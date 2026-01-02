América Latina

Jair Bolsonaro recibió el alta médica después de ocho días de hospitalización y regresó a prisión

La intervención principal fue para corregir dos hernias inguinales, además de procedimientos para tratar crisis de hipo y dolencias gástricas

Guardar
Jair Bolsonaro regresó a la
Jair Bolsonaro regresó a la sede de la Policía Federal para continuar cumpliendo su condena de 27 años (Reuters)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó este jueves a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años de prisión, tras recibir el alta médica luego de ocho días de hospitalización y cuatro operaciones.

Bolsonaro fue trasladado desde el Hospital DF Star hasta la superintendencia policial en una caravana escoltada por motociclistas y vehículos oficiales a las 18:43 hora local. El trayecto abarcó dos kilómetros y se completó en seis minutos, con ingreso por una portería lateral.

Jair Bolsonaro fue trasladado en
Jair Bolsonaro fue trasladado en caravana oficial desde el hospital hasta la prisión (Reuters)

El ex mandatario había ingresado al hospital el 24 de diciembre, con autorización de la Corte Suprema para una cirugía destinada a corregir dos hernias inguinales.

La operación se realizó al día siguiente, sin complicaciones, y representó la primera salida del exmandatario de la celda en la que permanece desde noviembre.

Durante la hospitalización, los médicos efectuaron tres intervenciones adicionales para tratar las persistentes crisis de hipo que sufre desde hace varios meses, además de una endoscopia que confirmó esofagitis y gastritis.

Los médicos afirmaron que la salud del expresidente se mantiene estable tras las intervenciones, aunque persisten las crisis de hipo. El equipo profesional consideró que el estado general de Bolsonaro permitía el alta.

Jair Bolsonaro permanece inhabilitado para
Jair Bolsonaro permanece inhabilitado para cargos electivos hasta 2060 (Reuters)

A su vez, la defensa del exjefe de Estado presentó el miércoles una nueva solicitud ante la Corte Suprema para que cumpliera la pena en prisión domiciliaria por “motivos humanitarios y de salud”, argumentando un estado físico debilitado tras las operaciones.

El ministro Alexandre de Moraes rechazó la petición el jueves, al señalar que no existían los requisitos legales para conceder el beneficio, especialmente por las reiteradas violaciones a las medidas cautelares, como la destrucción de la tobillera electrónica cuando cumplía prisión domiciliaria.

Alexandre de Moraes rechazó la
Alexandre de Moraes rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Bolsonaro (Reuters)

La sentencia judicial también señala que la situación clínica del expresidente mejoró después de las cirugías y que las operaciones se realizaron conforme a lo previsto por los especialistas.

El magistrado recordó que el exmandatario no puede acceder a nuevos recursos judiciales tras la condena definitiva por liderar un complot para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Lula derrotó a Jair Bolsonaro
Lula derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022 (Reuters)

A raíz de ese fallo, Bolsonaro quedó inhabilitado para disputar cargos electivos hasta 2060.

Durante la hospitalización, se realizaron bloqueos del nervio frénico de ambos lados del diafragma para frenar el hipo, con procedimientos ejecutados el sábado y el lunes, así como una cirugía de refuerzo el martes.

El miércoles se le practicó una endoscopia para evaluar las dolencias gástricas. La ex primera dama, Michelle Bolsonaro, informó públicamente sobre la evolución de los procedimientos médicos.

Michelle Bolsonaro comunicó públicamente la
Michelle Bolsonaro comunicó públicamente la evolución de los procedimientos médicos de Jair Bolsonaro (Reuters)

El proceso judicial contra Bolsonaro se mantiene cerrado y sin nuevas instancias de apelación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Río de Janeiro batió el récord mundial al reunir a más de cinco millones de personas en la mayor celebración de fin de año

El evento principal tuvo lugar en Copacabana, donde un show de fuegos artificiales y drones iluminó la playa

Río de Janeiro batió el

La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura

El expediente se refiere a la detención ilegal, tortura y muerte de tres personas bajo custodia policial, hechos ocurridos a inicios de los años 2000

La CIDH llevó a la

La economía ecuatoriana creció 2,4 % interanual, pero se contrajo frente al trimestre previo

El consumo impulsó el crecimiento económico, mientras las exportaciones arrastraron la actividad en el tercer trimestre

La economía ecuatoriana creció 2,4

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El ex presidente, hospitalizado desde hace más de una semana, había solicitado el beneficio por razones de salud mientras cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Brasil

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Las nuevas disposiciones incluyen territorios que ya estaban bajo intervención y suman las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, a raíz de la intensificación de hechos violentos

Daniel Noboa declaró el estado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Nuevas reglas para la pesca en 2026: Produce establece límites y controles para jurel, caballa y pota en todo el país

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

Las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

INFOBAE AMÉRICA
El cierre del aeropuerto de

El cierre del aeropuerto de Adén agrava la crisis entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos

Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida

Una multitud arropa a Mamdani en su toma de posesión en las calles heladas de Nueva York

Moscú pide a Washington que deje marchar a petrolero que se dirigía a Venezuela, según NYT

Tensión en Yemen: los separatistas afirmaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se desplegarán en territorios ocupados

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter reveló que casi

Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente

Pink recibió el 2026 internada en un hospital

Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna