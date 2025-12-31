El presidente Boric recibió las credenciales de los embajadores de Estados Unidos e Israel en Chile

El presidente Boric junto al Canciller, Alberto van Klaveren, y el embajador de EE.UU, Brandon Judd.

El gobierno de Gabriel Boric dio vuelta la página en su tensa relación con EE.UU e Israel al recibir el mandatario este martes en La Moneda las cartas credenciales de sus embajadores, Brandon Judd y Peleg Lewi, asunto que venía postergando y le valió constantes críticas desde la oposición.

Cabe recordar que el pasado jueves 20 de noviembre, el flamante representante del gobierno norteamericano dio su primera conferencia de prensa en la que dijo estar “desilusionado” por las constantes críticas de Boric a Donald Trump. De paso, fustigó la famosa “permisología”, el polémico proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong y deslizó el apoyo de su gobierno al actual presidente electo, José Antonio Kast, asunto que le significó una nota de protesta al día siguiente.

Esa misma noche, el Presidente Boric criticó la orden de Trump a sus embajadores en todo el mundo de “vigilar” a aquellos países cuyos gobiernos apoyen iniciativas como el aborto libre, la eutanasia y la causa LGTB+.

“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”, señaló el mandatario chileno mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto de Trump.

Pocos días después, Judd volvió a tensionar las relaciones diplomáticas entre ambos países al asegurar que “las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral”, en respuesta a un artículo de La Tercera que consignaba sus primeras “frenéticas” semanas en el país y el récord que estableció al convertirse en el diplomático que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena.

En tanto, el embajador de Israel, Peleg Lewi, reemplazó a Gil Artzyeli, quien en septiembre de 2022 se quedó de brazos cruzados en La Moneda cuando el presidente Boric se rehusó a recibir sus credenciales a modo de crítica por la guerra en Gaza, en una decisión sin precedentes en la diplomacia chilena.

El embajador de Israel, Peleg Lewi, es hijo de padre uruguayo y madre argentina.

Conversación relajada

Una vez finalizada la actividad protocolar, el Canciller Alberto van Klaveren señaló que se trató de “una presentación muy cordial, hubo una conversación muy relajada, se habló obviamente en tono muy positivo en todos los casos. Yo obviamente no puedo revelar el contenido mismo de las conversaciones, pero les puedo asegurar que fueron realizadas en un espíritu constructivo y siempre tomando en cuenta una máxima, que la política exterior es una política de Estado”.

Van Klaveren aseguró que "no hubo ningún elemento conflictivo ni polémico", asegurando que las tensiones pasadas “efectivamente se superaron y existe la mejor disposición a mantener relaciones normales con los cinco países cuyos embajadores presentaron credenciales", cerró.

En la ceremonia también participaron los representantes de Panamá, Enrique Jiménez; Japón, SONE Kenko; y Cuba, Óscar Cornelio Oliva.

El senador Rojo Edwards (ex PSC), aseguró que “el presidente Boric siempre utilizó las relaciones internacionales en beneficio político propio”.

Las críticas

Sin embargo, desde la oposición fustigaron al mandatario por la demora en recibir las credenciales de ambos embajadores. El senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards (ex PSC), aseguró que la ceremonia se llevó a cabo “a contrapelo y solo por la presión mediática”.

“El presidente Boric siempre utilizó las relaciones internacionales en beneficio político propio”, criticó.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) argumentó que “la recepción de credenciales es algo protocolar que lamentablemente por el mal manejo diplomático de este gobierno se ha transformado en noticia, pero uno espera que la política exterior de Chile vuelva a ser lo que fue siempre: relaciones de bajo perfil y sin polémicas, con visión de Estado”, remató.