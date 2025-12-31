América Latina

El presidente Boric recibió las credenciales de los embajadores de Estados Unidos e Israel en Chile

Desde la oposición criticaron que lo hiciera “a contrapelo y por la presión mediática”

Guardar
El presidente Boric junto al
El presidente Boric junto al Canciller, Alberto van Klaveren, y el embajador de EE.UU, Brandon Judd.

El gobierno de Gabriel Boric dio vuelta la página en su tensa relación con EE.UU e Israel al recibir el mandatario este martes en La Moneda las cartas credenciales de sus embajadores, Brandon Judd y Peleg Lewi, asunto que venía postergando y le valió constantes críticas desde la oposición.

Cabe recordar que el pasado jueves 20 de noviembre, el flamante representante del gobierno norteamericano dio su primera conferencia de prensa en la que dijo estar “desilusionado” por las constantes críticas de Boric a Donald Trump. De paso, fustigó la famosa “permisología”, el polémico proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong y deslizó el apoyo de su gobierno al actual presidente electo, José Antonio Kast, asunto que le significó una nota de protesta al día siguiente.

Esa misma noche, el Presidente Boric criticó la orden de Trump a sus embajadores en todo el mundo de “vigilar” a aquellos países cuyos gobiernos apoyen iniciativas como el aborto libre, la eutanasia y la causa LGTB+.

“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”, señaló el mandatario chileno mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto de Trump.

Pocos días después, Judd volvió a tensionar las relaciones diplomáticas entre ambos países al asegurar que “las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral”, en respuesta a un artículo de La Tercera que consignaba sus primeras “frenéticas” semanas en el país y el récord que estableció al convertirse en el diplomático que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena.

En tanto, el embajador de Israel, Peleg Lewi, reemplazó a Gil Artzyeli, quien en septiembre de 2022 se quedó de brazos cruzados en La Moneda cuando el presidente Boric se rehusó a recibir sus credenciales a modo de crítica por la guerra en Gaza, en una decisión sin precedentes en la diplomacia chilena.

El embajador de Israel, Peleg
El embajador de Israel, Peleg Lewi, es hijo de padre uruguayo y madre argentina.

Conversación relajada

Una vez finalizada la actividad protocolar, el Canciller Alberto van Klaveren señaló que se trató de “una presentación muy cordial, hubo una conversación muy relajada, se habló obviamente en tono muy positivo en todos los casos. Yo obviamente no puedo revelar el contenido mismo de las conversaciones, pero les puedo asegurar que fueron realizadas en un espíritu constructivo y siempre tomando en cuenta una máxima, que la política exterior es una política de Estado”.

Van Klaveren aseguró que "no hubo ningún elemento conflictivo ni polémico", asegurando que las tensiones pasadas “efectivamente se superaron y existe la mejor disposición a mantener relaciones normales con los cinco países cuyos embajadores presentaron credenciales", cerró.

En la ceremonia también participaron los representantes de Panamá, Enrique Jiménez; Japón, SONE Kenko; y Cuba, Óscar Cornelio Oliva.

El senador Rojo Edwards (ex
El senador Rojo Edwards (ex PSC), aseguró que “el presidente Boric siempre utilizó las relaciones internacionales en beneficio político propio”.

Las críticas

Sin embargo, desde la oposición fustigaron al mandatario por la demora en recibir las credenciales de ambos embajadores. El senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards (ex PSC), aseguró que la ceremonia se llevó a cabo “a contrapelo y solo por la presión mediática”.

“El presidente Boric siempre utilizó las relaciones internacionales en beneficio político propio”, criticó.

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) argumentó que “la recepción de credenciales es algo protocolar que lamentablemente por el mal manejo diplomático de este gobierno se ha transformado en noticia, pero uno espera que la política exterior de Chile vuelva a ser lo que fue siempre: relaciones de bajo perfil y sin polémicas, con visión de Estado”, remató.

Temas Relacionados

ChileGabriel BoricEE.UUBrandon JuddIsraelPeleg LewiDonald TrumpJosé Antonio KastGil ArtzyeliAlberto van KlaverenRojo Edwards

Últimas Noticias

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Según el Banco Central, el índice de precios al consumidor de diciembre es el más bajo del año, lo que atribuyó al descenso en los precios de los alimentos, combustibles y los bienes de origen importado

La inflación en Paraguay mejoró

El gobierno de Chile aseguró que el crimen de Ronald Ojeda “no va a quedar en la impunidad”

Este lunes la Fiscalía ingresó la acusación contra 20 miembros de los “Piratas de Aragua” imputados por su secuestro y asesinato en Santiago

El gobierno de Chile aseguró

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en casi 10 años

La combinación de tasas elevadas y mejores cifras económicas nacionales ayudó a la divisa sudamericana a revertir parte del terreno perdido

El real brasileño registró en

Jair Bolsonaro está en “cuidados posoperatorios” tras la tercera intervención por las crisis de hipo

El ex presidente brasileño fue sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma

Jair Bolsonaro está en “cuidados

El estado de San Pablo detuvo a más de 580 acusados de violencia doméstica en un operativo masivo

La operación desplegada por las fuerzas de seguridad en diversos municipios movilizó a más de 1.800 agentes e incluyó cientos de órdenes judiciales en respuesta al incremento de agresiones contra mujeres en la región

El estado de San Pablo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uvas congeladas con azúcar y

Uvas congeladas con azúcar y limón, el snack refrescante que puedes preparar si te sobra un racimo esta Nochevieja

5 ideas de snacks saludables y aptos para veganos con menos de 100 calorías para tu fiesta de Fin de Año

Así celebraban los mexicas el Año Nuevo: el Xiuhmolpilli y el ritual del Fuego Nuevo

Influencer española se despide de su novio tras comprometerse en romántico viaje en México

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

INFOBAE AMÉRICA
La inflación en Paraguay mejoró

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

'La asistenta', la secuela de 'El Médico' y 'Rondallas' estrenan mañana la cartelera de 2026

Las autoridades de Gaza denuncian un fallecido en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

El presidente de Irán pide "empatía y crítica constructiva" mientras las protestas se extienden por el país

ENTRETENIMIENTO

La lujosa experiencia de Robert

La lujosa experiencia de Robert Downey Jr. en “Avengers: Doomsday” sorprendió a sus compañeros de elenco

La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

La policía asegura que Tylor Chase ha rechazado ayuda en repetidas ocasiones: “Ese último paso debe darlo el propio individuo”

“No quiero ni acercarme”: Kit Harington cerró la puerta a Jon Snow y descartó su regreso a Game of Thrones