América Latina

Presidente de Guatemala asegura que se tomarán decisiones contundentes para mantener la seguridad en el país

La administración guatemalteca intensifica el despliegue de fuerzas de seguridad, bajo la conducción directa del jefe de Estado y convoca al Consejo de Ministros para determinar medidas orientadas a frenar la situación crítica

Guardar
Presidente guatemalteco lidera comité de
Presidente guatemalteco lidera comité de crisis y asegura tomar decisiones contundentes. Foto: Cortesía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que lidera el comité de crisis tras los recientes amotinamientos en cárceles y los asesinatos de policías, asegurando: “Vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca”.

Desde el día anterior, el mandatario asumió la coordinación directa de las acciones gubernamentales en respuesta a la oleada de violencia que afecta al sistema penitenciario y a las fuerzas de seguridad.

Según informó en un mensaje en la red social X, se prepara la reunión del Consejo de Ministros, en la que se prevé definir medidas urgentes frente a la crisis.

Las cárceles del país han registrado disturbios y motines en distintas regiones, mientras que grupos delictivos han perpetrado asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

El presidente subrayó la prioridad del Gobierno en restaurar el orden y proteger a la población, en medio de crecientes llamados de organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil para garantizar el respeto a la legalidad durante las operaciones de contención.

Ejército mantiene patrullajes de seguridad

Ejército de Guatemala mantiene medidas
Ejército de Guatemala mantiene medidas de seguridad en diferentes puntos del país tras ataques armados. (Foto: @Ejercito_GT)

El Ejército de Guatemala mantiene desplegados patrullajes en puntos estratégicos del país, especialmente en las inmediaciones de los centros penitenciarios más afectados por los amotinamientos.

Las fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional Civil, intensifican los operativos de control y vigilancia para prevenir nuevos incidentes y asegurar la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

Según fuentes oficiales, la presencia de soldados se ha incrementado en las zonas consideradas de alto riesgo, reforzando también los anillos de seguridad en áreas urbanas cercanas a las cárceles.

Las autoridades han señalado que estas acciones buscan disuadir posibles ataques y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, mientras continúan las investigaciones sobre los responsables de los hechos violentos recientes.

Autoridades reportan más capturas por ataque a agentes policiales

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de ocho presuntos integrantes de la mara 18 tras un ataque armado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Según la comunicación en X, durante la operación un supuesto pandillero murió.

En la acción participaron agentes de la PNC que, tras repeler el ataque, detuvieron a Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20 años, alias “Durman”, y a Edwin Fernando Xol Raymundo, de 24 años, conocido como “Tuctuquero” y señalado con el rango de “paro” dentro de la estructura criminal.

Además, fueron remitidos al juzgado, dos menores de diecisiete y catorce años, también identificados como miembros de la mara 18.

Ocho miembros de estructuras criminales
Ocho miembros de estructuras criminales fueron capturados tras ataque armado. (Foto: @PNCdeGuatemala)

Las autoridades decomisaron dos pistolas ilegales, una de ellas con reporte de robo desde el 21 de marzo de 2020, así como una camioneta Kia y un mototaxi TVS, vehículos en los que los detenidos pretendían fugarse tras atacar a los policías.

La operación se llevó a cabo en la 30 calle y 10ª avenida de la colonia Santa Fe, en medio de un contexto de reiterados enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales en la capital guatemalteca.

Temas Relacionados

Amotinamientos en cárcelesBernardo ArévaloGuatemalaEjército de GuatemalaPolicía Nacional CivilCiudad de GuatemalaCentros penitenciariosSeguridadConsejo de MinistrosSociedad civildetenidos

Últimas Noticias

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

El Consejo de Defensa Nacional de la isla invocó una doctrina de defensa que prevé la movilización general de la población ante un eventual escenario de “agresión externa”

El régimen de Cuba activó

Los vientos nortes provocan descenso de temperaturas en El Salvador

Las condiciones meteorológicas impulsadas por un sistema de alta presión han generado ráfagas intensas y enfriamiento en distintas zonas del país, afectando especialmente las áreas montañosas y elevando el nivel de alerta para la población civil ante la posible caída de árboles.

Los vientos nortes provocan descenso

Ola de violencia provoca suspensión de clases, actividades y permisos para agentes policiales en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas decretan alerta máxima y suspenden actividades por ola de violencia que ha cobrado la vida de siete agentes fallecidos y dejó otros 10 lesionados

Ola de violencia provoca suspensión

Autoridades retoman el control de cárcel Renovación 1, en medio de al menos cuatro ataques a policías en Guatemala

Este domingo las autoridades informaron que se logró la neutralización del máximo líder de la estructura criminal al interior del reclusorio. Simultáneamente se reportaron al menos cuatro ataques contra agentes policiales en distintos puntos del país

Autoridades retoman el control de

Allegados a Evo Morales aseguran que se recupera del dengue en medio de la incertidumbre sobre su paradero

El ex presidente de Bolivia no aparece públicamente desde hace más de una semana y enfrenta una orden de aprehensión por presunta trata de personas. Su vocero Leonardo Loza afirmó que está “a buen recaudo” pero se negó a revelar su ubicación

Allegados a Evo Morales aseguran
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reconocido supermercado fue sellado por

Reconocido supermercado fue sellado por la Secretaría de Salud por presunta presencia de plagas

“Tenía 48 años cuando supe que era adoptada”: Fabiola Hablützel narra cómo esa revelación dio origen a un libro sobre la identidad

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente sigue el suceso desde el centro de emergencias de Atocha

Chaco: festejaban un cumpleaños de 15 y una pelea entre los invitados terminó con un muerto

Elecciones 2026: estas son las 23 alianzas que solicitaron su inscripción al JNE para participar en los comicios regionales y municipales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

Trump envía ayuda a Chile para colaborar en la extinción de incendios forestales del sur

El rey de Arabia Saudí sale del hospital tras someterse a pruebas médicas con resultados "tranquilizadores"

Candidatos socialista y ultraderechista irían a segunda vuelta con el 61,22 % escrutado

El presidente de Perú anuncia plan para atender y desarrollar zonas de frontera del país

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”