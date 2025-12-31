América Latina

María Corina Machado y Edmundo González proclamaron el 2026 como el año de la libertad en Venezuela

La comunicación fue publicada a través de redes sociales

María Corina Machado y Edmundo
María Corina Machado y Edmundo González anunciaron que el 2026 marcará la consolidación de la libertad en Venezuela (X)

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia anunciaron en un mensaje de fin de año que 2026 marcará la consolidación de la libertad en Venezuela.

Ambos dirigentes difundieron su declaración en un video publicado en redes sociales, donde expresaron confianza en que el próximo año traerá un cambio definitivo para el país.

Machado afirmó que Venezuela “es un país distinto al de hace un año, más consciente de su fuerza, más unido en lo esencial y más claro sobre lo que no está dispuesto a aceptar nunca más”.

La dirigente destacó la relevancia de los “genuinos aliados internacionales” y sostuvo: “Los venezolanos lo hemos hecho bien. Hemos hecho lo correcto este año 2025. Para el mundo entero el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad”.

María Corina Machado recibió el
María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz y prometió regresar a Venezuela para continuar la lucha (Reuters)

En él, la Nobel de Paz subrayó: “En la lucha todos los días aparecen nuevos retos y dificultades”. Además, remarcó que durante 2025 se alcanzaron avances y logros que permiten considerar que Venezuela está “cerca de lograr lo que siempre hemos soñado”.

Por su parte, González señaló que este año “no ha sido fácil, pero ha marcado un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela”.

El dirigente manifestó: “Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil.

Por otro lado, también afirmó sobre el pueblo de Venezuela. “Esto nos ha hecho más resilientes y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra lucha. Nuestro país tiene un camino posible, realista y democrático”.

El mensaje de ambos fue
El mensaje de ambos fue interpretado como una reafirmación de la vía democrática y la movilización ciudadana (Europa Press)

“La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás, por más duros o imprevistos que sean los obstáculos. Avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos, Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien”.

La declaración conjunta de Machado y González se produjo después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Ambos dirigentes reiteraron su compromiso con la “lucha” política y recordaron que la denuncia de irregularidades electorales los llevó al exilio.

Tras las elecciones de 2024,
Tras las elecciones de 2024, los dos opositores salieron del país por razones de seguridad y persecución

Machado dejó Venezuela para recibir el Nobel de la Paz tras once meses oculta y que González partió a España en septiembre de 2024, luego de denunciar persecución en su contra, después de que el ente electoral proclamara la victoria del dictador Nicolás Maduro sin publicar el desglose de los resultados, como exige la ley.

La situación política en Venezuela permanece caracterizada por la distancia física de los principales referentes opositores y la atención de la sociedad a los mensajes y acciones de sus dirigentes.

(Con información de Europa Press y EFE)

