La embajada argentina en Chile advirtió por seguidilla de robos a turistas

Recomendaron no usar efectivo, evitar el uso del celular en la calle y usar siempre estacionamientos privados

Llegó enero y como ya es habitual, cientos de turistas argentinos comenzaron a copar las playas de ciudades-balneario como La Serena, Valparaíso y Viña del Mar. Sin embargo, una serie de asaltos que afectaron a ciudadanos de ese país en las últimas semanas encendieron las alertas en la embajada, desde donde entregaron recomendaciones para disfrutar de una vacaciones sin percances.

Y es que en menos de un mes, varios afectados provenientes de las provincias de Mendoza y San Juan informaron el robo de sus vehículos, principalmente camionetas de alta gama.

El último caso se registró en Concón (al lado de Viña del Mar), el sábado recién pasado, cuando una familia que recién había arribado al país sufrió la sustracción de su camioneta Toyota SW4 en la exclusiva zona de Bosques de Montemar.

Para peor, los afectados reclamaron que tras intentar hacer la denuncia por teléfono a Carabineros, tuvieron que apersonarse con un bebé en brazos en la comisaría local, donde esperaron más de cinco horas para que les tomaran declaración.

El 26 de diciembre, en tanto, una cámara de seguridad captó cómo alrededor de las 15:30 tres delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Hilux en la concurrida Avenida del Mar en La Serena, a vista y paciencia de los transeúntes.

Cinco días antes, otra familia de vacaciones en La Serena denunció el robo de su Toyota Hilux SRX, estacionada dentro de un condominio privado, la que contaba con alarma y traba-volante. Los delincuentes pusieron la camioneta de culata y la estrellaron contra el portón principal para huir del lugar.

Finalmente, aún está fresco en el recuerdo el masivo robo ocurrido a fines de noviembre a un bus repleto con 60 argentinos que venían de camino a Santiago a realizar “turismo de compras”, quienes quedaron con sus bolsillos vacíos, resultando el chofer herido de un culatazo en la cabeza.

Las recomendaciones

Así las cosas, desde la legación argentina advirtieron sobre estos tipos de robos y recomendaron primero usar las tarjetas de débito y crédito y evitar los pagos con dinero en efectivo.

“En caso de sufrir la pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, pues se trata de la modalidad de robo/hurto más común”, prosigue el instructivo.

“También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros. Prefiera el uso de estacionamientos privados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista. Cuide sus pertenencias, sobre todo, en centros comerciales y lugares masivos. Evite el uso del celular en la vía pública”, remataron.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Laura Cerda, señaló que está claro que los vehículos robados son los modelos preferidos por las bandas organizadas, pues después los intercambian por droga en Bolivia.

“Esto obliga a reforzar las medidas de prevención y la coordinación público-privada para evitar que estos hechos se repitan y afecten la confianza de los visitantes”, cerró Cerda.