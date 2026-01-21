América Latina

Diana Salazar dijo que “la verdad” la respaldó tras retiro de demanda en Estados Unidos

La ex fiscal general sostuvo que la acción legal presentada en aquel país fue impulsada por un prófugo de la justicia y denunció persecución por las investigaciones que llevó a cabo

Guardar
La ex fiscal de Ecuador
La ex fiscal de Ecuador y ahora embajadora del país en Argentina, Diana Salazar.

La ex fiscal general del Estado y ahora embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, afirmó que “siempre ha tenido la verdad de su lado” luego de que se conociera el retiro de una demanda presentada en su contra en Estados Unidos, un hecho que ella misma confirmó mediante un pronunciamiento público difundido el 20 de enero de 2025 desde Buenos Aires. En su comunicado, Salazar sostuvo que la acción legal fue impulsada por una persona prófuga de la justicia ecuatoriana y que, durante años, tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas e intimidaciones.

En el documento, fechado en la capital argentina, Salazar indicó que optó por mantener silencio mientras el proceso judicial seguía su curso, en respeto a los procedimientos legales. Sin embargo, tras el retiro de la demanda, señaló que considera necesario exponer su versión de los hechos. Según su relato, la acción presentada en su contra derivó en un periodo prolongado de persecución, que incluyó actos intimidatorios atribuidos a personas vinculadas con estructuras delictivas y con recursos suficientes para ejercer presión.

Salazar aseguró que estos episodios se produjeron en un contexto marcado por las investigaciones de alto perfil que lideró durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, especialmente aquellas relacionadas con redes de corrupción y crimen organizado. En su pronunciamiento, afirmó que su salida del país respondió a razones de seguridad y sostuvo que las amenazas no cesaron tras dejar el cargo. “Nunca me van a dejar en paz por haber destapado el caso más grande de corrupción de la historia del Ecuador”, señaló, sin detallar hechos específicos adicionales.

El comunicado de Diana Salazar.
El comunicado de Diana Salazar.

La exfiscal también hizo referencia al denominado caso Metástasis, una investigación que reveló presuntos vínculos entre operadores judiciales, políticos y estructuras criminales. Según Salazar, el reconocimiento público de los chats vinculados a ese caso por parte de distintos actores políticos refuerza su argumento de que las presiones en su contra no fueron infundadas. En ese contexto, destacó que varias de las personas mencionadas en esos intercambios han sido llevadas a instancias de control ético.

El retiro de la demanda fue comentado públicamente por el procesado ecuatoriano Xavier Jordan, quien aseguró en redes sociales que la acción legal fue desistida para dar paso a una nueva demanda basada en otros elementos que, según dijo, evidenciarían distintos delitos. Jordan afirmó además que se estarían presentando nuevas acciones legales contra otras personas y rechazó la narrativa de persecución sostenida por la exfiscal.

En sus publicaciones, Jordan –que es investigado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y que también se lo procesó por delincuencia organizada en Metástasis– sostuvo que el desistimiento de la demanda no implica el cierre definitivo del conflicto legal y anunció que hará pública una nueva acción judicial. También cuestionó directamente a Salazar, a quien pidió “no mentirle al país”, y señaló a la Fiscalía General del Estado como la institución que, en su criterio, ha actuado conforme a la ley. Sus mensajes incluyeron menciones a diversas autoridades e instituciones nacionales e internacionales.

Xavier Jordán, sospechoso de la
Xavier Jordán, sospechoso de la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Frente a estas declaraciones, Salazar señaló que sus abogados continuarán atentos ante cualquier acción que considere infundada o difamatoria. En su comunicado afirmó que ninguna de las acusaciones en su contra se ha sostenido en jurisdicción alguna y reiteró que su actuación como fiscal estuvo guiada por la legalidad. “Con mi conciencia tranquila seguiré adelante”, expresó, al tiempo que recalcó que la verdad ha respaldado su trayectoria profesional.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la naturaleza exacta de la demanda retirada en Estados Unidos ni sobre el contenido de la eventual nueva acción anunciada por Jordan. Tampoco se han emitido pronunciamientos formales por parte de autoridades judiciales estadounidenses o ecuatorianas que confirmen el estado actual de los procesos mencionados públicamente.

Temas Relacionados

Diana SalazarXavier Jordan

Últimas Noticias

Noboa impuso una tasa del 30% a importaciones colombianas tras tensiones con Petro

La medida, que regirá desde el 1 de febrero, se anunció un día después de que el presidente colombiano pidiera la liberación de Jorge Glas

Noboa impuso una tasa del

Navieras, bancos y empresas de energía exploran proyectos en Panamá

Las conversaciones ocurren en medio de una mayor competencia regional por atraer fondos internacionales.

Navieras, bancos y empresas de

Cooperstown reconoce a cinco figuras dominicanas y afianza el legado caribeño en las Grandes Ligas

Cinco leyendas de la República Dominicana, como Juan Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz, dejan huella en Cooperstown, confirmando a la isla como la gran potencia caribeña del béisbol internacional

Cooperstown reconoce a cinco figuras

Aprueban en Panamá ampliar horarios en centros de salud

La norma busca mejorar el acceso a la atención primaria; la decisión final queda en manos del presidente José Raúl Mulino

Aprueban en Panamá ampliar horarios

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El país atraviesa una situación crítica desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas estatales para la compra de petróleo y a las constantes averías de las centrales térmicas

Cuba tendrá otro apagón récord
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Galatasaray - Atlético de Madrid,

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La Segura sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un segundo bebé: “Los hijos únicos nunca extrañan”

La Argentina volvió a reclamar ante la OEA por la liberación de los presos políticos en Venezuela: “La desinformación provoca más sufrimiento”

Alcalde Fico Gutiérrez celebró que estadounidense fue inadmitida en Medellín por tener alerta internacional por pedofilia: “¡Go home!”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Argentina apuesta en Fitur por IA y seguridad, y presenta récord de empresas privadas

Catolicismo pierde peso en Latinoamérica tras una década de caída sostenida, dice sondeo

Misa Rodríguez: "Veo a mis compañeras muy tranquilas y con la confianza para llegar a una final más"

CPJ exige una investigación del ataque con dron israelí que mató a 3 periodistas en Gaza

El boliviano Ervin Vaca considera a México una selección "muy competitiva"

ENTRETENIMIENTO

David y Victoria Beckham regresan

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Hunter Doohan confesó su sorpresa con el éxito de Merlina: “Ninguno de nosotros esperaba ese impacto”

La hija de Tommy Lee Jones habría quedado embarazada poco antes de su muerte, según documentos judiciales

“Gracias, Dios”: la conmovedora reacción de Melissa Gilbert a la liberación de Timothy Busfield

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió la partida de sus hijos del hogar: “Fue como un divorcio”