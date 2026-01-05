América Latina

Dictan detención preventiva contra el exgerente de la empresa estatal de alimentos en Bolivia

Franklin Flores, exgerente de Emapa, fue aprehendido el viernes en La Paz. La justicia decidió enviarlo a la cárcel por indicios de corrupción

Guardar
El exgerente de Emapa, Franklin
El exgerente de Emapa, Franklin Flores, en una imagen de archivo. Fuente: Ahora el pueblo

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) de Bolivia, Franklin Flores, fue enviado el sábado a prisión preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, en el marco de dos investigaciones: la primera por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica durante su gestión; y la segunda por irregularidades en la administración de harina subvencionada.

Flores deberá permanecer recluido por seis meses mientras se defiende de esos y otros cuatro procesos en su contra por presuntas irregularidades en plantas procesadoras de alimentos y el alquiler de maquinaria.

Según la prensa local, Flores fue aprehendido el 2 de enero tras haber sido declarado rebelde y permanecer prófugo desde noviembre, luego de incumplir una detención domiciliaria concedida el 2 de octubre en el proceso por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, relacionados con la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de El Alto (La Paz), que fue inaugurada en 2024 y tuvo una inversión de 23 millones de dólares.

La planta fue presentada como un paso hacia la industrialización del tubérculo y la generación de productos derivados. Sin embargo, a poco tiempo de su puesta en marcha surgieron críticas por su bajo nivel de operación: incluso la administración de Luis Arce admitió que funcionaba al 33% de su capacidad, pero aseguró que se ampliaría hasta el 80% hacia fines del año pasado.

El ex gerente de la
El ex gerente de la empresa estatal de alimentos de Bolivia escoltado por policías tras su detención en octubre de 2025. Foto: Unitel

Paralelamente, la planta quedó bajo investigación judicial debido a denuncias de irregularidades en la adjudicación y construcción, que derivaron en los procesos vigentes contra otros exfuncionarios.

La investigación a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que detectó que los ingresos económicos de Flores no guardan relación con el patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.

Según la Fiscalía, el salario acumulado de Flores, entre 2022 a 2025, llegó a Bs 700.000, pero se detectó un “excedente que no fue justificado” de Bs 209.150, un monto sobre el que hay indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El fiscal anticorrupción Johan Muñoz señaló que también se investiga a los colaboradores de Flores en cuyas cuentas bancarias existen montos de dinero que no están acordes al salario que perciben como funcionarios públicos.

La Empresa de Apoyo a
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tiene supermercados en varias ciudades del país

Empresa estatal de alimentos en la mira

Emapa es una entidad estatal creada en 2007 con el fin de fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento interno de alimentos. Su labor se centra en la compra de granos a pequeños y medianos productores, estableciendo precios de referencia que buscan dar estabilidad al sector y, al mismo tiempo, evitar la especulación en el mercado.

La empresa se encarga también de la transformación de productos como trigo, arroz, maíz y soya, que luego son distribuidos a industrias, panificadoras, avícolas y consumidores. De este modo, Emapa tiene un doble objetivo: apoyar a los productores locales y garantizar la seguridad alimentaria, contribuyendo a mantener el acceso a productos básicos a precios justos.

Sin embargo, en los últimos años surgieron indicios de presuntas irregularidades en su gestión que incluyen denuncias sobre compras con sobreprecio, adjudicaciones directas sin respaldo técnico, contratos observados y una débil trazabilidad en el manejo de recursos públicos. Estos señalamientos han surgido tanto de informes de la Contraloría General del Estado como de denuncias públicas realizadas por legisladores, organizaciones de productores y exautoridades.

Temas Relacionados

BoliviaFranklin floresEmapaEmpresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

Últimas Noticias

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Esa es la cantidad de dirigentes que permanecen en diferentes puntos de detención del país. La dictadura por el momento no explicó qué hará con ellos

Expectativa por el destino de

La justicia chilena busca pruebas de la participación de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda

El fiscal Héctor Barros sigue investigando la injerencia de “personas que se desempeñan en el gobierno venezolano”

La justicia chilena busca pruebas

Bolivia: marcha contra el decreto supremo cumple su tercer día y anuncia su ingreso a La Paz

La manifestación encabezada por el principal sindicato obrero, denominada “Bolivia no se vende”, partió el sábado desde la localidad de Calamarca, a 70 kilómetros de la sede de Gobierno

Bolivia: marcha contra el decreto

La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera

El arresto de Maduro y la operación militar de Estados Unidos en Caracas han profundizado las diferencias entre aliados de Lula y seguidores de Bolsonaro, generando debate sobre la política exterior y la seguridad fronteriza brasileña

La crisis venezolana polariza Brasil

El precedente de la detención de Noriega se convierte en referencia para la causa contra Maduro

Las estrategias empleadas por la defensa y los jueces en el proceso al exgobernante panameño son tomadas en cuenta al analizar la posible extradición y enjuiciamiento del actual jefe de Estado venezolano

El precedente de la detención
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Eclipse solar 2026: cuándo es, cómo verlo, en qué países y más preguntas en Google

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Desde hoy 5 de enero inicia la matrícula presencial: ¿en qué colegios aplica, según el Minedu?

Ministra de Ambiente llamó “vendepatrias” a quienes piden a Trump que capture a Gustavo Petro: “Es traición”

INFOBAE AMÉRICA
Ronald Araujo regresa a una

Ronald Araujo regresa a una lista del FC Barcelona y viaja a Arabia para disputar la Supercopa

Sumar apoya que Sánchez se sume a la condena de democracias iberoamericanas y pide a la UE ver a Trump como "un peligro"

UBS emitirá bonos tras la posible subida de requisitos de capital y el fallo sobre los CoCos de Credit Suisse

Maduro y su esposa son trasladados a un tribunal de Nueva York para una primera comparecencia

Herida grave una niña de 13 años en un accidente que obliga a cortar la AP2 en La Almolda

ENTRETENIMIENTO

“Avatar: fuego y cenizas” supera

“Avatar: fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares en la taquilla global

Jacob Elordi obtuvo su primer gran premio de actuación por Frankenstein en los Critics Choice Awards

La hija de Tommy Lee Jones fue arrestada por agredir a su esposo meses antes de su muerte

“The Pitt”, “Adolescence” y “The Studio” conquistan la televisión en los Critics Choice Awards

El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde