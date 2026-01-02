Jair Bolsonaro recibió el alta médica después de ocho días de hospitalización y regresó a prisión

Jair Bolsonaro regresó a la sede de la Policía Federal para continuar cumpliendo su condena de 27 años (Reuters)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó este jueves a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años de prisión, tras recibir el alta médica luego de ocho días de hospitalización y cuatro operaciones.

Bolsonaro fue trasladado desde el Hospital DF Star hasta la superintendencia policial en una caravana escoltada por motociclistas y vehículos oficiales a las 18:43 hora local. El trayecto abarcó dos kilómetros y se completó en seis minutos, con ingreso por una portería lateral.

Jair Bolsonaro fue trasladado en caravana oficial desde el hospital hasta la prisión (Reuters)

El ex mandatario había ingresado al hospital el 24 de diciembre, con autorización de la Corte Suprema para una cirugía destinada a corregir dos hernias inguinales.

La operación se realizó al día siguiente, sin complicaciones, y representó la primera salida del exmandatario de la celda en la que permanece desde noviembre.

Durante la hospitalización, los médicos efectuaron tres intervenciones adicionales para tratar las persistentes crisis de hipo que sufre desde hace varios meses, además de una endoscopia que confirmó esofagitis y gastritis.

Los médicos afirmaron que la salud del expresidente se mantiene estable tras las intervenciones, aunque persisten las crisis de hipo. El equipo profesional consideró que el estado general de Bolsonaro permitía el alta.

Jair Bolsonaro permanece inhabilitado para cargos electivos hasta 2060 (Reuters)

A su vez, la defensa del exjefe de Estado presentó el miércoles una nueva solicitud ante la Corte Suprema para que cumpliera la pena en prisión domiciliaria por “motivos humanitarios y de salud”, argumentando un estado físico debilitado tras las operaciones.

El ministro Alexandre de Moraes rechazó la petición el jueves, al señalar que no existían los requisitos legales para conceder el beneficio, especialmente por las reiteradas violaciones a las medidas cautelares, como la destrucción de la tobillera electrónica cuando cumplía prisión domiciliaria.

Alexandre de Moraes rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Bolsonaro (Reuters)

La sentencia judicial también señala que la situación clínica del expresidente mejoró después de las cirugías y que las operaciones se realizaron conforme a lo previsto por los especialistas.

El magistrado recordó que el exmandatario no puede acceder a nuevos recursos judiciales tras la condena definitiva por liderar un complot para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022 (Reuters)

A raíz de ese fallo, Bolsonaro quedó inhabilitado para disputar cargos electivos hasta 2060.

Durante la hospitalización, se realizaron bloqueos del nervio frénico de ambos lados del diafragma para frenar el hipo, con procedimientos ejecutados el sábado y el lunes, así como una cirugía de refuerzo el martes.

El miércoles se le practicó una endoscopia para evaluar las dolencias gástricas. La ex primera dama, Michelle Bolsonaro, informó públicamente sobre la evolución de los procedimientos médicos.

Michelle Bolsonaro comunicó públicamente la evolución de los procedimientos médicos de Jair Bolsonaro (Reuters)

El proceso judicial contra Bolsonaro se mantiene cerrado y sin nuevas instancias de apelación.

(Con información de EFE)