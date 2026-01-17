América Latina

Santiago Peña afirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea demuestra que el diálogo es el “único camino”

El mandatario de Paraguay, país que ejerce la presidencia semestral del bloque sudamericano, resaltó que este paso deja atrás “las tinieblas del unilateralismo”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (Europa Press)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se celebró en Asunción, representa que “el diálogo, la fraternidad y la integración son el camino” y que este paso deja atrás “las tinieblas del unilateralismo”.

Durante su discurso como anfitrión, Peña expresó: “Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin duda histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino”.

Asunción ejerce actualmente la presidencia semestral del Mercosur, que integran Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Ursula von der Leyen y António Costa antes de la firma del tratado UE-Mercosur (Santiago Peña en X/Europa Press)

Peña señaló que, después de más de 25 años de negociaciones, ambos bloques lograron “superar las enormes dificultades”. A pesar de los obstáculos, destacó que fue posible “ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos” para alcanzar un acuerdo con “equilibrio”.

Resaltó además que, en un contexto internacional con “tensiones”, la firma del acuerdo “envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento”.

“Con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos y las desconfianzas”, remarcó.

La ceremonia de firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La ceremonia de este sábado se produjo tras la decisión del Consejo de la UE, adoptada el 9 de enero, que autorizó la firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur y de un acuerdo comercial provisional entre ambas partes.

Tras la firma, el acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los legislativos de los países que integran el Mercosur antes de su entrada en vigor.

El convenio pone fin a décadas de negociaciones y permitirá establecer una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un peso económico estimado en 22 billones de dólares.

