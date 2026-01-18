Presidente de Guatemala asegura que se tomarán decisiones contundentes para mantener la seguridad en el país

Presidente guatemalteco lidera comité de crisis y asegura tomar decisiones contundentes. Foto: Cortesía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que lidera el comité de crisis tras los recientes amotinamientos en cárceles y los asesinatos de policías, asegurando: “Vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca”.

Desde el día anterior, el mandatario asumió la coordinación directa de las acciones gubernamentales en respuesta a la oleada de violencia que afecta al sistema penitenciario y a las fuerzas de seguridad.

Según informó en un mensaje en la red social X, se prepara la reunión del Consejo de Ministros, en la que se prevé definir medidas urgentes frente a la crisis.

Las cárceles del país han registrado disturbios y motines en distintas regiones, mientras que grupos delictivos han perpetrado asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

El presidente subrayó la prioridad del Gobierno en restaurar el orden y proteger a la población, en medio de crecientes llamados de organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil para garantizar el respeto a la legalidad durante las operaciones de contención.

Ejército mantiene patrullajes de seguridad

Ejército de Guatemala mantiene medidas de seguridad en diferentes puntos del país tras ataques armados. (Foto: @Ejercito_GT)

El Ejército de Guatemala mantiene desplegados patrullajes en puntos estratégicos del país, especialmente en las inmediaciones de los centros penitenciarios más afectados por los amotinamientos.

Las fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional Civil, intensifican los operativos de control y vigilancia para prevenir nuevos incidentes y asegurar la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

Según fuentes oficiales, la presencia de soldados se ha incrementado en las zonas consideradas de alto riesgo, reforzando también los anillos de seguridad en áreas urbanas cercanas a las cárceles.

Las autoridades han señalado que estas acciones buscan disuadir posibles ataques y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales, mientras continúan las investigaciones sobre los responsables de los hechos violentos recientes.

Autoridades reportan más capturas por ataque a agentes policiales

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de ocho presuntos integrantes de la mara 18 tras un ataque armado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Según la comunicación en X, durante la operación un supuesto pandillero murió.

En la acción participaron agentes de la PNC que, tras repeler el ataque, detuvieron a Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20 años, alias “Durman”, y a Edwin Fernando Xol Raymundo, de 24 años, conocido como “Tuctuquero” y señalado con el rango de “paro” dentro de la estructura criminal.

Además, fueron remitidos al juzgado, dos menores de diecisiete y catorce años, también identificados como miembros de la mara 18.

Ocho miembros de estructuras criminales fueron capturados tras ataque armado. (Foto: @PNCdeGuatemala)

Las autoridades decomisaron dos pistolas ilegales, una de ellas con reporte de robo desde el 21 de marzo de 2020, así como una camioneta Kia y un mototaxi TVS, vehículos en los que los detenidos pretendían fugarse tras atacar a los policías.

La operación se llevó a cabo en la 30 calle y 10ª avenida de la colonia Santa Fe, en medio de un contexto de reiterados enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales en la capital guatemalteca.