aimé y nosotros tenemos la responsabilidad de nombrar a un nuevo primer ministro, un nuevo gobierno y una nueva presidencia”, declaró.

Voltaire sostuvo que la decisión responde a una evaluación interna del desempeño del jefe de Gobierno y afirmó que, aunque se reconoce su capacidad, “la población no está recibiendo lo que necesita”.

El CPT, integrado por nueve miembros —siete con derecho a voto y dos observadores—, fue instalado en abril de 2024 con la misión de restablecer la seguridad, organizar elecciones generales tras casi una década sin comicios nacionales, impulsar un referéndum constitucional y reactivar la economía. Sin embargo, esos objetivos no se han concretado en un contexto marcado por el avance de las bandas armadas, la parálisis institucional y denuncias de corrupción y disputas internas.

La violencia se ha intensificado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Grupos armados controlan gran parte de Puerto Príncipe y zonas estratégicas del país, mientras la población enfrenta desplazamientos, colapso de servicios básicos y una inseguridad persistente. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, miles de personas murieron el último año en episodios vinculados a la violencia criminal, cifras que organismos internacionales consideran subestimadas.

El propio Consejo enfrenta ahora cuestionamientos sobre su continuidad. Voltaire confirmó que el CPT se disolverá el 7 de febrero, aunque reconoció que no existe un consenso político sobre el mecanismo que lo reemplazará.

“Si los partidos y la sociedad civil no presentan la mejor opción, nosotros encontraremos una solución”, afirmó.

Analistas advierten que una eventual extensión del mandato o una transición desordenada podría añadir más inestabilidad a un país que ya atraviesa una ruptura prolongada del orden constitucional. Mientras tanto, el calendario electoral sigue siendo incierto, con elecciones presidenciales previstas para 2026, en un escenario donde la gobernabilidad y la seguridad continúan siendo los principales desafíos.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)